Programe-se: confira a agenda cultural deste domingo, 24 de agosto (24/08)

O Boteco Mauá promove para este domingo, 24, a festa "Quando o Sol isfriá", com pagode, samba e caipirinhas de brinde para as 30 primeiras pessoas que chegarem ao local. Quem comanda a música é o grupo Kanjerê, que se apresenta ao fim da tarde, a partir das 16 horas.
Tá Meio Musical Esse Ambiente
O Parque Rio Branco recebe neste domingo, 24, a 8ª edição do "Tá Meio Musical Esse Ambiente" dá destaque a variados estilos musicais. Entre os convidados, Theresa Rachel e Rebeca Câmara apresentam o show "Compositoras Brasileiras".
AVATARA
O Museu da Imagem e do Som inaugura neste domingo, 24, a exposição fotográfica "Avatara", trabalho do artista francês Denis Rouvre. A mostra traz imagens de modificações corporais, como bifurcação lingual, implantes, tatuagens nos olhos e no rosto e remoção de partes do corpo, para discutir conceitos como liberdade, identidade e estética.
Quando: abertura neste domingo, 24, às 17 horas
Onde: Av. Barão de Studart, 410 - Meireles
Entrada gratuita
Deffuturismo
O cearense João Paulo Lima apresenta neste domingo, 24, a performance "Deffuturismo", no Teatro Dragão do Mar. O espetáculo se inspira em leituras sobre afrofuturismo para criar a narrativa de um mundo onde não existe a hegemonia do homem branco europeu, em que todas as pessoas teriam alguma deficiência. A montagem faz parte da programação do 19ª Festival For Rainbow.
Mar Aberto
A dupla Mar Aberto, formada por Gabriela Luz e Thiago Mart, faz show neste domingo, 24, no Teatro Celina Queiroz. Conhecido por seu estilo que transita entre o pop e a MPB, o repertório da apresentação traz canções que falam de amor, cotidiano e sentimentos com leveza e verdade.