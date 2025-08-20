Programe-se: confira a agenda cultural desta quarta-feira, 20 de agosto (20/08)

Foto: Rafael Passos/Divulgação Cabruêra Music

A banda Cabruêra, de João Pessoa (PA), se apresenta em Fortaleza nesta quarta-feira, 20, no palco do Teatro Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). O show é uma celebração aos 25 anos de estrada do grupo e traz uma mistura envolvente de ritmos nordestinos com influências globais. A performance promete um "caldeirão sonoro" dançante e cheio de identidade, com repertório formado por músicas como "Chuva Chovendo" e "Pisei na Pedra".

Quando: quarta-feira, 10, às 21 horas

quarta-feira, 10, às 21 horas Onde: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito, com distribuição de ingressos no Outgo





Pau de Arara

Segue disponível no Espaço Cultural Arandu, em Caucaia, a exposição "Pau de Arara: Fotografia e Vivências - Ir perto para ver longe". A mostra possui registros das cidades de Nova Olinda e Juazeiro do Norte, retratando costumes, tradições populares, modos de vida e paisagens que evidenciam a força das raízes regionais.

Quando: até 29 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 16h30min

até 29 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 16h30min Onde: Espaço Cultural Arandu (av. Central, S/N - Araturi - Caucaia, Ceará)

Espaço Cultural Arandu (av. Central, S/N - Araturi - Caucaia, Ceará) Entrada gratuita





Aula Magna

A Biblioteca Estadual do Ceará recebe nesta quarta-feira, 20, a aula magna "A feira dos mitos: a invenção do folclore e/ou da cultura popular", com Durval Muniz e mediação de Rodrigo Braun. O evento faz parte das ações desenvolvidas durante o mês de agosto, período dedicado ao folclore e ao patrimônio histórico. Os assuntos são debatidos com o público.

Quando: quarta-feira, 20, às 18 horas

quarta-feira, 20, às 18 horas Onde: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Centro)

Biblioteca Pública Estadual do Ceará (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Centro) Gratuito

Mais informações: @bece_bibliotecaestadualdoceara



Légua Tirana

Acontece nesta quarta-feira, 20, a pré-estreia nacional da nova cinebiografia do Rei do Baião. O filme "Luiz Gonzaga - Légua Tirana" explora a identidade do compositor e a história dele como retirante do sertão nordestino. O longa-metragem também retrata a infância e adolescência do artista, assim como as referências culturais e religiosas. O cantor é interpretado por Chambinho do Acordeon.

Quando: quarta-feira, 20, às 19 horas

quarta-feira, 20, às 19 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia); vendas no Sympla





Os Jesuítas e a educação modena

Acontece nesta quarta-feira, 20, o lançamento do livro "Os Jesuítas e a Educação Moderna - a escrita de si no corpo historiado dos indígenas", escrito por Maria Juraci Maia Cavalcante. O evento de estreia acontece no teatro da reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Quando: quarta-feira, 20, às 19 horas

quarta-feira, 20, às 19 horas Onde: Auditório Prof. Antônio Martins Filho - Reitoria UFC (rua Meton de Alencar, s/n - Centro)

Auditório Prof. Antônio Martins Filho - Reitoria UFC (rua Meton de Alencar, s/n - Centro) Entrada gratuita



