Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 20 de agosto

21/03 a 20/04
A Lua se une a Vênus e Mercúrio no campo familiar e social, fortalecendo seu senso de comunidade e estimulando o prazer em ações coletivas. Aproveite essa energia para contribuir com causas coletivas, mas sem abrir mão das próprias necessidades.
21/04 a 20/05
O encontro da Lua com Vênus e Mercúrio no eixo comunicativo e familiar fortalece a cumplicidade nas suas relações. A tendência é que você tenha trocas empáticas e faça acordos ligados aos interesses do coletivo. As mudanças precisam ser encaradas com maturidade, como alerta Plutão.
21/05 a 20/06
Sua habilidade de conciliar deveres e criatividade transforma tarefas cotidianas em oportunidades. É importante encarar os desafios com resiliência, como alerta a tensão com Plutão.
21/06 a 22/07
A união entre a Lua, Vênus e Mercúrio eleva sua autoconfiança e segurança para perseguir suas ambições. O amor próprio orienta suas decisões, trazendo uma consciência mais clara sobre suas possibilidades e limitações.
23/07 a 22/08
A Lua transita entre a área de crise e seu signo, favorecendo a libertação de padrões emocionais e incentivando uma postura realista diante da vida. Comprometa-se com a própria felicidade e amadureça com os desafios.
23/08 a 22/09
O cuidado com o bem-estar de outras pessoas aos poucos se transforma em autocuidado, já que a Lua transita entre a casa das amizades e a de crise, junto a Vênus e Mercúrio. Use esse momento para reavaliar suas prioridades e traçar objetivos alinhados ao seu equilíbrio emocional e físico.
23/09 a 22/10
Este é um dia propício para colaborações inovadoras com objetivos comuns, ampliando seu círculo de confiança. Estabeleça acordos com diplomacia, como sugere a tensão associada a Plutão.
23/10 a 21/11
A Lua se une a Vênus e Mercúrio, marcando um momento de amadurecimento profissional que apoia decisões alinhadas às suas metas. Busque conciliar vida familiar e carreira, como alerta a tensão de Plutão.
22/11 a 21/12
A Lua encontra Vênus e Mercúrio e se harmoniza com Saturno e Netuno favorecendo vínculos maduros e uma postura mais confiante diante da vida. Invista em sua capacidade de dialogar e agir com diplomacia.
22/12 a 20/01
As parcerias se fortalecem com maior cumplicidade, junto ao amadurecimento coletivo sobre assuntos de interesse mútuo. É hora de aperfeiçoar sua relação com o dinheiro, como alerta a tensão formada por Plutão.
21/01 a 18/02
A harmonia entre Lua, Vênus e Mercúrio favorece a compreensão e cooperação nas relações do cotidiano, facilitando a convivência e a organização prática da rotina. No entanto, é importante preservar sua individualidade, como alerta a tensão com Plutão.
19/02 a 20/03
Sensibilidade e objetividade se equilibram na relação com grupos e na organização das tarefas, com o encontro da Lua com Vênus e Mercúrio entre os setores social e das rotinas. Conciliar interesses individuais e coletivos será essencial.
O ANJO
Quem nasce sob a influência deste anjo possui harmonia e equilíbrio entre espírito e matéria, tem maturidade e domínio sobre seu "eu". Tem clara visão e compreensão do mundo e de suas leis, tendo muita força para resistir e sempre continuar em frente. Devido à sua maturidade espiritual, muitas vezes sente-se deslocado entre amigos ou familiares que têm dificuldade em entendê-lo.
O SANTO
Nasceu em 1090, em Fontaines, França. Aos 22 anos, após ter estudado gramática e retórica, entrou para o mosteiro fundado por Roberto de Molesmes. Alguns anos depois, fundou o Mosteiro de Claraval. Segundo o espírito de Bernardo, a vida monacal era constituída de trabalho, contemplação e oração. Entre os escritos do abade cisterciense, há também um elogio da ordem monacal-militar dos templários, fundada por cavaleiros. A obediência e o bem da Igreja, muitas vezes, o levaram a deixar a paz monástica para se dedicar às questões político-religiosas. Ele deixa, em seus sermões comentados sobre a bíblia e a liturgia, um documento excepcional de teologia monástica, tendendo, mais do que ciência, à experiência do mistério. Morreu em 20 de agosto de 1153.