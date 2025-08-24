Programe-se: confira a agenda cultural deste domingo, 24 de agosto (24/08)

Foto: @fotografoze/Divulgação Festa "Quando o Sol isfriá"

O Boteco Mauá promove para este domingo, 24, a festa "Quando o Sol isfriá", com pagode, samba e caipirinhas de brinde para as 30 primeiras pessoas que chegarem ao local. Quem comanda a música é o grupo Kanjerê, que se apresenta ao fim da tarde, a partir das 16 horas.

Quando: domingo, 24, às 16 horas

domingo, 24, às 16 horas Onde: Boteco Mauá (R. Visconde de Mauá, 3099 - Dionísio Torres)

Boteco Mauá (R. Visconde de Mauá, 3099 - Dionísio Torres) Quanto: R$ 15; vendas no Sympla e na entrada do evento







Tá Meio Musical Esse Ambiente

O Parque Rio Branco recebe neste domingo, 24, a 8ª edição do "Tá Meio Musical Esse Ambiente" dá destaque a variados estilos musicais. Entre os convidados, Theresa Rachel e Rebeca Câmara apresentam o show "Compositoras Brasileiras".

Quando: domingo, 24, a partir das 15 horas

domingo, 24, a partir das 15 horas Onde: av. Pontes Vieira, s/n - Joaquim Távora

av. Pontes Vieira, s/n - Joaquim Távora Gratuito





AVATARA

O Museu da Imagem e do Som inaugura neste domingo, 24, a exposição fotográfica "Avatara", trabalho do artista francês Denis Rouvre. A mostra traz imagens de modificações corporais, como bifurcação lingual, implantes, tatuagens nos olhos e no rosto e remoção de partes do corpo, para discutir conceitos como liberdade, identidade e estética.

Quando: abertura neste domingo, 24, às 17 horas

Onde: Av. Barão de Studart, 410 - Meireles

Entrada gratuita

Deffuturismo

O cearense João Paulo Lima apresenta neste domingo, 24, a performance "Deffuturismo", no Teatro Dragão do Mar. O espetáculo se inspira em leituras sobre afrofuturismo para criar a narrativa de um mundo onde não existe a hegemonia do homem branco europeu, em que todas as pessoas teriam alguma deficiência. A montagem faz parte da programação do 19ª Festival For Rainbow.

Quando: domingo, 24, às 17 horas

domingo, 24, às 17 horas Onde: R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema

R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema Gratuito





Mar Aberto

A dupla Mar Aberto, formada por Gabriela Luz e Thiago Mart, faz show neste domingo, 24, no Teatro Celina Queiroz. Conhecido por seu estilo que transita entre o pop e a MPB, o repertório da apresentação traz canções que falam de amor, cotidiano e sentimentos com leveza e verdade.

Quando: domingo, 24, às 19 horas

domingo, 24, às 19 horas Onde: Teatro Celina Queiroz (Avenida Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Teatro Celina Queiroz (Avenida Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 60; vendas no Sympla



