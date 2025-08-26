Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 26 de agosto

Áries 21/03 a 20/04 O encontro entre Lua e Marte no setor dos relacionamentos favorece a participação em iniciativas coletivas e fortalece o papel das parcerias. Evite que disputas por espaço se ampliem e acabem trazendo atritos nas relações.

Touro 21/04 a 20/05 Sua energia se volta à organização da vida cotidiana com o encontro entre Lua e Marte no setor das rotinas, ampliando sua produtividade e permitindo conquistas no dia a dia. Evite impor um ritmo que os outros não consigam ou não tenham interesse em acompanhar.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Sua postura fica mais ativa ao se conectar com seus contatos, pois Lua e Marte se unem na área social e estimulam esforços coletivos para metas comuns. O desejo por diversão cresce, mas será necessário equilibrar isso com sua realidade financeira.

Câncer 21/06 a 22/07 O encontro entre Lua e Marte no setor familiar traz dinamismo para resolver pendências e agir de forma prática. Colabore com quem convive, mas cuide para não acumular responsabilidades que podem ser compartilhadas com outras pessoas.

Leão 23/07 a 22/08 Lua e Marte juntos no setor mental fortalecem sua autoconfiança e estimulam você a defender suas ideias com firmeza, inspirando também quem está próximo. Prefira unir as pessoas em torno de soluções, principalmente diante de situações tensas.

Virgem 23/08 a 22/09 Com Lua e Marte na área financeira, sua postura se torna mais prática e decidida, ajudando a organizar tarefas e avançar em seus objetivos. Mantenha sua independência, mas reconheça quem colabora com você. Evite pressionar demais os outros na busca por resultados imediatos.

Libra 23/09 a 22/10 Lua e Marte em seu signo despertam coragem e atitude, colocando você no centro de oportunidades importantes para o futuro. No entanto, será preciso moderar a impulsividade, sobretudo em cenários que pedem mais prudência.

Escorpião 23/10 a 21/11 Lua e Marte no setor de crise pedem cautela no ritmo e revisão das estratégias para lidar com os desafios. Também é essencial observar como lida com os sentimentos de frustração e raiva, para que não surjam atitudes ou respostas carregadas de agressividade.

Sagitário 22/11 a 21/12 O convívio em grupo se fortalece, estimulando o apoio mútuo e parcerias que crescem no coletivo. Cuidado apenas para não se envolver em disputas territoriais, como alerta a tensão com Júpiter.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Lua e Marte juntos no setor profissional ampliam seu desejo de realização, estimulando desempenho e produtividade, contribuindo com o cumprimento de metas. Ainda assim, evite confrontos diretos quando houver divergências em situações delicadas.

Aquário 21/01 a 18/02 Lua e Marte unidos na área espiritual aumentam sua vontade de explorar novos caminhos e expandir aprendizados, trazendo movimento à vida. No entanto, não permita que o desejo por aventura faça você se expor a riscos sem refletir antes de fazer escolhas.