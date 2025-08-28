Conheça bares em Fortaleza que colocam a música ao vivo no cardápio principal

Foto: Iago Barreto/Divulgação/ Ricardo Damito/divulgação/ Reprodução/ Instagram Artista cearenses comentam sobre as experiências cantando em bares por Fortaleza

Já pensou ir a um lugar onde a música é o prato principal? Cada vez mais comum em Fortaleza, bares, restaurantes e cafés têm apostado na música como elemento central da experiência que oferecem. Não se trata apenas de preencher o ambiente com um som de fundo: nesses lugares, a música é tratada como parte do cardápio, com apresentações ao vivo que realmente atraem público.

A proposta é simples — e eficaz: transformar uma saída comum em algo memorável, onde a trilha sonora tem papel ativo na criação do clima. A música ajuda a fidelizar clientes, prolonga o tempo de permanência e cria uma identidade para o espaço. Para quem frequenta, vira referência. Para quem trabalha com arte, vira palco. E os músicos sentem esse movimento.

"Acho um cenário super fértil. A música vem se tornando realmente o centro desses espaços. Depois da pandemia, isso cresceu ainda mais. As pessoas querem viver o ao vivo", diz a cantora Mel Matos, que atua há anos na cena local.

Para ela, a presença da música ao vivo não só atrai mais público, como também cria conexão entre artistas, clientes e lugares. "A música fideliza. Tem gente que me segue pelos bares. Outros conheço por causa das casas que toco", analisa.

O músico Edinho Vilas Boas acredita que essa valorização da música transforma completamente a atmosfera. "Bares que têm a música como carro-chefe ganham porque criam identidade, viram ponto de encontro e fidelizam o público. Música boa transforma o lugar em experiência, não só em consumo", destaca ele que se divide entre um trabalho autoral e outro de intérprete.

A cantora Nayra Costa também ressalta a importância de que tudo esteja em harmonia. "A música é tão importante quanto qualquer coisa que o estabelecimento ofereça. Tudo tem que estar em sintonia: som de qualidade, bom atendimento, boa comida. É isso que garante o sucesso", aponta a intérprete que passeia pela música brasileira e clássicos do jazz em seu repertório. Ela ainda destaca um problema frequente: "Nem sempre os equipamentos de som são adequados, mesmo em locais onde a música é o prato principal. Isso precisa mudar", ressalta.

Sobre o couvert artístico, eles são diretos: se for bem comunicado, o público entende e apoia. Nayra pontua que o respeito também deve vir dos contratantes: "Muitas vezes o couvert não é repassado integralmente aos artistas. É algo que precisa ser resolvido com mais diálogo e clareza". Os três concordam que abrir espaço para novos talentos e música autoral pode ser o diferencial que transforma um bar em referência cultural.

Conheça alguns locais

Simpatizo Amor de Bar

O quê: shows diversos, quarta e quinta, às 19h30min; sexta, sábado e domingo, às 18h30min

shows diversos, quarta e quinta, às 19h30min; sexta, sábado e domingo, às 18h30min Onde: Rua Sabino Pires, 6 - Aldeota

Rua Sabino Pires, 6 - Aldeota Quanto: R$ 15 (couvert)

R$ 15 (couvert) Instagram: @simpatizoamorbar

88Bier

O quê: shows diversos, quinta a sábado, às 21 horas

shows diversos, quinta a sábado, às 21 horas Onde: Rua Nunes Valente, 1355 - Aldeota e Av. Humberto Monte, 2535A - Parquelândia

Rua Nunes Valente, 1355 - Aldeota e Av. Humberto Monte, 2535A - Parquelândia Quanto: R$12 (couvert na unidade Parquelândia) e R$13 (couvert unidade Aldeota)

R$12 (couvert na unidade Parquelândia) e R$13 (couvert unidade Aldeota) Instagram: @88bier

Bulls Beer House

O quê: rock, terça a domingo, às 18 horas

rock, terça a domingo, às 18 horas Onde: Rua Gustavo Sampaio, 800 - Parquelândia e Rua Coronel Jucá, 700 - Aldeota

Rua Gustavo Sampaio, 800 - Parquelândia e Rua Coronel Jucá, 700 - Aldeota Quanto: R$12 (couvert)

R$12 (couvert) Instagram: @bullsbeerhouse

Tropicanos Bar

O que: shows variados, de sexta a domingo a partir das 19 horas

shows variados, de sexta a domingo a partir das 19 horas Onde: Rua João Carvalho, 785 - Aldeota

Rua João Carvalho, 785 - Aldeota Quanto: R$13 (couvert)

R$13 (couvert) Instagram: @somos.tropicanos

Covil Rock'n Bar

O quê: rock de quinta a sábado, a partir das 21 horas

rock de quinta a sábado, a partir das 21 horas Onde: Av. 13 de Maio, 2120 - Benfica

Av. 13 de Maio, 2120 - Benfica Gratuito

Instagram: @covilrocknbar

Alpendre

O quê: shows diversos, quarta a sexta, a partir das 20 horas; sábados, às 16h30min; domingos, às 13h30min

shows diversos, quarta a sexta, a partir das 20 horas; sábados, às 16h30min; domingos, às 13h30min Onde: Rua Torres Câmara, 181 - Aldeota

Rua Torres Câmara, 181 - Aldeota Quanto: R$15

R$15 Instagram: @alpendrebaroficial

Bruta Flor

O quê: shows diversos, sexta e sábado, a partir das 19h30min

shows diversos, sexta e sábado, a partir das 19h30min Onde: Rua Antônio Augusto, 806 - Meireles

Rua Antônio Augusto, 806 - Meireles Quanto: couvert entre R$12 e R$18

couvert entre R$12 e R$18 Instagram: @obrutaflor

Muvuco Boteco Bar

O quê: samba de quarta a sexta, às 19 horas; sábado e domingo, às 14 horas

samba de quarta a sexta, às 19 horas; sábado e domingo, às 14 horas Onde: Rua Coronel Alves Teixeira, 1893 - Joaquim Távora

Rua Coronel Alves Teixeira, 1893 - Joaquim Távora Quanto: couvert entre R$10 e R$12

couvert entre R$10 e R$12 Instagram: @muvucoboteco

Abaeté Boteco

O quê: samba de quarta a sexta, às 20 horas; sábado e domingo, às 17 horas

samba de quarta a sexta, às 20 horas; sábado e domingo, às 17 horas Onde: Rua Barão de Aracati, 2899 - Joaquim Távora

Rua Barão de Aracati, 2899 - Joaquim Távora Quanto: R$15 (couvert)

R$15 (couvert) Instagram: @abaeteboteco

Cantinho do Frango

O quê: shows diversos de MPB, instrumental, artistas cearenses, eventos temáticos e agenda fixa de apresentações na sexta, a partir das 19 horas; aos sábados, 18 horas; e piano bar aos domingos, 12 horas

shows diversos de MPB, instrumental, artistas cearenses, eventos temáticos e agenda fixa de apresentações na sexta, a partir das 19 horas; aos sábados, 18 horas; e piano bar aos domingos, 12 horas Onde: Rua Torres Câmara, 71 - Aldeota

Rua Torres Câmara, 71 - Aldeota Quanto: preços variados

preços variados Instagram: @cantinhodofrango

Boteco Vintage

O quê: shows diversos de MPB, rock e tributos a artistas nacionais. Apresentações de quinta a sábado, às 20 horas

shows diversos de MPB, rock e tributos a artistas nacionais. Apresentações de quinta a sábado, às 20 horas Onde: Rua Mestre Rosa, 176 - José Bonifácio

Rua Mestre Rosa, 176 - José Bonifácio Quanto: couvert a partir de R$13

couvert a partir de R$13 Instagram: @boteco.vintage



