O SANTO: São Luís IX

Nasceu em Poissy, a 25 de abril de 1214, filho de uma mãe muito religiosa. A rainha-mãe, Branca de Castela, providenciou ótimos professores e instrutores para uma formação digna do filho. Tinha 12 anos quando o pai morreu e Luís foi coroado. As 21, começa a reger a nação. Era penitente, humilde, homem de oração e caridade. Buscava viver a justiça do Reino de Deus enquanto rei e cristão, por isso praticava o que aconselhava: "Não tiremos o bem dos outros nem sequer para o dar a Deus". São Luís organizou cruzadas a fim de resgatar os lugares santos; certa vez, ficou preso durante 5 anos e depois de solto empenhou-se numa outra cruzada que o vitimou com uma peste mortífera (tifo). Ao receber os santos sacramentos, esse grande santo entrou no Céu a 25 de agosto de 1270.



