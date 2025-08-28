Logo O POVO+
Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 28 de agosto
Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 28 de agosto

Áries

21/03 a 20/04

O dia pode ser intenso com preocupações que afetam sua confiança e serenidade, pois a Lua no setor íntimo entra em tensão com Plutão, Vênus e Mercúrio. Buscar recolhimento ajuda a equilibrar as emoções, como mostra a harmonia entre Lua e Júpiter.

Touro

21/04 a 20/05

Os vínculos ficam instáveis com a Lua tensionada a Plutão, Vênus e Mercúrio, exigindo equilíbrio emocional e diplomacia ao se posicionar. Uma postura flexível pode facilitar a superação das barreiras no convívio.

Gêmeos

21/05 a 20/06

O início do dia pode ser exigente frente a tarefas e pressões cotidianas, já que a Lua no setor de rotinas se opõe a Plutão, Vênus e Mercúrio, favorecendo atritos. Tente encarar tudo com objetividade, mantendo a disciplina e a organização.

Câncer

21/06 a 22/07

A Lua no setor social segue em tensão com Plutão, Vênus e Mercúrio, sugerindo prudência com momentos de prazer para poupar recursos e energia. Valorize o lazer em ambientes domésticos, com gastos controlados em prol do seu bem-estar e das pessoas que você ama.

Leão

23/07 a 22/08

O ambiente doméstico se revela desafiador com a Lua em tensão, pedindo diálogo e disposição para acordos. Tente reagir com firmeza e flexibilidade às adversidades, ouvindo quem está perto e absorvendo aprendizados, como sinaliza a Lua em harmonia com Júpiter.

Virgem

23/08 a 22/09

A Lua na área da comunicação em tensão com Plutão, Vênus e Mercúrio, estimula críticas em excesso e falas repetitivas que podem desgastar os vínculos. Busque amenizar suas palavras e valorizar a contribuição das pessoas ao seu redor, abrindo espaço para trocas produtivas.

Libra

23/09 a 22/10

Limitações financeiras podem travar seus planos e causar incômodos, devido a tensão entre a Lua, Plutão, Vênus e Mercúrio. Evite se inibir e use sua habilidade criativa para encontrar recursos fora do habitual.

Escorpião

23/10 a 21/11

É hora de desacelerar e cuidar mais de si, já que a Lua em seu signo entra em tensão com Plutão, Vênus e Mercúrio. Inserir atividades leves e saudáveis na rotina ajuda a equilibrar corpo e mente, fortalecendo sua estrutura.

Sagitário

22/11 a 21/12

A Lua na área de crise em tensão com Plutão, Vênus e Mercúrio amplia a sensação de peso diante dos problemas. Em vez disso, tente olhar os fatos como parte do processo de crescimento e como uma oportunidade de promover mudanças construtivas.

Capricórnio

22/12 a 20/01

A Lua passa pela casa das amizades e encontra Plutão, Vênus e Mercúrio, indicando desconexão com vínculos e estimulando atritos. Exercite sua inteligência emocional, selecione suas companhias e priorize afinidades.

Aquário

21/01 a 18/02

A pressão no trabalho pode comprometer os vínculos, exigindo equilíbrio. Evite especulações em excesso e some forças com quem compartilha suas metas, já que a Lua em harmonia com Júpiter favorece cooperação e estabilidade.

Peixes

19/02 a 20/03

A melancolia se intensifica na área espiritual em tensão com Plutão, Vênus e Mercúrio, revelando frustrações difíceis de digerir. Tire o foco do passado e encare o futuro com confiança, incluindo na rotina atividades que tragam alegria e elevem sua autoconfiança.

O ANJO

Hekamiah

Quem nasce sob esta influência, tem uma aura natural de paz. Sua sinceridade é refletida através da nobreza e autoridade da sua personalidade e prestígio. Fiel a seu juramento, tem caráter franco, leal e bravo, suscetível às questões de honra. É extremamente preocupado com sua família e seus filhos terão sempre prioridade, mesmo que o casamento tenha acabado.

O SANTO

Santo Agostinho

Nasceu em 13 de novembro de 354, em Tagaste, África. Estudou retórica, cultivava amizades, teatro e outros divertimentos. Apaixonou-se por uma moça, que tornou-se sua concubina. Da relação nasceu Adeodato. Abriu uma escola de gramática e retórica. Em Roma, Agostinho manteve contato com maniqueístas, dos quais recebeu ajuda. Certo dia de agosto de 386, desorientado e confuso, deixando-se levar por um pranto desesperado, pareceu-lhe ouvir uma voz: "Pega e lê". Achou que a voz o convidava a tomar em mãos as Cartas de Paulo. Após a leitura, dedica-se totalmente a Deus. Em Tagaste, Agostinho funda sua primeira comunidade. No fim de 390, bispo Valério pregava sobre a necessidade de um presbítero na diocese. Agostinho foi conduzido diante do bispo, que o ordenou sacerdote.

