Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 20 de agosto

Áries 21/03 a 20/04 A Lua se une a Vênus e Mercúrio no campo familiar e social, fortalecendo seu senso de comunidade e estimulando o prazer em ações coletivas. Aproveite essa energia para contribuir com causas coletivas, mas sem abrir mão das próprias necessidades.

Touro 21/04 a 20/05 O encontro da Lua com Vênus e Mercúrio no eixo comunicativo e familiar fortalece a cumplicidade nas suas relações. A tendência é que você tenha trocas empáticas e faça acordos ligados aos interesses do coletivo. As mudanças precisam ser encaradas com maturidade, como alerta Plutão.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Sua habilidade de conciliar deveres e criatividade transforma tarefas cotidianas em oportunidades. É importante encarar os desafios com resiliência, como alerta a tensão com Plutão.

Câncer 21/06 a 22/07 A união entre a Lua, Vênus e Mercúrio eleva sua autoconfiança e segurança para perseguir suas ambições. O amor próprio orienta suas decisões, trazendo uma consciência mais clara sobre suas possibilidades e limitações.

Leão 23/07 a 22/08 A Lua transita entre a área de crise e seu signo, favorecendo a libertação de padrões emocionais e incentivando uma postura realista diante da vida. Comprometa-se com a própria felicidade e amadureça com os desafios.

Virgem 23/08 a 22/09 O cuidado com o bem-estar de outras pessoas aos poucos se transforma em autocuidado, já que a Lua transita entre a casa das amizades e a de crise, junto a Vênus e Mercúrio. Use esse momento para reavaliar suas prioridades e traçar objetivos alinhados ao seu equilíbrio emocional e físico.

Libra 23/09 a 22/10 Este é um dia propício para colaborações inovadoras com objetivos comuns, ampliando seu círculo de confiança. Estabeleça acordos com diplomacia, como sugere a tensão associada a Plutão.

Escorpião 23/10 a 21/11 A Lua se une a Vênus e Mercúrio, marcando um momento de amadurecimento profissional que apoia decisões alinhadas às suas metas. Busque conciliar vida familiar e carreira, como alerta a tensão de Plutão.

Sagitário 22/11 a 21/12 A Lua encontra Vênus e Mercúrio e se harmoniza com Saturno e Netuno favorecendo vínculos maduros e uma postura mais confiante diante da vida. Invista em sua capacidade de dialogar e agir com diplomacia.

Capricórnio 22/12 a 20/01 As parcerias se fortalecem com maior cumplicidade, junto ao amadurecimento coletivo sobre assuntos de interesse mútuo. É hora de aperfeiçoar sua relação com o dinheiro, como alerta a tensão formada por Plutão.

Aquário 21/01 a 18/02 A harmonia entre Lua, Vênus e Mercúrio favorece a compreensão e cooperação nas relações do cotidiano, facilitando a convivência e a organização prática da rotina. No entanto, é importante preservar sua individualidade, como alerta a tensão com Plutão.