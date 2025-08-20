35º Cine Ceará exibe produções brasileiras que estiveram em Cannes

Foto: Divulgação/VitrineFilmes Wagner Moura interpreta Marcelo em "O Agente Secreto"

Entre os dias 20 a 26 de setembro é realizado o Cine Ceará. Nesta edição, que celebra 35 anos de existência do festival, o evento vai trazer em sua programação algumas produções nacionais que participaram do Festival de Cannes.

Entre os trabalhos selecionados estão "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, e “Para Vigo Me Voy!”, de Lírio Ferreira e Karen Harley. As datas das exibições ainda não foram divulgadas pela organização do evento. Em contato com O POVO, a assessoria de imprensa informou que "a programação ainda não está fechada".

A exibição de “O Agente Secreto” dentro da programação do Cine Ceará integra a série de sessões especiais que o longa realiza em várias cidades brasileiras, antes de sua estreia nacional nos cinemas - já marcada para o dia 6 de novembro.

Em Cannes, o longa foi premiado com o protagonista Wagner Moura recebendo o prêmio de Melhor Ator e o pernambucano Kleber Mendonça Filho, o de Melhor Direção.

Já “Para Vigo Me Voy!” chega ao Cine Ceará após o lançamento mundial em Cannes e a estreia brasileira no Festival de Gramado.

Cine Ceará: Directors’ Factory

Além das produções, os quatro curtas do projeto Directors’ Factory Ceará Brasil, direcionado pelo cineasta cearense Karim Aïnouz, também farão parte da programação.

Idealizado no Ceará, o programa Directors’ Factory Ceará Brasil busca a formação profissional de jovens realizadores, voltado a ampla divulgação dos trabalhos produção audiovisual regional em nível internacional.

Após passagem por Cannes, Directors’ Factory Ceará Brasil apresentam produções no 35º Cine Ceará Crédito: Jamille Queiroz/divulgação

No Cine Ceará, o programa apresenta uma coletânea de curtas composta por: “A Fera do Mangue”, de Wara (Ceará) e Sivan Noam Shimon (Israel); “A Vaqueira, A Dançarina e O Porco”, de Stella Carneiro (Alagoas) e Ary Zara (Portugal); “Ponto Cego”, de Luciana Vieira (Ceará) e Marcel Beltrán (Cuba); e “Como Ler o Vento”, de Bernardo Ale Abinader (Amazonas) e Sharon Hakim (França).

35° Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema

