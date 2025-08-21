Foto: Reprodução/Instagram @teatrodossentidos Teatro dos Sentidos

Fortaleza recebe o espetáculo "Feliz ano novo", promovido pelo grupo Teatro dos Sentidos. Celebrando 25 anos de fundação, a companhia traz em suas apresentações recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, no qual o público pode aguardar textos adaptados, interações sensoriais dos atores com a plateia, descrições em letra aumentada e em braile e uso de Libras tátil (forma de comunicação para pessoas surdo-cegas). A montagem narra a história do jovem Gabriel enquanto descobre o passado amoroso do pai. Com ingressos gratuitos retirados pelo Sympla, os interessados podem assistir ao espetáculo neste sábado, 23, e domingo, 24, no Theatro José de Alencar, e na segunda-feira, 25, no Instituto dos Cegos.

Quando: sábado, 23, às 15h e às 18h30min, e domingo, 24, às 17h, no Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro); e na segunda-feira, 25, no Instituto dos Cegos (rua Padre Anchieta, 1400 - São Gerardo)

sábado, 23, às 15h e às 18h30min, e domingo, 24, às 17h, no Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro); e na segunda-feira, 25, no Instituto dos Cegos (rua Padre Anchieta, 1400 - São Gerardo) Gratuito; retirada de ingressos no Sympla



