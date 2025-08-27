Logo O POVO+
Veja roteiro de aulas artísticas em Fortaleza para o sábado, 30
Veja roteiro de aulas artísticas em Fortaleza para o sábado, 30

Três iniciativas imersivas de pintura e colagem estão com inscrições abertas
Os eventos são oportunidades para quem deseja fazer arte em modo coletivo (Foto: Divulgação/ Anna Júlia)
Pintura, desenho e colagem são atividades criativas. Elas podem ser desempenhadas de forma solitária, mas também são opções de socialização quando realizadas em grupo. Para quem quer ter novas experiências, O POVO listou atividades imersivas que acontecem no sábado, 30. Além de experimentar um novo hobby, os inscritos terão acesso a piqueniques e brunch.

 

Atividades imersivas

Piquenique e colagens

  • O que: passeio de barco pelo rio Cocó, caminhada, piquenique com brunch e vivência de colagem artística
  • Onde: Parque do Cocó (rua Sebastião Abreu, s/n - Cocó)
  • Quando: sábado, 30, às 9 horas
  • Quanto: R$ 165 (individual) e R$ 310 (duplo) via Sympla
  • Mais informações: no Instagram @arteetal.vivencias

Oficina de pintura floral para iniciantes

  • O que: oficina de pintura floral com aquarela para iniciantes
  • Onde: Sala 506 (avenida Santos Dumont, 2789 - Aldeota)
  • Quando: sábado, 30, às 10 horas
  • Quanto: R$ 140 (pix) ou R$ 148 (cartão em até 2 vezes)
  • Inscrições no Instagram @paula_colorida

Café com pintura

  • O que: pintura de livro de colorir, brunch em mesa posta e momento de jogos de grupo
  • Onde: Junto Café Bar (rua Marcos Macêdo, 827 A - Aldeota)
  • Quando: sábado, 30, às 15 horas
  • Quanto: R$ 95
  • Mais informações e inscrições: no Instagram @coopera.arte
