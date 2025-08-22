Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 22 de agosto

21/03 a 20/04
O momento traz energia extra e disposição para lidar com a gestão do dia a dia e interações no trabalho. Aproveite o ritmo para avançar, mas evite respostas precipitadas. Situações delicadas pedem paciência e habilidade para manter o equilíbrio nas relações.
21/04 a 20/05
O ingresso do Sol no setor social desperta seu lado carismático e favorece encontros que fortalecem suas conexões. É importante manter a disciplina nos gastos e evitar comprometer o orçamento com impulsos.
21/05 a 20/06
O ambiente doméstico fica mais acolhedor com o Sol iluminando o setor familiar. Estimulando sua participação nas tarefas de casa e a interação com seus conviventes, fortalecendo o clima de harmonia. Contudo, situações mais complicadas podem aparecer, exigindo um planejamento mais cuidadoso.
21/06 a 22/07
Com o Sol entrando no setor das ideias e da comunicação, seu raciocínio ganha agilidade e o diálogo se torna mais produtivo, favorecendo acordos e trocas enriquecedoras com quem está ao seu redor. Mantenha a discrição diante das dificuldades e evite se envolver em discussões.
23/07 a 22/08
A presença do Sol no setor financeiro amplia sua visão estratégica sobre gestão de recursos e investimentos. Há motivação para investir em melhorias, mas é essencial manter a prudência e evitar decisões arriscadas que comprometam sua estabilidade.
23/08 a 22/09
O Sol transita em seu signo, destacando qualidades que fortalecem sua atuação em diversas áreas e incentivam a buscar seu lugar no mundo. Sua espontaneidade aproxima as pessoas, mas é importante moderar o tom ao expressar críticas para evitar desgastes desnecessários.
23/09 a 22/10
Com a entrada do Sol na área de crises, sua percepção sobre os desafios se aprofunda, favorecendo análises mais claras e estratégias eficazes. Essa energia reforça sua determinação e confiança. No entanto diante de cenários delicados, agir com cautela e ponderação é essencial.
23/10 a 21/11
O Sol ativa o setor das amizades, ressaltando seu lado sociável e incentivando a movimentar seus círculos sociais, buscando vivências prazerosas que tragam mais sentido ao cotidiano. Ao se abrir a novas relações, procure avaliar bem a confiança que deposita nas pessoas.
22/11 a 21/12
A vida profissional é favorecida pela presença do Sol no setor do trabalho, trazendo ânimo para alcançar metas e explorar oportunidades de crescimento. Priorize a colaboração e evite entrar em disputas que possam comprometer suas parcerias.
22/12 a 20/01
O Sol ingressa no setor espiritual, despertando interesse por experiências alinhadas às suas vocações e valores, favorecendo aprendizados que impulsionam seu crescimento pessoal. Defenda suas ideias com firmeza, mas sem gerar confrontos desnecessários.
21/01 a 18/02
Com o Sol entrando no setor íntimo, seus desejos ganham intensidade e estimulam sua vitalidade, enquanto a percepção sobre si se torna mais aguçada. Esse movimento evidencia áreas que pedem renovação, favorecendo mudanças que libertem antigos padrões e reforcem sua autenticidade.
19/02 a 20/03
As parcerias se beneficiam com o Sol no setor dos relacionamentos, aumentando sua empatia e capacidade de compreender o outro. No entanto, procure equilibrar atenção aos vínculos e o cuidado com suas próprias prioridades.
O ANJO
Quem nasce sob esta proteção, tem bom coração, é correto em seus empreendimentos, frequentará a melhor das sociedades e terá uma vida social intensa. Será um anjo na Terra. Compreensivo, reservado e dedicado à pessoa amada. Dotado de grande imaginação, auto confiança, flexibilidade e capacidade de escolher sempre o melhor caminho ou oportunidade. Entenderá a natureza e os ciclos da vida.
O SANTO
A festa de Santa Maria Rainha foi instituída pelo Pio XII em 1954, para ser celebrada no dia 31 de maio. Em virtude da reforma pós-conciliar, foi transmitida como memória para oito dias depois da Festa da Assunção de Nossa Senhora. Contudo, desde os primeiros séculos da Igreja católica, elevou o povo cristão orações e cânticos de louvor e de devoção à rainha do céu, tanto nos momentos de alegria, como também quando se via ameaçado por graves perigos. Tudo que se refere ao messias traz a marca da divindade. Assim, todos os cristãos veem em Maria a superabundante generosidade do amor divino, que a acumulou de todos os bens. A Igreja convida o povo a invocá-La não só com o nome de mãe, e sim com aquele de rainha, porque ela foi coroada com o duplo diadema, de virgindade e de maternidade divina.