Festival de Teatro de Fortaleza realiza nova edição com proposta de descentralização artística

"A teatralidade é essencialmente humana. Todo mundo tem dentro de si o ator e o espectador", ressalta o dramaturgo Augusto Boal sobre o fazer teatral. O pensamento do pai do Teatro do Oprimido - método que utiliza a arte como ferramenta política e pedagógica para estimular a transformação social - reforça o teor democrático da linguagem.

Sob a proposta de descentralizar as atividades teatrais e prestigiar atores cearenses, o Festival de Teatro de Fortaleza celebra a 16ª edição com programação gratuita voltada para várias faixas etárias. As ações acontecem em diversos bairros da Cidade, do dia 31 de agosto ao 12 de setembro.

"É fundamental promover a diversidade e a pluralidade que temos nesse universo teatral, com atenção especial às diferentes gerações. Houve, este ano, o cuidado de garantir essa diversidade nas escolhas, que são sempre muito difíceis", explica Dane de Jade, coordenadora da curadoria do evento.

Festival de Teatro de Fortaleza apresenta 34 espetáculos

O evento contempla 34 espetáculos no total, sendo convidadas duas produções nacionais, duas locais e duas performances. Os selecionados vão compor três mostras, com grupos divididos nas categorias: Mostra Novos e Outros Olhares; para artistas e grupos iniciantes; Mostra Fortaleza em Cena, dedicada a trabalhos com trajetória consolidada; e Mostra de Teatro para as Infâncias, com foco em obras para o público infantil.

O grupo Bricoleiros é um dos selecionados para a categoria Teatro para as Infâncias. Especializado em teatro de marionetes, o coletivo trabalha com técnicas e pesquisas sobre a manipulação direta e a manipulação com varas travessais.

"O teatro de bonecos se revelou para mim como um território onde duas linguagens que sempre me fascinaram, como teatro e as artes visuais, caminham juntas. É uma forma de expressão delicada, poderosa e, ao mesmo tempo, encantadora", destaca o diretor Cristiano Castro, um dos fundadores do grupo.

Nesta passagem pelo evento, os Bricoleiros apresentam o espetáculo "Quatro Patas", que conta a história de um gato que tenta recuperar a amizade do seu melhor amigo, Nino, um menino que se afastou do animal devido ao uso excessivo de videogames.

"Com uma abordagem lúdica e educativa, o espetáculo fala sobre amizade, afeto e o equilíbrio entre tecnologia e convivência", acrescenta Castro. Para além das apresentações de espetáculos convidados, o evento receberá atividades formativas, como seminários, rodas de conversa, feira da economia criativa, lançamentos literários e encontros. A programação não foi divulgada por completo até a conclusão da matéria, mas as atualizações serão compartilhadas nas redes sociais do evento no decorrer da semana.

Festival de Teatro busca promover acessibilidade cultural

"O festival estará mais acessível e próximo de diferentes comunidades, permitindo que a arte chegue a públicos diversos que normalmente não iriam a um teatro. Essa é uma oportunidade para o público participar deste fortalecimento da rede cultural da Cidade e debater sobre a importância da arte da cena na vida urbana", explica a curadora.

Ela ainda ressalta que a descentralização será um dos diferenciais da edição. "Queremos celebrar a pluralidade e mostrar que o teatro é uma manifestação viva e pertencente a todos os fortalezenses", pontua.

Para Cristiano, a multiplicação dos pontos é necessária para democratizar o acesso à arte, que geralmente fica restrito aos equipamentos localizados na região central.

"Quando o público encontra o teatro no seu território, a relação se transforma. Isso rompe barreiras e convida mais pessoas a se reconhecerem como parte da cultura. Para nós, artistas, é uma forma de estarmos mais próximos de diferentes realidades e vivências, o que também enriquece o nosso trabalho", comenta o ator.



Artistas convidados

No dia 12, o palco recebe o ator e diretor Chico Diaz com "A Lua Vem da Ásia", solo que estreou no Rio de Janeiro em junho, 14 anos depois da primeira adaptação teatral do romance de Campos de Carvalho.

"Para mim é uma honra estar em Fortaleza com esse texto e espero estar à altura", reverbera Chico. "É um texto que considerado surrealista com a busca de um entendimento do nosso lugar no mundo, questionando a lucidez e racionalidade em contraponto com a loucura e as fantasias", ressalta o ator.

Ele acrescenta que a capital cearense é um espaço de efervescência cultural e relembra como foi acolhido pela cidade em outras ocasiões. "É uma cidade que muito fez por mim e pela minha carreira, através das diferentes estadas e dos filmes que fiz com o meu grande amigo e pensador Rosemberg Cariry. Acho fundamental eventos como esse festival, principalmente no que diz respeito à pluralidade de linguagens".

16° Festival de Teatro de Fortaleza