Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 21 de agosto

Áries

21/03 a 20/04

Lua e Mercúrio atuam no setor social, favorecendo trocas intelectuais e convivência em grupo. A presença de Plutão alerta para que você evite assumir responsabilidades alheias, mantendo atenção às suas próprias necessidades.

Touro

21/04 a 20/05

No meio familiar, os diálogos fluem com mais facilidade, favorecendo a harmonia e a cumplicidade. Aproveite este momento para negociar e dividir tarefas, especialmente diante de situações mais complexas sinalizadas pela tensão com Plutão.

Gêmeos

21/05 a 20/06

O encontro da Lua com Mercúrio no setor das ideias fortalece sua comunicação e capacidade de argumentação. Use essa energia para se expressar com clareza e empatia, mas evite discussões intensas que não tragam soluções.

Câncer

21/06 a 22/07

O encontro entre Lua e Mercúrio no setor material elevam sua praticidade e habilidade de planejar ações concretas. Esse período favorece a organização de tarefas do cotidiano com mais eficiência, mantendo o senso de responsabilidade diante dos desafios.

Leão

23/07 a 22/08

O alinhamento entre Lua e Mercúrio ajuda a manter o foco e a objetividade nos projetos em andamento. Estudos e atividades intelectuais se beneficiam com isso, permitindo que você avance com segurança, embora ajustes nos relacionamentos sejam necessários.

Virgem

23/08 a 22/09

Os desafios são administrados com mais objetividade, permitindo que você reflita sobre mudanças necessárias em sua vida. O encontro entre Lua e Mercúrio na área de crise incentiva tomar decisões ponderadas sem se sobrecarregar mentalmente.

Libra

23/09 a 22/10

O encontro entre Lua e Mercúrio na área das amizades reforça a importância de compartilhar momentos com pessoas que somam positivamente. Conselhos de pessoas maduras são valiosos, mas evite se expor além do seu círculo de confiança.

Escorpião

23/10 a 21/11

Lua e Mercúrio inspiram estratégias para alcançar metas pessoais e profissionais, fortalecendo sua postura frente as responsabilidades. O período pede equilíbrio entre carreira e vida familiar, devido à tensão trazida por Plutão.

Sagitário

22/11 a 21/12

O momento pede articulação e foco em valores essenciais. É essencial alinhar pensamentos e decisões com seus princípios, mantendo a discrição diante de críticas externas.

Capricórnio

22/12 a 20/01

Lua e Mercúrio no setor íntimo favorecem o autoconhecimento e o planejamento de recursos. A fase é propícia para avaliar prioridades e desenvolver senso de responsabilidade, mantendo atenção às demandas do cotidiano.

Aquário

21/01 a 18/02

O encontro entre Lua e Mercúrio no setor dos relacionamentos estimula a compreensão mútua e o diálogo construtivo. Aproveite para transmitir serenidade e empatia, especialmente ao lidar com situações que exijam senso crítico.

Peixes

19/02 a 20/03

A gestão do dia a dia pede organização e equilíbrio emocional. Mantenha o diálogo, buscando soluções que beneficiem a todos. Os obstáculos que surgirem serão oportunidades para demonstrar sua força interior e flexibilidade.

O ANJO

Haziel

Quem nasce sob a influência deste anjo tem a graça e a misericórdia de Deus, porque sabe compreender e não julgar erros dos outros. Sabe que as experiências dolorosas acontecem, para que cada vitória do dia-a-dia seja valorizada. Tem também a proteção das pessoas mais velhas e influentes, por sua atuação brilhante na realização de trabalhos importantes. Nos momentos mais difíceis, contará com a providência divina.

O SANTO

São Pio X

Giuseppe Melchiorre Sarto nasceu em Riese. Foi capelão, pároco, diretor espiritual do seminário, depois bispo de Mântua, patriarca de Veneza e papa. Seu primeiro ato foi abolir o "veto leigo", uma espécie de direito posto de lado por algumas monarquias europeias. O Catecismo que leva seu nome, adotado na Itália, com a estrutura particular de "perguntas e respostas" é bem conhecido. A preocupação de Pio X era difundir tanto quanto possível a catequese entre os cristãos. Ele favoreceu a renovação da liturgia, o movimento bíblico, deu a primazia ao canto gregoriano. Foi o primeiro papa da história contemporânea a vir da classe camponesa e sua formação foi exclusivamente pastoral: não tinha compromisso com a cúria nem com a atividade diplomática da Santa Sé. Foi canonizado em 29 de maio de 1954.

