Veja roteiro de aulas artísticas em Fortaleza para o sábado, 30

Pintura, desenho e colagem são atividades criativas. Elas podem ser desempenhadas de forma solitária, mas também são opções de socialização quando realizadas em grupo. Para quem quer ter novas experiências, O POVO listou atividades imersivas que acontecem no sábado, 30. Além de experimentar um novo hobby, os inscritos terão acesso a piqueniques e brunch.
Atividades imersivas
Piquenique e colagens
O que: passeio de barco pelo rio Cocó, caminhada, piquenique com brunch e vivência de colagem artística
Onde: Parque do Cocó (rua Sebastião Abreu, s/n - Cocó)
Quando: sábado, 30, às 9 horas
Quanto: R$ 165 (individual) e R$ 310 (duplo) via Sympla
Mais informações: no Instagram @arteetal.vivencias
Oficina de pintura floral para iniciantes
Oque: oficina de pintura floral com aquarela para iniciantes
Onde: Sala 506 (avenida Santos Dumont, 2789 - Aldeota)
Quando: sábado, 30, às 10 horas
Quanto: R$ 140 (pix) ou R$ 148 (cartão em até 2 vezes)
Inscrições no Instagram @paula_colorida
Café com pintura
Oque: pintura de livro de colorir, brunch em mesa posta e momento de jogos de grupo
Onde: Junto Café Bar (rua Marcos Macêdo, 827 A - Aldeota)
Quando: sábado, 30, às 15 horas
Quanto: R$ 95
Mais informaçõeseinscrições: no Instagram @coopera.arte