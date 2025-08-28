Conheça bares em Fortaleza que colocam a música ao vivo no cardápio principal

Já pensou ir a um lugar onde a música é o prato principal? Cada vez mais comum em Fortaleza, bares, restaurantes e cafés têm apostado na música como elemento central da experiência que oferecem. Não se trata apenas de preencher o ambiente com um som de fundo: nesses lugares, a música é tratada como parte do cardápio, com apresentações ao vivo que realmente atraem público.
A proposta é simples — e eficaz: transformar uma saída comum em algo memorável, onde a trilha sonora tem papel ativo na criação do clima. A música ajuda a fidelizar clientes, prolonga o tempo de permanência e cria uma identidade para o espaço. Para quem frequenta, vira referência. Para quem trabalha com arte, vira palco. E os músicos sentem esse movimento.
"Acho um cenário super fértil. A música vem se tornando realmente o centro desses espaços. Depois da pandemia, isso cresceu ainda mais. As pessoas querem viver o ao vivo", diz a cantora Mel Matos, que atua há anos na cena local.
Para ela, a presença da música ao vivo não só atrai mais público, como também cria conexão entre artistas, clientes e lugares. "A música fideliza. Tem gente que me segue pelos bares. Outros conheço por causa das casas que toco", analisa.
O músico Edinho Vilas Boas acredita que essa valorização da música transforma completamente a atmosfera. "Bares que têm a música como carro-chefe ganham porque criam identidade, viram ponto de encontro e fidelizam o público. Música boa transforma o lugar em experiência, não só em consumo", destaca ele que se divide entre um trabalho autoral e outro de intérprete.
A cantora Nayra Costa também ressalta a importância de que tudo esteja em harmonia. "A música é tão importante quanto qualquer coisa que o estabelecimento ofereça. Tudo tem que estar em sintonia: som de qualidade, bom atendimento, boa comida. É isso que garante o sucesso", aponta a intérprete que passeia pela música brasileira e clássicos do jazz em seu repertório. Ela ainda destaca um problema frequente: "Nem sempre os equipamentos de som são adequados, mesmo em locais onde a música é o prato principal. Isso precisa mudar", ressalta.
Sobre o couvert artístico, eles são diretos: se for bem comunicado, o público entende e apoia. Nayra pontua que o respeito também deve vir dos contratantes: "Muitas vezes o couvert não é repassado integralmente aos artistas. É algo que precisa ser resolvido com mais diálogo e clareza". Os três concordam que abrir espaço para novos talentos e música autoral pode ser o diferencial que transforma um bar em referência cultural.
Conheça alguns locais