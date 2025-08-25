Logo O POVO+
Programe-se: confira a agenda cultural desta segunda-feira, 25 de agosto (25/08)
Vida & Arte

Programe-se: confira a agenda cultural desta segunda-feira, 25 de agosto (25/08)

Edição Impressa
Tipo Notícia Por
19ª For Rainbow encerre edição no Cinema do Dragão do Mar (Foto: Guilherme Silva/divulgação)
Foto: Guilherme Silva/divulgação 19ª For Rainbow encerre edição no Cinema do Dragão do Mar

A 19ª edição do For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero encerra programação nesta segunda-feira, 25. Além da feira com produtos locais, as ações envolvem a exibição da Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-Metragem. As sessões apresentam produções nacionais e internacionais em alusão ao mês da visibilidade lésbica, com o tema "Visíveis e Infinitas".

  • Quando: segunda-feira, 25, a partir das 18 horas
  • Onde: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

 

Vidança abre inscrições para 16 cursos gratuitos
Vidança abre inscrições para 16 cursos gratuitos

Cursos gratuitos

A Vidança, localizada no bairro Vila Velha, abre inscrições para 16 cursos gratuitos. As opções misturam aulas de Ballet, Hip Hop, Dança, Corte e Costura, Karatê e Capoeira. Interessados devem levar certidão de nascimento, RG/CPF do responsável, comprovante de residência, boletim escolar e uma foto 3x4. A escola atua há 50 anos como agente de resistência cultural no território.

  • Onde: Vidança (av. L, 400 - Vila Velha
  • Mais infos: (85) 98643-0182 e contato@vidanca.org

 

Festival Barulhinho Delas abre inscrições para cursos formativos
Festival Barulhinho Delas abre inscrições para cursos formativos

Técnicas do Futuro

O Festival Barulhinho Delas está com inscrições disponíveis para o curso "Técnicas do Futuro - Formação para Mulheres Criativas", programa dedicado à formação em áreas técnicas da música. Os cursos começam no dia 1º de setembro e seguem até novembro. As aulas abordam funções como roadie, direção de palco, sonorização, maquiagem de eventos, produção musical e outras áreas que estruturam os espetáculos.

  • Inscrições e mais infos: disponíveis no Instagram (@mercurioproducoes)

 

O que você achou desse conteúdo?