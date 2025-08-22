Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 22 de agosto (22/08)

Foto: Alan Sousa/Divulgação Banda Procurando Kalu

Começa nesta sexta-feira, 22, a temporada "Konkas" no Teatro B. de Paiva, espaço do equipamento Hub Cultural Porto Dragão. Nesta estreia, se apresentam a banda Procurando Kalu (foto) e a convidada Clau Aniz; no sábado, 23, é a vez de Briar se juntar ao grupo no palco. Já nos dias 24 e 31 deste mês, a performance "Corpoco", de Felipe Castro e Rodrigo Brasil, acompanha o show principal.

Quando: a partir desta sexta-feira, 22, às 19 horas

a partir desta sexta-feira, 22, às 19 horas Onde: Teatro B. de Paiva (Rua Bóris, 90 - Centro)

Teatro B. de Paiva (Rua Bóris, 90 - Centro) Quanto: R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira)

R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira) Vendas pelo Sympla.com.br

Mais informações: @hubportodragao

Tudo pela Música

O cantor e compositor cearense Marcos Lessa lança nesta sexta-feira, 22, o seu novo disco "Tudo pela Música" no evento Illa Nights, do restaurante Illa Mare. Com interpretação própria, o artista homenageia Ba Freyre no novo projeto.

Quando: sexta-feira, 22, às 20 horas

sexta-feira, 22, às 20 horas Onde: Illa Mare (Av. Beira-Mar, 3821 - Praia de Iracema)

Illa Mare (Av. Beira-Mar, 3821 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 60 (salão superior) e R$ 80 (salão principal)

R$ 60 (salão superior) e R$ 80 (salão principal) Mais informações e reserva: (85) 98215.1834 (WhatsApp)

O Entusiasta

Nesta sexta-feira, 22, o recifense Rodrigo Marques apresenta o seu novo show de stand up comedy "O Entusiasta", que traz humor com seu vocabulário rebuscado e sinceridade para falar de casos variados da sua vida. O humorista atualmente é um dos apresentadores do programa "A Culpa é do Cabral", no Comedy Central.

Quando: sexta-feira, 22, às 21 horas

sexta-feira, 22, às 21 horas Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335)

Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335) Quanto: a partir de R$ 50 (assinantes do OP possuem desconto de 40% no ingresso inteira na bilheteria e no site Uhuul.com com o cupom OPOVO40)

Elas N'areia

Fortaleza recebe nesta sexta-feira, 22, a segunda edição da festa "Elas N'areia", que promove um luau intimista com música eletrônica, na barraca Orla Beach Club, Praia do Futuro, na. O evento tem programação 100% produzida por mulheres, com apresentação exclusiva das DJs Samila K, Monic, Isa e Beatriz Sald.

Quando: sexta-feira, 22, às 22 horas

sexta-feira, 22, às 22 horas Onde: Orla Beach Club (Av. Clóvis Arrais Maia, 3005 - Praia do Futuro)

Orla Beach Club (Av. Clóvis Arrais Maia, 3005 - Praia do Futuro) Entrada gratuita





Egoísta

O Teatro CCBNB Fortaleza recebe nesta sexta-feira, 22, o espetáculo "Egoísta", que conta a história real de Josefa Feitosa, uma cearense de Juazeiro do Norte, que, após sua aposentadoria, colocou a mochila nas costas e viajou pelo mundo em busca de sua liberdade. A montagem se define como uma peça "sensível e impactante" pela vida da mulher que a inspira, com passagem pelas suas memórias, desde a infância até suas viagens.