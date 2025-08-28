Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 28 de agosto

Áries 21/03 a 20/04 O dia pode ser intenso com preocupações que afetam sua confiança e serenidade, pois a Lua no setor íntimo entra em tensão com Plutão, Vênus e Mercúrio. Buscar recolhimento ajuda a equilibrar as emoções, como mostra a harmonia entre Lua e Júpiter.

Touro 21/04 a 20/05 Os vínculos ficam instáveis com a Lua tensionada a Plutão, Vênus e Mercúrio, exigindo equilíbrio emocional e diplomacia ao se posicionar. Uma postura flexível pode facilitar a superação das barreiras no convívio.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O início do dia pode ser exigente frente a tarefas e pressões cotidianas, já que a Lua no setor de rotinas se opõe a Plutão, Vênus e Mercúrio, favorecendo atritos. Tente encarar tudo com objetividade, mantendo a disciplina e a organização.

Câncer 21/06 a 22/07 A Lua no setor social segue em tensão com Plutão, Vênus e Mercúrio, sugerindo prudência com momentos de prazer para poupar recursos e energia. Valorize o lazer em ambientes domésticos, com gastos controlados em prol do seu bem-estar e das pessoas que você ama.

Leão 23/07 a 22/08 O ambiente doméstico se revela desafiador com a Lua em tensão, pedindo diálogo e disposição para acordos. Tente reagir com firmeza e flexibilidade às adversidades, ouvindo quem está perto e absorvendo aprendizados, como sinaliza a Lua em harmonia com Júpiter.

Virgem 23/08 a 22/09 A Lua na área da comunicação em tensão com Plutão, Vênus e Mercúrio, estimula críticas em excesso e falas repetitivas que podem desgastar os vínculos. Busque amenizar suas palavras e valorizar a contribuição das pessoas ao seu redor, abrindo espaço para trocas produtivas.

Libra 23/09 a 22/10 Limitações financeiras podem travar seus planos e causar incômodos, devido a tensão entre a Lua, Plutão, Vênus e Mercúrio. Evite se inibir e use sua habilidade criativa para encontrar recursos fora do habitual.

Escorpião 23/10 a 21/11 É hora de desacelerar e cuidar mais de si, já que a Lua em seu signo entra em tensão com Plutão, Vênus e Mercúrio. Inserir atividades leves e saudáveis na rotina ajuda a equilibrar corpo e mente, fortalecendo sua estrutura.

Sagitário 22/11 a 21/12 A Lua na área de crise em tensão com Plutão, Vênus e Mercúrio amplia a sensação de peso diante dos problemas. Em vez disso, tente olhar os fatos como parte do processo de crescimento e como uma oportunidade de promover mudanças construtivas.

Capricórnio 22/12 a 20/01 A Lua passa pela casa das amizades e encontra Plutão, Vênus e Mercúrio, indicando desconexão com vínculos e estimulando atritos. Exercite sua inteligência emocional, selecione suas companhias e priorize afinidades.

Aquário 21/01 a 18/02 A pressão no trabalho pode comprometer os vínculos, exigindo equilíbrio. Evite especulações em excesso e some forças com quem compartilha suas metas, já que a Lua em harmonia com Júpiter favorece cooperação e estabilidade.