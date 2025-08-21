Dragão do Mar recebe 19ª edição do Festival For Rainbow

Foto: For Rainbow/Divulgação Cartaz com ilustração do festival For Rainbow

Com foco na diversidade sexual e de gênero no cinema, o Festival For Rainbow chega a sua 19ª edição. Marcado para acontecer durante o mês da Visibilidade Lésbica, nos dias 22 e 29 de agosto, o evento celebra mulheres dissidentes em sua programação, que ocorre no Centro Cultural Dragão do Mar (CDMAC).

Sob o tema “Visíveis e Infinitas”, o festival teve 1508 filmes inscritos de 94 países, dos quais somente 61 foram selecionados. “Com uma curadoria complexa e delicada”, conforme define a diretora geral do For Rainbow, Verônica Guedes.

A sensação de chegar a quase 20 anos da convenção é descrita para ela como “muito boa”. “Poder dar continuidade a esse projeto que fez muita diferença para a cultura LGBT do Ceará” pontua Verônica.

A efeméride homenageada pelo For Rainbow será celebrada com mais afinco na Mostra Feminino Plural, que traz 10 filmes com protagonismo lésbico como “Busco-me” (2023), a animação “Safo” (2025), “Anastácia” (2025), “Velcro” (2025), “A Arte de Fazer o Simples, Complicado” (2023) entre outros.

Além disso, o evento celebra o mês de agosto com um show de abertura com as artistas cearenses Helô Sales, Mona Gadelha, Luiza Nobel, Vanessa Cantora e Carú Lina. Elas sobem no palco para interpretar divas da música brasileira como Cássia Eller, Mahmundi, Adriana Calcanhoto, Zélia Duncan, Ana Carolina, Ludmilla e Raquel dos Teclados.

O objetivo é promover “o encontro de duas gerações lesbianas do Ceará” para festejar vozes que seguem impactando a cultura pela coragem de ser quem são. O festival realiza também o lançamento de livros com protagonismo lésbico, com a presença de suas escritoras.

Dentre os livros a serem lançados, está a nova edição da revista Brejeiras, veículo com sete anos de existência focado em mulheres lésbicas. A tiragem da vez se dedica ao público 50+ com o tema: "Gatas/Sapas Extraordinárias 50+".

Produzido por Camila Marins, Cristiane Furtado e Luísa Tapajós, todas lésbicas, o veículo traz a cantora Cátia de França, indicada ao 24º Grammy Latino, como capa e uma entrevista exclusiva com Simone, ganhadora Prêmio de Excelência Musical na premiação citada anteriormente.

O romance “Ace da Liberdade”, de Tiziane Machado, é outro destaque da programação. A obra narra o encontro entre Sofia, uma jogadora de tênis, e Júlia, CEO de uma renomada empresa de jóias. Tanto a revista quanto o livro serão lançados em 29 de agosto, na Biblioteca Estadual do Ceará.

“Atiraste uma pedra - Memórias” também está dentro da programação literária do For Rainbow. A trama se debruça sobre a cena drag cearense, com autoria de Fábio Lima Nobre e Paulo Vianna Jr e organização de Alyson Almeida e Charlone Victor. O lançamento será em 23 de agosto, no Centro Dragão do Mar de Cultura.

Saindo um pouco do tema central, a convenção oferece oficinas gratuitas e distintas, focadas na cultura LGBT. Como a formação “Cultura Ballroom: O Palco das Estrelas”, com Dominik Ytalo e Bev Feitosa, “Escrita do Aleijo para Corpos Dissidentes”, com João Paulo Lima, “Maquiagem para Cinema”, dentro outros que contemplam tanto o audiovisual quanto cultura queer.



Mostras de cinema de sexta-feira, 22, até domingo, 24

Sexta-feira, 22, das 19h às 22 horas

Onde: Cinema do Dragão do Mar - Sala 02

Cinema do Dragão do Mar - Sala 02 Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-metragem

"Explode São Paulo, Gil", de Maria Clara Escobar

Sábado, 23, das 16h às 18 horas

Onde: Cinema do Dragão do Mar - Sala 02

Cinema do Dragão do Mar - Sala 02 Mostra Cearense de Curtas-metragens

"Poesia no Vinho de Seus Lábios", de Matheus Monteiro (Gay, Animação, 2024)

"Só de Calcinha - Luiza Nobel", de Amorfas (LGBT+, Videoclipe, 2025)

"Ninguém na família nunca morreu de amor", de Mayra Sena Fernandes (LGBT , Experimental, 2025)

"Quebramar", de Carol Honor e Lucas Ranyere (Gay, Ficção, 2024)

"Rainha do Milho", de Eduardo Bruno (Gay, Videodança, 2025)

"Tiramisú", de Leônidas Oliveira (Trans, Ficção, 2024)

"Olho Vivo", de Jéssica Teixeira e João Fontenele (LGBT , Documentário, 2024)

"Arcad'Agua", de Paulo Carter (LGBT , Animação, 2025)

"Ponte Metálica", de Felipe Bruno e Wes Maria (Gay, Ficção, 2024)

Sábado, 23, das 19h às 22 horas

Cinema do Dragão do Mar - Sala 02

Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-metragem

"Ponto e Vírgula", de Thiago Kistenmacker (Gay, Ficção, 2024)

"Gigi", de Cynthia Calvi (Trans, Animação, 2025)

"Fronteriza", de Rosa Caldeira e Nay Mendl (Trans, Documentário/Ficção, 2025)

"Como Nasce um Rio", de Luma Flôres (Lésbico, Animação, 2025)

"Planeta B de Brigett (Brigette´s Planet B)", de Santiago Posada (Trans/Lésbica, Documentário, 2025)

Domingo, 24, das 16h às 17h30min

Onde: Cinema do Dragão do Mar - Sala 02

Mostra Feminino Plural

"Busco-me", de Maria Camila Ortiz, Suelen Rodrigues, Felipe Chiaretti, Santiago Mendez Lésbica, Ficção, 2023

"Safo", de Rosana Urbes (Lésbica, Animação, 2025)

"Anastácia", de Lilih Curi (Ficção, 2025)

"Se Precisar de Algo", de Mariana Cobra (Lésbica, Ficção, 2023)

"Velcro", de Carol Lima e Renata Pimentel (LGBT , Ficção, 2025)

"A Arte de Fazer o Simples, Complicado (The Art of Making The Simple, Complicated)", de Karla Enriqueta Noriega e Maria Jose Noriega (LGBT+, Ficção, 2023)

"Efervescente (Fizzing)", de Eleanor Capaldi (LGBT , Ficção, 2024)

"Lucía Queima a Ponte (Lucía Quema la Puente)", de Marcia Roldán (Lésbica, Ficção, 2024)

Domingo, 24, das 19h às 22 horas

Cinema do Dragão do Mar - Sala 02

Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-metragem

"Zagêro", de Victor Di Marco e Marcio Picoli (Gay, Documentário/Ficção, 2024)

"Cidade By Motoboy", de Mariana Vita (Gay, Ficção, 2023)

"Noroeste - quem nasce tempestade, não tem medo de vento forte", de Cibele Appes (Trans, Ficção, 2024)

"Corpo Aberto", de João Victor Borges e Will Domingos (Bi, Ficção, 2024)

"Nem Toda História de Amor Acaba em Morte", de Bruno Costa (Lésbica, Ficção, 2025)

19º For Rainbow