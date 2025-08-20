35º Cine Ceará exibe produções brasileiras que estiveram em Cannes

Entre os dias 20 a 26 de setembro é realizado o Cine Ceará. Nesta edição, que celebra 35 anos de existência do festival, o evento vai trazer em sua programação algumas produções nacionais que participaram do Festival de Cannes.
Entre os trabalhos selecionados estão "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, e “Para Vigo Me Voy!”, de Lírio Ferreira e Karen Harley. As datas das exibições ainda não foram divulgadas pela organização do evento. Em contato com O POVO, a assessoria de imprensa informou que "a programação ainda não está fechada".
A exibição de “O Agente Secreto” dentro da programação do Cine Ceará integra a série de sessões especiais que o longa realiza em várias cidades brasileiras, antes de sua estreia nacional nos cinemas - já marcada para o dia 6 de novembro.
Em Cannes, o longa foi premiado com o protagonista Wagner Moura recebendo o prêmio de Melhor Ator e o pernambucano Kleber Mendonça Filho, o de Melhor Direção.
Já “Para Vigo Me Voy!” chega ao Cine Ceará após o lançamento mundial em Cannes e a estreia brasileira no Festival de Gramado.
Além das produções, os quatro curtas do projeto Directors’ Factory Ceará Brasil, direcionado pelo cineasta cearense Karim Aïnouz, também farão parte da programação.
Idealizado no Ceará, o programa Directors’ Factory Ceará Brasil busca a formação profissional de jovens realizadores, voltado a ampla divulgação dos trabalhos produção audiovisual regional em nível internacional.
No Cine Ceará, o programa apresenta uma coletânea de curtas composta por: “A Fera do Mangue”, de Wara (Ceará) e Sivan Noam Shimon (Israel); “A Vaqueira, A Dançarina e O Porco”, de Stella Carneiro (Alagoas) e Ary Zara (Portugal); “Ponto Cego”, de Luciana Vieira (Ceará) e Marcel Beltrán (Cuba); e “Como Ler o Vento”, de Bernardo Ale Abinader (Amazonas) e Sharon Hakim (França).