Veja roteiro de aulas artísticas em Fortaleza para o sábado, 30

Foto: Divulgação/ Anna Júlia Os eventos são oportunidades para quem deseja fazer arte em modo coletivo

Pintura, desenho e colagem são atividades criativas. Elas podem ser desempenhadas de forma solitária, mas também são opções de socialização quando realizadas em grupo. Para quem quer ter novas experiências, O POVO listou atividades imersivas que acontecem no sábado, 30. Além de experimentar um novo hobby, os inscritos terão acesso a piqueniques e brunch.





Atividades imersivas

Piquenique e colagens

O que : passeio de barco pelo rio Cocó, caminhada, piquenique com brunch e vivência de colagem artística

: passeio de barco pelo rio Cocó, caminhada, piquenique com brunch e vivência de colagem artística Onde: Parque do Cocó (rua Sebastião Abreu, s/n - Cocó)

Parque do Cocó (rua Sebastião Abreu, s/n - Cocó) Quando: sábado, 30, às 9 horas

sábado, 30, às 9 horas Quanto: R$ 165 (individual) e R$ 310 (duplo) via Sympla

R$ 165 (individual) e R$ 310 (duplo) via Sympla Mais informações: no Instagram @arteetal.vivencias

Oficina de pintura floral para iniciantes

O que: oficina de pintura floral com aquarela para iniciantes

oficina de pintura floral com aquarela para iniciantes Onde: Sala 506 (avenida Santos Dumont, 2789 - Aldeota)

Sala 506 (avenida Santos Dumont, 2789 - Aldeota) Quando: sábado, 30, às 10 horas

sábado, 30, às 10 horas Quanto: R$ 140 (pix) ou R$ 148 (cartão em até 2 vezes)

R$ 140 (pix) ou R$ 148 (cartão em até 2 vezes) Inscrições no Instagram @paula_colorida

Café com pintura