Com Débora Falabella, peça 'Prima Facie' é apresentada em Fortaleza

Chega ao Cineteatro São Luiz, em Fortaleza, o premiado espetáculo "Prima Facie", protagonizado por Débora Falabella e dirigido por Yara de Novaes. As sessões serão realizadas nos dias 12, 13 e 14 de setembro. A dramaturgia é assinada pela australiana Suzie Miller.
Os ingressos estão disponíveis através da plataforma Sympla. Premiada e aclamada pela crítica, a peça teatral debate a violência de gênero e as instabilidades do sistema de Justiça. A montagem aborda questões como legislação sobre violência sexual, representatividade feminina no judiciário e os desafios que mulheres encontram ao buscarem justiça.
"Prima Facie" acompanha a história da personagem Tessa Ensler, uma advogada criminalista de origem humilde, especializada em defender homens acusados de violência sexual. O monólogo também já inspirou mudanças em leis britânicas e debates na ONU.
Através de lutas e esforços, Tessa conquistou seu espaço no competitivo jurídico. Sua visão do sistema legal, baseada na sua crença de que o sistema de justiça é o melhor meio para se chegar à verdade, muda completamente depois que ela é vítima de violência sexual por um colega de trabalho.
