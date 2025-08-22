Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 22 de agosto (22/08)

Começa nesta sexta-feira, 22, a temporada "Konkas" no Teatro B. de Paiva, espaço do equipamento Hub Cultural Porto Dragão. Nesta estreia, se apresentam a banda Procurando Kalu (foto) e a convidada Clau Aniz; no sábado, 23, é a vez de Briar se juntar ao grupo no palco. Já nos dias 24 e 31 deste mês, a performance "Corpoco", de Felipe Castro e Rodrigo Brasil, acompanha o show principal.
Tudo pela Música
O cantor e compositor cearense Marcos Lessa lança nesta sexta-feira, 22, o seu novo disco "Tudo pela Música" no evento Illa Nights, do restaurante Illa Mare. Com interpretação própria, o artista homenageia Ba Freyre no novo projeto.
O Entusiasta
Nesta sexta-feira, 22, o recifense Rodrigo Marques apresenta o seu novo show de stand up comedy "O Entusiasta", que traz humor com seu vocabulário rebuscado e sinceridade para falar de casos variados da sua vida. O humorista atualmente é um dos apresentadores do programa "A Culpa é do Cabral", no Comedy Central.
Elas N'areia
Fortaleza recebe nesta sexta-feira, 22, a segunda edição da festa "Elas N'areia", que promove um luau intimista com música eletrônica, na barraca Orla Beach Club, Praia do Futuro, na. O evento tem programação 100% produzida por mulheres, com apresentação exclusiva das DJs Samila K, Monic, Isa e Beatriz Sald.
Egoísta
O Teatro CCBNB Fortaleza recebe nesta sexta-feira, 22, o espetáculo "Egoísta", que conta a história real de Josefa Feitosa, uma cearense de Juazeiro do Norte, que, após sua aposentadoria, colocou a mochila nas costas e viajou pelo mundo em busca de sua liberdade. A montagem se define como uma peça "sensível e impactante" pela vida da mulher que a inspira, com passagem pelas suas memórias, desde a infância até suas viagens.