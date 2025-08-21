Studio Ghibli: filme "Princesa Mononoke" é relançado no cinema

Foto: Studio Ghibli/DIVULGAÇÃO ​​Clássico do Studio Ghibli, "Princesa Mononoke" retorna aos cinemas em versão remasterizada

Filme clássico do Studio Ghibli, o longa-metrage "Princesa Mononoke" voltará aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 21 de agosto. Com direção de Hayao Miyazaki, a animação que estreou em 1997 será relançada em versão Imax 4K.

A novidade que animou os fãs das produções da cineasta japonês foi divulgada no mês de julho nas redes sociais da Sato Company, distribuidora de produções asiáticas no Brasil.

O relançamento integra as comemorações do aniversário de 40 anos do Studio Ghibli - responsável também pelos títulos "Meu Amigo Totoro", "O Serviço de Entregas da Kiki", "A Viagem de Chihiro" e outros -, que se une ao Ghibli Fest, evento que ocorre em setembro e irá exibir os filmes do estúdio nos cinemas de todo o Brasil.

Lançado originalmente em 1997, "Princesa Mononoke" acompanha Ashitaka, um príncipe amaldiçoado que enfrenta uma batalha entre deuses animais da floresta e os moradores de uma vila de mineiros. A animação é classificada como "intensa" e "sombria".

Marcado para chegar aos cinemas nesta quinta-feira, 21 de agosto, a nova exibição em Imax 4K irá oferecer melhor qualidade de vídeo e som para os espectadores, com telas amplas e áudios otimizados.

"Princesa Mononoke"