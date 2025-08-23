Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 23 de agosto

Áries 21/03 a 20/04 A Lua Nova no setor das rotinas desperta energia para cuidar das tarefas diárias, melhorar hábitos e fortalecer vínculos com o ambiente ao redor. O alinhamento com o Sol evidencia demandas e oportunidades. Desafios podem surgir, exigindo atenção e planejamento.

Touro 21/04 a 20/05 Sua postura receptiva e comunicativa favorece conexões sociais e parcerias capazes de auxiliar nas demandas atuais. Sua espontaneidade e carisma elevam os momentos de descontração em grupo. Porém, é importante manter sua imagem preservada.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O desejo de conforto no lar e proximidade com pessoas queridas ganha força, enquanto você busca aperfeiçoar a rotina doméstica. Abra espaço para novas abordagens, mas evite mudanças bruscas, como alerta a tensão de Urano.

Câncer 21/06 a 22/07 A mente se abre para novas ideias, favorecendo a troca de conhecimento ao mesmo tempo em que você desenvolve mais empatia por quem está ao seu redor. Contudo, é recomendável preservar a vida íntima e lidar com os desafios de forma reservada, devido à tensão com Urano.

Leão 23/07 a 22/08 A Lua Nova impulsiona gestos generosos e maior flexibilidade no uso dos recursos, especialmente quando ligados ao bem-estar. Porém, analise cada decisão financeira com cautela para evitar gastos impulsivos que possam comprometer seu equilíbrio, já que Urano indica risco de excessos.

Virgem 23/08 a 22/09 A Lua Nova desperta autoconfiança e receptividade para viver momentos que estimulem seu crescimento pessoal. Ao mesmo tempo, o Sol realça seus talentos e vocações, favorecendo a expressão de suas qualidades. Busque equilíbrio entre objetivos individuais e interesses coletivos, evitando conflitos desnecessários.

Libra 23/09 a 22/10 Você tende a enxergar alternativas diferentes para lidar com os obstáculos, favorecendo mudanças positivas na maneira como você lida com os problemas. Ainda assim, evite posturas extremas.

Escorpião 23/10 a 21/11 A Lua Nova na área das amizades amplia sua sociabilidade e o desejo de estreitar laços com amigos e fazer novos contatos, estimulando gestos de cuidado com quem é importante para você. No entanto, não permita que as necessidades coletivas sobreponham as suas, como alerta Urano tensionado.

Sagitário 22/11 a 21/12 O setor profissional recebe estímulo da Lua Nova, abrindo portas para novas oportunidades e fortalecendo parcerias estratégicas. Controle o impulso competitivo e evite riscos desnecessários, como sinaliza a tensão de Urano.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O alinhamento do Sol com a Lua Nova no setor espiritual incentiva vivências que ampliam seu repertório cultural e enriquecem seu crescimento pessoal. No entanto, não se prenda a expectativas distantes da realidade.

Aquário 21/01 a 18/02 O período traz fortalecimento emocional, ajudando você a lutar por seus objetivos e a promover mudanças necessárias. Liberte-se de vínculos desgastantes para conquistar mais autonomia, como alerta Urano tensionado.