Programe-se: confira a agenda cultural deste fim de semana

Foto: For All Studios/Divulgação Banda cearense Cor dos Olhos, formada por Nicholas Magalhães, Rafa Martins e Caio Evangelista, faz show no Festival Zepelim 2025

Cor dos Olhos

A banda Cor dos Olhos faz show neste sábado, 30, no Anfiteatro Sérgio Motta, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC). Formado por Caio Evangelista, Nicholas Magalhães e Rafael Martins, o grupo apresenta o show de lançamento do primeiro álbum de estúdio, intitulado "Cor dos Olhos".

Quando: sábado, 30, às 19 horas



sábado, 30, às 19 horas Onde: Anfiteatro Sérgio Motta (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)



Anfiteatro Sérgio Motta (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 60 (meia) e R$ 100 (inteira); vendas no Sympla e na bilheteria presencial

Mostra Sapataria

A Mostra Sapataria reúne artistas mulheres e busca promover e ampliar as formas de expressão de pessoas LGBTQIA . O evento realiza performances, debates e apresentações em diversos espaços de Fortaleza. Iniciada no dia 19, a mostra segue até esta sexta-feira, 29, com ações gratuitas. A programação completa pode ser vista no Instagram (@banidaplataforma).

Quando: sexta-feira, 29, às 18 horas

sexta-feira, 29, às 18 horas Onde: Lugar Incomum (rua Nunes Valente, 2115, casa 39 - Aldeota)

Lugar Incomum (rua Nunes Valente, 2115, casa 39 - Aldeota) Gratuito





Márcia Tiburi

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) recebe a filósofa, artista plástica e professora Márcia Tiburi para a aula magna "Resistência e Criação de Imaginários Críticos na Indústria Cultural". O momento, aberto ao público, é um convite à reflexão acerca da indústria cultural. O evento integra a programação do projeto Ceará Sem Fronteiras, promovido pela Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-CE).

Quando: quinta-feira, 28, a partir das 19 horas

quinta-feira, 28, a partir das 19 horas Onde: Anfiteatro Sérgio Motta (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Anfiteatro Sérgio Motta (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito; entrada mediante lotação do espaço





Ricky Vallen

O cantor e compositor fluminense Ricky Vallen desembarca em Fortaleza para show no Theatro Via Sul. O músico celebra a carreira com o espetáculo "A Voz Mutante", show com canções de artistas nacionais e internacionais, além de composições autorais.

Quando: sexta-feira, 29, às 21 horas

sexta-feira, 29, às 21 horas Onde: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Sapiranga)

Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Sapiranga) Quanto: R$ 75 (meia) e R$ 150 (inteira); vendas no Uhuu





Projeto Duetos

Neste domingo, 31, o Cineteatro São Luiz é palco para mais uma apresentação do projeto Duetos. Com início às 18 horas, o equipamento recebe shows dos músicos Pedro Mariano e Amaro Penna, que apresentam suas canções autorais e releituras de composições da música popular brasileira. Os ingressos para o evento podem ser adquiridos a partir de duas horas antes do início do espetáculo.

Quando: domingo, 31, a partir das 18 horas

domingo, 31, a partir das 18 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Gratuito, mediante doação de 2kg de alimentos não perecíveis





Espetáculo Vilões

A Escola de Atores Marcelino Câmara apresenta o espetáculo "Vilões" no domingo, 31, às 19 horas. Aresentação une os principais vilões da Disney em uma tentativa de tomar o controle dos príncipes e das princesas. Eles desejam, portanto, garantir os próprios "finais felizes".

Quando: domingo, 31, às 19 horas

domingo, 31, às 19 horas Onde: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Sapiranga)

Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Sapiranga) Quanto: a partir de R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira); vendas no Uhuu





A Noite mais Triste do Mundo

Festa popular em Fortaleza, "A Noite mais Triste do Mundo" segue para mais uma edição, desta vez no Deixe Comigo Bar. O evento terá presença dos DJs Leocosil, Monstrava, Tiiito e Lola Mel. A apresentação acontece após discotecagem gratuita na Estação das Artes, iniciada às 18 horas. Os ingressos para o momento estão à venda no ShotGun, com valor de R$ 20.

Quando: sábado, 30, a partir das 22 horas

sábado, 30, a partir das 22 horas Onde: Deixe Comigo Bar (rua Castro Alves, 520 - Joaquim Távora)

Deixe Comigo Bar (rua Castro Alves, 520 - Joaquim Távora) Quanto: R$ 20; vendas no ShotGun



