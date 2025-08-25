Waldonys comemora aniversário com show em setembro

O cantor cearense Waldonys se apresenta no Teatro RioMar, no mês de setembro, com um show especial no qual irá celebrar seu aniversário.
Marcado para o dia 19, uma sexta-feira do próximo mês, o evento terá uma formação especial no qual o público poderá assistir uma apresentação intimista e comemorar junto ao músico seus 53 anos.
Nome popular da música cearense, Waldonys é reconhecido como um dos principais representantes do forró tradicional no Estado, além de ter uma carreira como paraquedista e piloto de acrobacia aérea.
No show “Waldonys: o cantador de histórias”, o cantor e compositor apresenta um repertório especial, trazendo releituras e novos arranjos de canções que marcaram sua trajetória, como “Sonho de ícaro”, “Se lembra coração” e “Até mais ver”.
O momento contará com participações especiais do compositor e cantor pernambucano Petrúcio Amorim e do artista piauiense João Cláudio Moreno, além do sanfoneiro Eurides Menezes, pai de Waldonys, ampliando as celebrações do aniversário do artista.
“Um dos grandes momentos do show vai ser a participação do meu pai, que sempre é muito legal, mas esse ano tem um fator diferente e temos que aproveitar. Eu não ia fazer esse show, mas resolvi que vou fazer e ele vai participar! Não podemos perder as oportunidades. Não sabemos até quando estaremos aqui”, declarou Waldonys em nota enviada à imprensa.
Os ingressos para o show “Waldonys: o cantador de histórias” estão à venda no site Uhuu e na bilheteria do Teatro RioMar, com valores a partir de R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira).
Show "Waldonys: o cantador de histórias"
Quando: sexta-feira, 19 de setembro
Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
Quanto: a partir de R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120
(inteira)
Vendas: site Uhuu e bilheteria presencial