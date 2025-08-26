Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 26 de agosto

21/03 a 20/04
O encontro entre Lua e Marte no setor dos relacionamentos favorece a participação em iniciativas coletivas e fortalece o papel das parcerias. Evite que disputas por espaço se ampliem e acabem trazendo atritos nas relações.
21/04 a 20/05
Sua energia se volta à organização da vida cotidiana com o encontro entre Lua e Marte no setor das rotinas, ampliando sua produtividade e permitindo conquistas no dia a dia. Evite impor um ritmo que os outros não consigam ou não tenham interesse em acompanhar.
21/05 a 20/06
Sua postura fica mais ativa ao se conectar com seus contatos, pois Lua e Marte se unem na área social e estimulam esforços coletivos para metas comuns. O desejo por diversão cresce, mas será necessário equilibrar isso com sua realidade financeira.
21/06 a 22/07
O encontro entre Lua e Marte no setor familiar traz dinamismo para resolver pendências e agir de forma prática. Colabore com quem convive, mas cuide para não acumular responsabilidades que podem ser compartilhadas com outras pessoas.
23/07 a 22/08
Lua e Marte juntos no setor mental fortalecem sua autoconfiança e estimulam você a defender suas ideias com firmeza, inspirando também quem está próximo. Prefira unir as pessoas em torno de soluções, principalmente diante de situações tensas.
23/08 a 22/09
Com Lua e Marte na área financeira, sua postura se torna mais prática e decidida, ajudando a organizar tarefas e avançar em seus objetivos. Mantenha sua independência, mas reconheça quem colabora com você. Evite pressionar demais os outros na busca por resultados imediatos.
23/09 a 22/10
Lua e Marte em seu signo despertam coragem e atitude, colocando você no centro de oportunidades importantes para o futuro. No entanto, será preciso moderar a impulsividade, sobretudo em cenários que pedem mais prudência.
23/10 a 21/11
Lua e Marte no setor de crise pedem cautela no ritmo e revisão das estratégias para lidar com os desafios. Também é essencial observar como lida com os sentimentos de frustração e raiva, para que não surjam atitudes ou respostas carregadas de agressividade.
22/11 a 21/12
O convívio em grupo se fortalece, estimulando o apoio mútuo e parcerias que crescem no coletivo. Cuidado apenas para não se envolver em disputas territoriais, como alerta a tensão com Júpiter.
22/12 a 20/01
Lua e Marte juntos no setor profissional ampliam seu desejo de realização, estimulando desempenho e produtividade, contribuindo com o cumprimento de metas. Ainda assim, evite confrontos diretos quando houver divergências em situações delicadas.
21/01 a 18/02
Lua e Marte unidos na área espiritual aumentam sua vontade de explorar novos caminhos e expandir aprendizados, trazendo movimento à vida. No entanto, não permita que o desejo por aventura faça você se expor a riscos sem refletir antes de fazer escolhas.
19/02 a 20/03
O momento favorece o foco em questões pessoais e a dedicação às suas prioridades, com Lua e Marte juntos no setor íntimo. Antes de agir, avalie se suas escolhas afetam quem está ao redor e busque acordos para manter o equilíbrio nas relações.
O ANJO
Domina altas ciências, filosofia oculta, teologia e artes liberais. Dá a facilidade de aprender o que se estuda; proporciona fisionomia e caráter agradáveis e influi no gosto dos prazeres. O gênio contrário domina ignorância, libertinagem e todas as más qualidades do corpo e alma. Quem é dominado por este anjo contrário pode explorar a boa fé dos amigos e familiares através da superstição.
O SANTO
Papa no ano 199, enfrentou um período de perseguições para cristãos e heresias. Uns negavam a divindade de Jesus Cristo, outros se apresentavam como a própria revelação do Espírito Santo. O papa Zeferino, que não era teólogo, livrou-se dos hereges. Ele determinou que seu diácono, Calisto, organizasse cemitérios cristãos separados dos pagãos. Conseguiu que as nobres famílias cristãs, possuidoras de tumbas amplas e profundas, transferissem-nas para a igreja e fez galerias subterrâneas ligando umas às outras, nas laterais foi abrindo túmulos para os cristãos e para os mártires. Todo esse complexo deu origem às catacumbas de Calisto. Com a intensificação das perseguições e a proibição das atividades da Igreja pelo imperador Sétimo Severo, Zeferino foi martirizado em 217.