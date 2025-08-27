Logo O POVO+
Programe-se: confira a agenda cultural desta quarta-feira, 27 de agosto (27 de agosto)

Chico Chico faz show em Fortaleza pela primeira vez apresentando seu segundo disco solo (Foto: Maria Magalhães/divulgação )
Já estão à venda os ingressos para o show do cantor Chico Chico, que traz a turnê do álbum "Estopim" no dia 11 de outubro. O artista tem duas indicações ao Grammy Latino. Uma com o single "A Cidade", no prêmio de Melhor Canção em Língua Portuguesa, e outra com o primeiro disco solo, "Pomares" (2021), na categoria de Melhor Álbum de Música Brasileira.

  • Quando: sábado, 11 de outubro, às 20 horas
  • Onde: Náutico Atlético Cearense (av. Abolição, 2727 - Meireles)
  • Quanto: R$ 80 (meia e ingresso solidário) e R$ 160 (inteira); vendas no site OutGo

 

Filme
Korean Film Festival

Segue a programação do Korean Film Festival no Cineteatro São Luiz. O evento celebra a diversidade da produção de cinema na Coreia do Sul com obras asiáticas de destaque. Nesta data, são exibidos filmes como "Bruise" e "Dream Palace" (foto).

  • Quando: quarta-feira, 27, a partir das 16h30min
  • Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
  • Ingressos gratuitos, com retirada pelo Sympla ou na bilheteria física

 

Projeto Cena Ocupa
Cena Ocupa

Estão abertas as inscrições para o projeto Cena Ocupa — Convocatória de Ocupação Artística do Centro Dragão do Mar. Serão selecionadas propostas artísticas nas linguagens de circo, dança, artes visuais, música, performance, teatro e infância, com apresentações que devem acontecer entre novembro de 2025 e junho de 2026.

  • Quando: inscrições até 7 de setembro deste ano, às 23h59min
  • Inscrições e mais infos: Mapa Cultural

 

Verônica Valenttino
Filmes e show

A 19ª edição do For Rainbow (Festival de Cinema e Cultural da Diversidade Sexual e de Gênero) realiza a exibição do filme "Meu Nome é Agnes", uma das produções que compete na Mostra Competitiva de Longa-metragem. Ao fim da noite desta quarta-feira, 27, o evento promove o show "Travessia", de Verónica Valenttino, que reverencia suas maiores referências musicais, como Belchior, Ednardo e Mona Gadelha.

  • Quando: quarta-feira, 27, das 19 às 22 horas
  • Onde: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Entrada gratuita

 

Yoga ao Pôr do Sol

A Pinacoteca do Ceará oferece nesta quarta-feira, 27, um espaço de relaxamento para a prática meditativa Hatha Yoga, com a professora Keyvi Costa. A proposta é promover um momento de pausa no meio da semana para o público, com evento que acontece no pátio do museu voltado para pessoas de todas as idades. O momento também é de apreciação do pôr do sol e tem 20 vagas por ordem de chegada.

  • Quando: quarta-feira, 27, às 17 horas
  • Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)
  • Gratuito

 

