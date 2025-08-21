Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Reprodução/Instagram @teatrodossentidos Teatro dos Sentidos

Fortaleza recebe o espetáculo "Feliz ano novo", promovido pelo grupo Teatro dos Sentidos. Celebrando 25 anos de fundação, a companhia traz em suas apresentações recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, no qual o público pode aguardar textos adaptados, interações sensoriais dos atores com a plateia, descrições em letra aumentada e em braile e uso de Libras tátil (forma de comunicação para pessoas surdo-cegas). A montagem narra a história do jovem Gabriel enquanto descobre o passado amoroso do pai. Com ingressos gratuitos retirados pelo Sympla, os interessados podem assistir ao espetáculo neste sábado, 23, e domingo, 24, no Theatro José de Alencar, e na segunda-feira, 25, no Instituto dos Cegos.

Quando: sábado, 23, às 15h e às 18h30min, e domingo, 24, às 17h, no Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro); e na segunda-feira, 25, no Instituto dos Cegos (rua Padre Anchieta, 1400 - São Gerardo)



sábado, 23, às 15h e às 18h30min, e domingo, 24, às 17h, no Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro); e na segunda-feira, 25, no Instituto dos Cegos (rua Padre Anchieta, 1400 - São Gerardo) Gratuito; retirada de ingressos no Sympla

Vanguart

A banda mato-grossense Vanguart retorna a Fortaleza para show neste domingo, 24, no Theatro Via Sul. Apresentando a turnê "Dois Cantos", a dupla formada por Hélio Flanders e Reginaldo Lincoln resgata as canções que marcaram a trajetória dos artistas nas duas décadas de carreira. Na apresentação, o público poderá acompanhar as canções desde o primeiro álbum lançado, "Semáforo", de 2007, até a mais recente publicação, "Oceano Rubi", de 2022. Os ingressos estão disponíveis no Uhuu com valores a partir de R$ 50.

Quando: domingo, 24, às 19 horas

domingo, 24, às 19 horas Onde: Theatro Via Sul (avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Theatro Via Sul (avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 50

a partir de R$ 50 Vendas: Uhuu

Gashi: O Show!

Os youtubers Gabriel e Shirley vêm a Fortaleza para uma apresentação interativa neste domingo, 24, no Teatro RioMar. Populares entre o público infantil por seus vídeos que mesclam gameplays, paródias, desafios, webséries e apresentações musicais, a dupla leva diversão para toda a família durante os 70 minutos de show que promete ter humor e surpresas. Com sessões às 15h e às 18h30min, os ingressos para o espetáculo “Gashi: O Show!” estão à venda no site Uhuu com valores a partir de R$ 100 (meia-entrada) e R$ 200 (inteira).

Quando: domingo, 24, às 15h e às 18h30min

domingo, 24, às 15h e às 18h30min Onde: Teatro RioMar (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 100 (meia-entrada) e R$ 200 (inteira)

a partir de R$ 100 (meia-entrada) e R$ 200 (inteira) Vendas: Uhuu



Clube do K-drama

Os amantes da cultura sul-coreana já têm lugar para se encontrar e compartilhar as vivências e paixões. Neste sábado, 23, o Shopping RioMar Kennedy promove a primeira edição do Clube do K-drama, evento gratuito que terá exibição de séries de sucesso da Coreia do Sul, além de bate-papo, quiz temático e surpresas para os participantes. O momento também traz como convidado especial o influenciador Heron Hayashi.

Quando: sábado, 23, às 15 horas

sábado, 23, às 15 horas Onde: Shopping RioMar Kennedy (avenida Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

Shopping RioMar Kennedy (avenida Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) Mais informações: @riomarkennedy

@riomarkennedy Gratuito





Arrocha e forró

Fortaleza recebe Pablo, o Rei do Arrocha, em uma apresentação especial neste sábado, 23, na Arena Castelão. Celebrando mais de 20 anos de carreira, o artista apresenta as canções que marcaram sua trajetória e definiram o estilo "arrocha" nacionalmente, como "A casa do lado", "Desapeguei", "Bilu Bilu", "Porque homem não chora", "Tomara" e "Casa vazia". Na festa, o público pode esperar shows de convidados especiais, como Zezo Potiguar, Raí Saia Rodada, Luan Estilizado, Mari Fernandes e Zé Cantor. Os ingressos estão à venda no site Q2 Ingressos, com valores a partir de R$ 120 (meia-entrada) e R$ 240 (inteira).

Quando: sábado, 23, às 19 horas

sábado, 23, às 19 horas Onde: Arena Castelão (avenida Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)

Arena Castelão (avenida Alberto Craveiro, 2901 - Castelão) Quanto: a partir de R$ 120 (meia-entrada) e R$ 240 (inteira)

a partir de R$ 120 (meia-entrada) e R$ 240 (inteira) Vendas: Q2 Ingressos





Estreia de cinema

O filme "C.I.C. - Central de Inteligência Cearense", do diretor Halder Gomes estreia nesta quinta-feira, 21. O longa acompanha Wanderlei (Edmilson Filho), um agente responsável por combater os criminosos mais perigosos e procurados internacionalmente, que deve se unir a outros espiões na missão de recuperar a fórmula de um projeto.

Quando: quinta-feira, 21, às 19h

quinta-feira, 21, às 19h Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 8 (meia-entrada) e R$ 16 (inteira)

R$ 8 (meia-entrada) e R$ 16 (inteira) Vendas: Ingresso.com e bilheteria presencial





Último dias

A mostra "Bob Esponja - A Experiência" fica aberta até domingo, 24. Os visitantes mergulham em uma jornada multissensorial ambientada na Fenda do Biquíni e podem preparar hambúrgueres no Siri Cascudo, tirar a carteira de habilitação na autoescola Escola da Sra. Puff e caçar no Campo de Águas-Vivas.

Quando: quinta-feira e sexta-feira, das 14h às 22h; sábado, das 10h às 22h; domingo, das 12h às 21h

quinta-feira e sexta-feira, das 14h às 22h; sábado, das 10h às 22h; domingo, das 12h às 21h Onde: Shopping Iguatemi Bosque (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Shopping Iguatemi Bosque (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada)

R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada) Vendas: Sympla



