Cinema cearense no streaming: veja onde encontrar obras produzidas no Ceará

Para que a distribuição possa ser a próxima etapa superada pelo cinema cearense, é preciso ter a "formação de plateia", como conta o produtor e professor de audiovisual Diógenes Lopes. Já existe um público consumidor de cinema nacional e cearense, mas a visibilidade ainda é pouca.

É necessário que seja ensinada a cultura de consumir produções estaduais e nacionais. Diógenes explica que o incentivo deve ser feito desde a escola, para não ser algo pontual, mas sim, presente na vida desde a juventude. "É importante que esses filmes tenham espaço para existir para que, assim, as pessoas possam encontrá-los e o cinema cearense reverbere".

Coordenador do Cinema do Dragão, Fábio Rodrigues conta que "os filmes, como processo, não podem morrer depois que passam pela tela do cinema". Isso porque as produções não são feitas para serem passageiras. Elas devem permanecer depois dos festivais e da circulação comercial.

Fábio ainda comenta que é necessário que o audiovisual cearense ocupe mais janelas, "tanto em mais salas de cinemas quanto em mais serviços de streaming".

Além de lazer, o cinema pode ser usado no ensino para que a pirâmide do audiovisual (formação, produção e distribuição) seja cumprida. Afinal, o cinema do Ceará existe para ser visto. (Odara Creston/Especial para O POVO).

Além dos grandes serviços de streaming pago - como Netflix, Prime Video e Globoplay -, existem plataformas gratuitas que possuem um acervo de curtas e longas-metragens cearenses, a exemplo do Itaú Cultural Play e do Embaúba Play.

Outro streaming que concentra diversos produtos audiovisuais cearenses é O POVO+, plataforma de conteúdo exclusivo do jornal O POVO.

Mais opções

Looke:

"Currais", de Sabina Colares e David Aguiar

Globoplay:

"Bem-vindo a Quixeramobim", de Halder Gomes;

"Vermelho Monet", de Halder Gomes

Netflix:

"O shaolin do sertão", de Halder Gomes;

"O cangaceiro do futuro", de Halder Gomes;

"Cine Holliúdy 1 e 2", de Halder Gomes;

"Bezerra de Menezes", de Joe Pimentel e Glauber Filho;

"Pacarrete" de Allan Deberton

Mubi:

"Estrada para Ythaca", de Luiz Pretti, Ricardo Pretti, Pedro Diógenes e Guto Parente

Youtube:

"A Filha do Palhaço", de Pedro Diógenes

Embaúba Play:

"Estrada para Ythaca", de Luiz Pretti, Ricardo Pretti, Pedro Diógenes e Guto Parente;

"Um Jóquei Cearense na Coreia", de Guto Parente;

"Os Monstros", de Luiz Pretti, Ricardo Pretti, Pedro Diógenes

e Guto Parente

Itaú Cultural Play:

"Kila & Mauna", de Ella Monstra

