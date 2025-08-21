Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 21 de agosto

Áries 21/03 a 20/04 Lua e Mercúrio atuam no setor social, favorecendo trocas intelectuais e convivência em grupo. A presença de Plutão alerta para que você evite assumir responsabilidades alheias, mantendo atenção às suas próprias necessidades.

Touro 21/04 a 20/05 No meio familiar, os diálogos fluem com mais facilidade, favorecendo a harmonia e a cumplicidade. Aproveite este momento para negociar e dividir tarefas, especialmente diante de situações mais complexas sinalizadas pela tensão com Plutão.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O encontro da Lua com Mercúrio no setor das ideias fortalece sua comunicação e capacidade de argumentação. Use essa energia para se expressar com clareza e empatia, mas evite discussões intensas que não tragam soluções.

Câncer 21/06 a 22/07 O encontro entre Lua e Mercúrio no setor material elevam sua praticidade e habilidade de planejar ações concretas. Esse período favorece a organização de tarefas do cotidiano com mais eficiência, mantendo o senso de responsabilidade diante dos desafios.

Leão 23/07 a 22/08 O alinhamento entre Lua e Mercúrio ajuda a manter o foco e a objetividade nos projetos em andamento. Estudos e atividades intelectuais se beneficiam com isso, permitindo que você avance com segurança, embora ajustes nos relacionamentos sejam necessários.

Virgem 23/08 a 22/09 Os desafios são administrados com mais objetividade, permitindo que você reflita sobre mudanças necessárias em sua vida. O encontro entre Lua e Mercúrio na área de crise incentiva tomar decisões ponderadas sem se sobrecarregar mentalmente.

Libra 23/09 a 22/10 O encontro entre Lua e Mercúrio na área das amizades reforça a importância de compartilhar momentos com pessoas que somam positivamente. Conselhos de pessoas maduras são valiosos, mas evite se expor além do seu círculo de confiança.

Escorpião 23/10 a 21/11 Lua e Mercúrio inspiram estratégias para alcançar metas pessoais e profissionais, fortalecendo sua postura frente as responsabilidades. O período pede equilíbrio entre carreira e vida familiar, devido à tensão trazida por Plutão.

Sagitário 22/11 a 21/12 O momento pede articulação e foco em valores essenciais. É essencial alinhar pensamentos e decisões com seus princípios, mantendo a discrição diante de críticas externas.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Lua e Mercúrio no setor íntimo favorecem o autoconhecimento e o planejamento de recursos. A fase é propícia para avaliar prioridades e desenvolver senso de responsabilidade, mantendo atenção às demandas do cotidiano.

Aquário 21/01 a 18/02 O encontro entre Lua e Mercúrio no setor dos relacionamentos estimula a compreensão mútua e o diálogo construtivo. Aproveite para transmitir serenidade e empatia, especialmente ao lidar com situações que exijam senso crítico.