Confira a agenda cultural deste sábado, 23 de agosto (23/8)

Foto: Jorge Silvestre/Divulgação Mateus Fazeno Rock lança novo álbum

O cantor Mateus Fazeno Rock apresenta o álbum "Lá Na Zárea Todos Querem Viver Bem", terceiro trabalho de estúdio. O momento terá como convidado o guitarrista Fernando Catatau. O show inclui sucessos de discos anteriores e conta com participação do Baile Fazeno Rock: DJ Viúva Negra, Jocasta Britto, Mumutante, Larissa Ribeiro, Rafa Lima e Raffar Ygá.

sábado, 23, às 19h

Anfiteatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira); vendas no Sympla e na bilheteria





Feira de Arte

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), equipamento cultural localizado no Centro, promove a Feira de Arte do CCBNB Fortaleza deste sábado, 23, até o sábado, 30 de agosto. O evento propõe espaço para fomentar a economia criativa. Durante oito horas, o público poderá dialogar e adquirir obras de artistas cearenses.

sábado, 23, às 10 horas

Praça de Convivência do CCBNB (rua Cond'Eu, 560 - Centro)

Gratuito





Batekoo

A Batekoo, considerada a maior festa preta e LGBTQIAPN do Brasil, acontece pela primeira vez em Fortaleza. O line-up conta com DJ Maurício Sacramento, DJ Mirands e Taísa Machado. Também se apresentam as DJs Vládias Soares, Bugzinha, Nandi e Angel History. O evento promete celebração com música e identidade. Ingressos no Shotgun.

sábado, 23, às 21 horas

Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)

R$ 50 (individual) e R$ 95 (duplo)





Pátrio Poder

O encerramento da 6ª edição da Jornada de Teatro & Educação será realizado neste sábado, 23, com apresentação do espetáculo "Pátrio Poder" em duas sessões. A montagem propõe uma reflexão sobre a memória política brasileira ao reviver os traumas vividos durante a ditadura militar. O acesso é por ordem de chegada.

sábado, 23, às 17 horas e 19 horas

Vila das Artes (rua 24 de maio, 1221 - Centro)

Gratuito



Música eletrônica

A Estação das Artes prepara programação para os amantes da música experimental. Neste sábado, 23, o equipamento cultural é palco do show "Animakina", do músico carioca Fausto Fawcett. O duo Montage, referência no cenário electro-punk, também é uma atração do dia com os artistas cearenses Daniel Peixoto e Leco Peixoto.