Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 27 de agosto

21/03 a 20/04
A tensão entre Lua e Júpiter na área dos relacionamentos íntimos destaca desafios na convivência que podem evoluir para conflitos maiores, comprometendo as tarefas do dia a dia. Proponha acordos sobre assuntos de interesse comum, especialmente sobre como as responsabilidades serão compartilhadas.
21/04 a 20/05
A tensão entre a Lua e Júpiter pode comprometer seu potencial comunicativo. Isso te deixa suscetível a fazer julgamentos precipitados e superficiais, o que pode prejudicar suas parcerias, especialmente no trabalho. É essencial cuidar da sua imagem e avaliar todos os fatos antes de se posicionar.
21/05 a 20/06
A tensão entre Lua e Júpiter nos setores social e financeiro pode comprometer seu bom senso ao administrar os gastos ligados ao lazer, especialmente por desejos que estimulam o consumismo. É importante agir com prudência e moderação, caso contrário existe o risco de acumular dívidas consideráveis.
21/06 a 22/07
Desentendimentos com familiares e pessoas próximas são realçados pela tensão entre Lua e Júpiter, criando um clima tenso e afetando a rotina. Evite atitudes defensivas e adote uma postura mais flexível e generosa.
23/07 a 22/08
Com Lua e Júpiter em tensão entre o setor de ideias e o de crise, surge a necessidade de pensar com mais flexibilidade e buscar alternativas que favoreçam a superação dos desafios. O diálogo pode ser a chave para que as pessoas à sua volta colaborem. Equilibre suas demandas.
23/08 a 22/09
A tensão entre Lua e Júpiter entre o setor material e o das amizades pede cuidado ao lidar com dinheiro e relações, já que gastos sociais ou acordos mal feitos podem gerar frustrações. Apoie quem precisa, mas não assuma responsabilidades além do que pode sustentar.
23/09 a 22/10
A tensão entre Lua e Júpiter pode gerar atritos entre seu signo e a área profissional, trazendo insatisfação com a carreira e comprometendo projetos em curso, o que ameaça metas e credibilidade. Evite decisões impulsivas e priorize cumprir suas obrigações.
23/10 a 21/11
Momentos de incerteza e reflexão pessoal são intensificados pelo encontro tenso entre Lua e Júpiter no setor de crise e a área espiritual, sinalizando um período de dúvidas sobre a vida profissional. Evite tomar decisões importantes nessa fase, pois ainda há muito a amadurecer. O ideal é manter a discrição e a cautela.
22/11 a 21/12
Lua e Júpiter tensionados apontam desconfortos no ambiente social que incentiva o isolamento, seja pela falta de sintonia com as pessoas ou por reflexões sobre seu futuro. O recolhimento é válido, mas sem cortar vínculos importantes.
22/12 a 20/01
Lua e Júpiter em tensão expõem dificuldades na convivência com colegas de trabalho, afetando laços de confiança e comprometendo a divisão das tarefas. Evite atitudes intolerantes e tente conduzir as situações com profissionalismo e maturidade, priorizando a qualidade das parcerias.
21/01 a 18/02
A tensão entre Lua e Júpiter alerta quanto ao risco de desgaste mental diante de preocupações excessivas com desafios. É hora de voltar o olhar para o autocuidado. Reforce hábitos saudáveis e reorganize sua agenda de modo realista, respeitando seus limites e necessidades.
19/02 a 20/03
A tensão entre Lua e Júpiter entre o setor íntimo e o social pede equilíbrio entre demandas pessoais e coletivas. Também convém ter cautela nas redes virtuais, evite expor sua intimidade ou se envolver em conflitos por motivos ideológicos.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência tem grande pureza de sentimentos, é simples, mas refinado para os valores materiais e sociais. Tem tendência a estudos das ciências esotéricas, organizando associações, promovendo conferências ligadas ao assunto e trabalhando para instituir a legalização nas atividades esotéricas ou alternativas. Tem poder para invocações mágicas e combate o materialismo para melhorar a existência humana.
O SANTO
De origem berbere, nasceu no ano 331, em Tagaste, norte da África. Casou-se com Patrício, homem ambicioso e pagão. Mônica, doce, benévola, vence as rudezas do marido e leva-o a abraçar a fé. Aos 22 anos, Mônica dá à luz três filhos. Tornando-se viúva aos 39 anos, administrou os bens da família. O filho que mais causou preocupações foi Agostinho, de coração irrequieto e ambicioso retórico. Ela transfere-se para Cartagena e, depois, para a Itália, quando o filho, no ápice da sua carreira, como docente de retórica, vai morar em Milão. Mônica adoece e morre aos 56 anos. Seu corpo foi enterrado em Óstia Antiga, na atual igreja de Santa Áurea. Hoje, no lugar, pode-se ver apenas uma lápide, porque, no século XV, o Papa Martinho V quis que as relíquias fossem transladadas para Roma.