Programe-se: confira a agenda cultural desta quarta-feira, 27 de agosto (27 de agosto)

Já estão à venda os ingressos para o show do cantor Chico Chico, que traz a turnê do álbum "Estopim" no dia 11 de outubro. O artista tem duas indicações ao Grammy Latino. Uma com o single "A Cidade", no prêmio de Melhor Canção em Língua Portuguesa, e outra com o primeiro disco solo, "Pomares" (2021), na categoria de Melhor Álbum de Música Brasileira.
Korean Film Festival
Segue a programação do Korean Film Festival no Cineteatro São Luiz. O evento celebra a diversidade da produção de cinema na Coreia do Sul com obras asiáticas de destaque. Nesta data, são exibidos filmes como "Bruise" e "Dream Palace" (foto).
Cena Ocupa
Estão abertas as inscrições para o projeto Cena Ocupa — Convocatória de Ocupação Artística do Centro Dragão do Mar. Serão selecionadas propostas artísticas nas linguagens de circo, dança, artes visuais, música, performance, teatro e infância, com apresentações que devem acontecer entre novembro de 2025 e junho de 2026.
Filmes e show
A 19ª edição do For Rainbow (Festival de Cinema e Cultural da Diversidade Sexual e de Gênero) realiza a exibição do filme "Meu Nome é Agnes", uma das produções que compete na Mostra Competitiva de Longa-metragem. Ao fim da noite desta quarta-feira, 27, o evento promove o show "Travessia", de Verónica Valenttino, que reverencia suas maiores referências musicais, como Belchior, Ednardo e Mona Gadelha.
Yoga ao Pôr do Sol
A Pinacoteca do Ceará oferece nesta quarta-feira, 27, um espaço de relaxamento para a prática meditativa Hatha Yoga, com a professora Keyvi Costa. A proposta é promover um momento de pausa no meio da semana para o público, com evento que acontece no pátio do museu voltado para pessoas de todas as idades. O momento também é de apreciação do pôr do sol e tem 20 vagas por ordem de chegada.