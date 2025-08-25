Horóscopo: previsões dos signos para hoje, segunda-feira, 25 de agosto (25/08)

ÁRIES

O céu da semana realça seu carisma com Vênus ativando a área social, favorecendo contatos e prazeres coletivos, ainda que de forma seletiva e equilibrada. A sede por aprender se amplia, sobretudo com a Lua Crescente transitando pelo setor espiritual.

TOURO

O céu da semana aproxima você de suas raízes culturais e do afeto em família, pois Vênus atua no setor doméstico, apoiando também práticas de autocuidado ligadas à rotina. O fortalecimento interior se intensifica com a Lua Crescente presente no setor íntimo.

GÊMEOS

O céu da semana ressalta sua habilidade de comunicação, que conta com seu carisma e desenvoltura, já que Vênus transita pela casa das ideias. Explore essas qualidades para nutrir sua rede de confiança e superar os desafios que surgirem.

CÂNCER

O céu da semana valoriza sua criatividade na organização da vida prática, com Vênus estimulando a área material e a Lua Crescente ativando o setor do cotidiano. Aproveite para investir em momentos de bem-estar, mas mantenha a moderação nos gastos.

LEÃO

O céu da semana é marcado pela chegada de Vênus em seu signo, realçando sua beleza natural e criatividade. O desejo por momentos que proporcionem bem-estar cresce, mas dê prioridade a experiências especiais e de qualidade. A Lua Crescente na área social torna as trocas culturais enriquecedoras.

VIRGEM

O céu da semana estimula um ritmo mais calmo, valorizando recolhimento como fonte de fortalecimento interior. O lar surge como espaço de apoio e também como campo fértil para ideias criativas, sobretudo com a Lua Crescente no setor familiar.

LIBRA

O céu da semana reforça a harmonia em suas relações, unindo carisma, empenho e maturidade emocional frente às dificuldades. Sua capacidade de diálogo se eleva, especialmente com a Lua Crescente na área comunicativa.

ESCORPIÃO

O céu da semana estimula a busca por reconhecimento profissional. Com Vênus no setor do trabalho, você encontra equilíbrio entre razão e intuição para lidar com assuntos relacionado a vida familiar. Organize suas finanças com atenção, pois a Lua Crescente movimenta o setor material.

SAGITÁRIO

O céu da semana favorece vivências que ampliam sua visão cultural e elevam o prazer pelo conhecimento, pois Vênus ativa o setor espiritual e promove equilíbrio entre razão e emoção. A Lua Crescente em seu signo aumenta sua confiança.

CAPRICÓRNIO

O céu da semana fortalece laços profundos e relações de confiança, com Vênus no setor íntimo. No entanto, evite criar vínculos de dependência emocional, pois a Lua Crescente movimenta o setor de crises.

AQUÁRIO

O céu da semana evidencia a busca por harmonia nas parcerias, favorecendo sua abertura emocional e uma postura mais diplomática diante de conflitos. Os prazeres coletivos se fortalecem com a Lua Crescente atuando no setor das amizades.

PEIXES

O céu da semana favorece uma postura delicada ao lidar com a rotina, ajudando a manter a harmonia nas relações cotidianas. Suas ambições se fortalecem com a Lua Crescente no setor profissional, trazendo impulso e motivação para seus projetos.



