Programe-se: confira a agenda cultural deste fim de semana

A banda Cor dos Olhos faz show neste sábado, 30, no Anfiteatro Sérgio Motta, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC). Formado por Caio Evangelista, Nicholas Magalhães e Rafael Martins, o grupo apresenta o show de lançamento do primeiro álbum de estúdio, intitulado "Cor dos Olhos".
Mostra Sapataria
A Mostra Sapataria reúne artistas mulheres e busca promover e ampliar as formas de expressão de pessoas LGBTQIA . O evento realiza performances, debates e apresentações em diversos espaços de Fortaleza. Iniciada no dia 19, a mostra segue até esta sexta-feira, 29, com ações gratuitas. A programação completa pode ser vista no Instagram (@banidaplataforma).
Márcia Tiburi
O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) recebe a filósofa, artista plástica e professora Márcia Tiburi para a aula magna "Resistência e Criação de Imaginários Críticos na Indústria Cultural". O momento, aberto ao público, é um convite à reflexão acerca da indústria cultural. O evento integra a programação do projeto Ceará Sem Fronteiras, promovido pela Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-CE).
Ricky Vallen
O cantor e compositor fluminense Ricky Vallen desembarca em Fortaleza para show no Theatro Via Sul. O músico celebra a carreira com o espetáculo "A Voz Mutante", show com canções de artistas nacionais e internacionais, além de composições autorais.
Projeto Duetos
Neste domingo, 31, o Cineteatro São Luiz é palco para mais uma apresentação do projeto Duetos. Com início às 18 horas, o equipamento recebe shows dos músicos Pedro Mariano e Amaro Penna, que apresentam suas canções autorais e releituras de composições da música popular brasileira. Os ingressos para o evento podem ser adquiridos a partir de duas horas antes do início do espetáculo.
Espetáculo Vilões
A Escola de Atores Marcelino Câmara apresenta o espetáculo "Vilões" no domingo, 31, às 19 horas. Aresentação une os principais vilões da Disney em uma tentativa de tomar o controle dos príncipes e das princesas. Eles desejam, portanto, garantir os próprios "finais felizes".
A Noite mais Triste do Mundo
Festa popular em Fortaleza, "A Noite mais Triste do Mundo" segue para mais uma edição, desta vez no Deixe Comigo Bar. O evento terá presença dos DJs Leocosil, Monstrava, Tiiito e Lola Mel. A apresentação acontece após discotecagem gratuita na Estação das Artes, iniciada às 18 horas. Os ingressos para o momento estão à venda no ShotGun, com valor de R$ 20.