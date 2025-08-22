Do pastel à moqueca, conheça os melhores sabores da arraia

Foto: MARIO SABINO/divulgação Moqueca e pastel de arraia do Muvuco Boteco

Ingrediente de qualidade que conquistou protagonismo na culinária nacional nas últimas décadas. A aparência exótica da arraia, com longa cauda e nadadeiras popularmente conhecidas como "asas", combina com o sabor irreverente que o peixe traz. Clássico na gastronomia da França, o insumo se torna versátil nas leituras do paladar brasileiro.

Em Fortaleza, já se tornou tradicional acompanhado de legumes, leite de coco e, na maioria das vezes, cheiro verde (mistura de ervas tradicionalmente feita com coentro, salsinha e cebolinha). O modo de preparo resulta na moqueca, familiar na mesa dos domingos.

"Temos fácil acesso ao insumo devido aos pescadores locais e a 'cultura do moqueca' é muito presente, explica Flávio Rodrigues, sous chef do Muvuco. O boteco vende o prato por R$ 29,90, acompanhado por batata frita, pirão de arraia, arroz, farofa e vinagrete.

A carne, se cozida, transforma-se no recheio para o pastel (R$ 18,90), pronto para ser mergulhado na maionese de cheiro verde. As possibilidades são inúmeras. O insumo tem basto custo, se comparado aos demais frutos do mar.

A casa ainda disponibiliza outra receita que está entre os mais vendidos no happy hour: dadinho de arraia (R$ 19,90). A opção configura na lista dos preparos com diferentes texturas e combinações: o peixe também agrada grelhado, como bolinho e até em formato de sanduíche. Confira escolhas em Fortaleza:

Sanduíche

Localizado na Praia de Iracema, o Ventana é reconhecido por ofertar sanduíches com sabores únicos. Quem visita a charmosa janela azul pode receber o Sanduíche de Arraia, opção disponível por R$ 32 com arraia desfiada e temperada no molho de moqueca. Para finalizar, também é acrescentado salada de repolho, cenoura, cebola e maionese da casa. "Tem clientes que são viciados , só comem esse sanduíche", adianta a proprietária Rosele Tejada.

Onde: av Almirante Barroso, 1003 - Praia de Iracema

av Almirante Barroso, 1003 - Praia de Iracema Quando: terça-feira a sábado, das 17h30min às 23h; domingo, das 17h30min às 22h

terça-feira a sábado, das 17h30min às 23h; domingo, das 17h30min às 22h Mais infos: @ventanaroseletejada

Bolinho

O Abaeté, especializado em comida baiana e regional, apresenta a iguaria em formato de bolinho. Ele é feito com banana da terra, servido empanado na quantidade de seis unidades (R$ 44,90). Para saborear, é disponibilizada uma maionese de dendê.

Onde: rua Barão de Aracati, 28 99 - Joaquim Távora

rua Barão de Aracati, 28 99 - Joaquim Távora Quando: terça a quinta-feira, das 17h às 00 horas; sexta-feira, das 17h às 01 hora; sábado, das 16h às 01 hora; domingo, das 12h às 22 horas

terça a quinta-feira, das 17h às 00 horas; sexta-feira, das 17h às 01 hora; sábado, das 16h às 01 hora; domingo, das 12h às 22 horas Mais infos: @abaeteboteco





Moqueca

A forma mais comum de consumir o animal na culinária cearense é na moqueca. O prato pode ser apreciado desde o Morro Santa Terezinha, no Vincente Pínzon, com vista direto para o mar de Fortaleza. É lá onde está o Ponto da Muqueca, comandado por Gerson e Solange de Freitas. A porção da moqueca, com arroz e farofa, é farta e pode ser dividida por R$ 58 para duas pessoas.

Onde: rua Pescador Chico Bindá, 223 - Morro Santa Terezinha

rua Pescador Chico Bindá, 223 - Morro Santa Terezinha Quando: terça a sexta-feira, das 9h às 14 horas; sábado e domingo, das 9h às 17 horas

terça a sexta-feira, das 9h às 14 horas; sábado e domingo, das 9h às 17 horas Mais infos: @pontodamuqueca

Dicas do chef

A Mukecaria nasceu da paixão do casal Izadora Noberto e Renê Reis pela moqueca de arraia. Eles oferecem o prato com acompanhamentos por valores a partir de R$ 30. Ao O POVO, o estabelecimento compartilha dicas para a moqueca ideal:

Usar arraia fresquinha e cozinhar bem antes do preparo da moqueca

Caprichar nos temperos, de preferência em cortes bem pequenos

Ter paciência e refogar bem os temperos

Não pode faltar o toque especial do azeite de dendê

Quando: sábado e domingo, das 11h às 14h30min

Pedidos via delivery: (85) 98949.6636