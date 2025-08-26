Confira a agenda cultural desta terça, 26 de agosto (26/8)

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Bece promove programação em alusão a Emília de Freitas

A Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) realiza nesta terça-feira, 26, às 17 horas, o programa "Acervo em Evidência". O tema desta edição é "170 anos de Emília de Freitas: Entre a Literatura e a Resistência Feminina". A proposta é celebrar a trajetória da autora cearense, pioneira na ficção científica do Brasil, com condução da pesquisadora Alcilene Cavalcante e mediação da professora e pesquisadora Sarah Diva Ipiranga. Emília Freitas é autora de "A Rainha do Ignoto". A programação desta terça-feira, 26, apresentará pesquisas recentes sobre a autora.

Quando : terça-feira, 26, às 17 horas

: terça-feira, 26, às 17 horas Onde: Bece (Avenida Presidente Castelo Branco, 255 - Centro)

Exposição

A exposição "José Guedes: Memória e Resistência" está em cartaz no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc). Com curadoria de Roberto Galvão, a mostra reúne instalações, objetos e pinturas do artista José Guedes (foto) - que soma mais de 50 anos de carreira. A proposta é que o público, ao entrar em contato com as obras, possa refletir e reavaliar os próprios conceitos. Além do Mauc, José Guedes também já expôs em locais como o Museu de Arte Moderna de São Paulo e o Museum of Latin American Art, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Quando: de terça-feira a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas

de terça-feira a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas Onde: Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Avenida da Universidade, 2854 - Benfica)

Palhaçaria

A Escola Pública de Circo da Vila das Artes está com inscrições abertas para o curso livre "Risorquestra Filatômica: Palhaçaria Excêntrica Musica". As aulas são ministradas pelo músico Maurício Rodrigues, mais conhecido como o Palhaço Batuta. O projeto é direcionado para artistas com 18 anos ou mais e com experiência nas artes circenses, com 20 vagas disponíveis. O curso envolve exerícios, jogos e experimentações.

Quando: até o dia 28 de agosto

até o dia 28 de agosto Inscrições e mais infos: https://encurtador.com.br/pT8CJ

Em cartaz

Está em cartaz nos cinemas de Fortaleza o filme "Corra que a Polícia Vem Aí!". A nova versão da comédia clássica de 1988 traz Liam Neeson como o tenente Frank Debrin Jr., filho do protagonista do filme original. O herdeiro recebe a tarefa de comandar a divisão de elite da polícia de Los Angeles e deve resolver um assassinato para evitar que o departamento seja fechado. No meio do caminho, ele acaba dentro de um complô que parece ameaçar toda a cidade com bombas em uma aventura que garante risadas. O elenco da trama de David Zucker e Jim Abrahams ainda conta com Pamela Anderson e Kevin Durand.

A Pinacoteca do Ceará disponibiliza vagas para o Ateliê Sensorial do projeto Criança Cria, voltado a crianças neurodivergentes a partir dos três anos. A atividade utiliza brincadeiras que estimulam o tato, olfato, visão e audição. São 15 vagas por sessão, para crianças acompanhadas, com inscrições até quinta-feira, 28.