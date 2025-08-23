Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 23 de agosto

21/03 a 20/04
A Lua Nova no setor das rotinas desperta energia para cuidar das tarefas diárias, melhorar hábitos e fortalecer vínculos com o ambiente ao redor. O alinhamento com o Sol evidencia demandas e oportunidades. Desafios podem surgir, exigindo atenção e planejamento.
21/04 a 20/05
Sua postura receptiva e comunicativa favorece conexões sociais e parcerias capazes de auxiliar nas demandas atuais. Sua espontaneidade e carisma elevam os momentos de descontração em grupo. Porém, é importante manter sua imagem preservada.
21/05 a 20/06
O desejo de conforto no lar e proximidade com pessoas queridas ganha força, enquanto você busca aperfeiçoar a rotina doméstica. Abra espaço para novas abordagens, mas evite mudanças bruscas, como alerta a tensão de Urano.
21/06 a 22/07
A mente se abre para novas ideias, favorecendo a troca de conhecimento ao mesmo tempo em que você desenvolve mais empatia por quem está ao seu redor. Contudo, é recomendável preservar a vida íntima e lidar com os desafios de forma reservada, devido à tensão com Urano.
23/07 a 22/08
A Lua Nova impulsiona gestos generosos e maior flexibilidade no uso dos recursos, especialmente quando ligados ao bem-estar. Porém, analise cada decisão financeira com cautela para evitar gastos impulsivos que possam comprometer seu equilíbrio, já que Urano indica risco de excessos.
23/08 a 22/09
A Lua Nova desperta autoconfiança e receptividade para viver momentos que estimulem seu crescimento pessoal. Ao mesmo tempo, o Sol realça seus talentos e vocações, favorecendo a expressão de suas qualidades. Busque equilíbrio entre objetivos individuais e interesses coletivos, evitando conflitos desnecessários.
23/09 a 22/10
Você tende a enxergar alternativas diferentes para lidar com os obstáculos, favorecendo mudanças positivas na maneira como você lida com os problemas. Ainda assim, evite posturas extremas.
23/10 a 21/11
A Lua Nova na área das amizades amplia sua sociabilidade e o desejo de estreitar laços com amigos e fazer novos contatos, estimulando gestos de cuidado com quem é importante para você. No entanto, não permita que as necessidades coletivas sobreponham as suas, como alerta Urano tensionado.
22/11 a 21/12
O setor profissional recebe estímulo da Lua Nova, abrindo portas para novas oportunidades e fortalecendo parcerias estratégicas. Controle o impulso competitivo e evite riscos desnecessários, como sinaliza a tensão de Urano.
22/12 a 20/01
O alinhamento do Sol com a Lua Nova no setor espiritual incentiva vivências que ampliam seu repertório cultural e enriquecem seu crescimento pessoal. No entanto, não se prenda a expectativas distantes da realidade.
21/01 a 18/02
O período traz fortalecimento emocional, ajudando você a lutar por seus objetivos e a promover mudanças necessárias. Liberte-se de vínculos desgastantes para conquistar mais autonomia, como alerta Urano tensionado.
19/02 a 20/03
A Lua Nova no setor dos relacionamentos favorece parcerias e a troca construtiva de conhecimento, permitindo aproveitar o melhor de cada pessoa. Porém, mantenha distância de temperamentos impulsivos ou instáveis, como indica a tensão com Urano.
O ANJO
Quem nasce sob esta proteção, poderá descobrir muitas coisas que usará de forma prática no dia-a-dia. Será célebre por seus atos, melhorando sua personalidade a cada nova experiência vivida. Terá por todos com os quais se relacionar, sentimentos fortes e duradouros, pois tem uma intensa capacidade para amar. Será uma pessoa de sucesso e terá estabilidade financeira.
O SANTO
Nasceu em Lima em 1586. Era a décima de 13 filhos da família Flores de Oliva, nobre espanhola, transferida para o Peru. A ama, de origem indígena, deu-lhe o nome de Rosa, pela incrível beleza. Aos 23 anos recebeu o hábito religioso da Ordem Terceira Dominicana. Dedicou-se ao jejum, às severas penitências e à oração contemplativa. Para perder a vaidade, cortou os cabelos e engrossou as mãos, trabalhando na lavoura com os pais. Rosa conheceu a pobreza quando a sua família caiu na miséria, por falência nos negócios paternos; trabalhou como doméstica, na horta e como bordadeira. Criou uma espécie de asilo para necessitados, onde dava assistência a crianças e idosos. Faleceu depois de renovar os votos religiosos no dia 23 de agosto de 1617.