Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 29 de agosto

Áries 21/03 a 20/04 A tensão entre Lua e Mercúrio mostra a necessidade de equilibrar demandas pessoais e coletivas, sem deixar que uma anule a outra. Mantenha o critério ao expor sua vida e com gastos sociais. O lar e os vínculos familiares oferecem acolhimento nesta fase.

Touro 21/04 a 20/05 Lua e Mercúrio em tensão destacam conflitos entre priorizar desejos ou deixá-los de lado para atender exigências familiares, o que pode gerar frustração e atritos. Preserve sua autonomia e busque acordos na divisão das responsabilidades.

Gêmeos 21/05 a 20/06 A comunicação fica vulnerável com a tensão entre Lua e Mercúrio, pedindo moderação e diplomacia para que as diferenças não comprometam a convivência. Compense sendo útil e eficiente na organização das tarefas diárias.

Câncer 21/06 a 22/07 As demandas sociais e os gatos com lazer tendem a aumentar com o final de semana, exigindo planejamento para evitar prejuízos, como alerta a tensão entre Lua e Mercúrio. Os amigos leais se tornam um apoio afetivo importante.

Leão 23/07 a 22/08 O critério e a prudência são testados, pois a Lua e Mercúrio tensionados podem levar a falhas de avaliação. Mesmo tendo segurança sobre seus propósitos, pondere os prós e contras antes de tomar decisões relevantes. Aprenda com os erros e siga firme.

Virgem 23/08 a 22/09 As áreas de comunicação e crise se encontram tensionadas pelo encontro entre Lua e Mercúrio, abrindo espaço ao pessimismo e à exposição das fragilidades. Trabalhe a autoconfiança e adote uma postura discreta ao lidar com o coletivo.

Libra 23/09 a 22/10 A tensão entre Lua e Mercúrio destaca falhas de estratégia na condução das tarefas, pedindo reflexão sobre a viabilidade das suas ações. Mantenha as finanças organizadas, pois segurança material oferece apoio, como indica a harmonia entre Lua e Júpiter.

Escorpião 23/10 a 21/11 Com a Lua em seu signo em tensão com Mercúrio na área profissional, é hora de avaliar sua satisfação em relação as atividades do dia a dia e também o rendimento obtido. A insatisfação vem à tona, mas pode ajudar a refletir sobre mudanças futuras.

Sagitário 22/11 a 21/12 Inquietações marcam o dia e despertam questões existenciais, devido à tensão entre Lua e Mercúrio entre os setores de crise e espiritualidade. Seus medos parecem maiores que os desafios. Priorize atividades que restaurem sua serenidade.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Lua e Mercúrio tensionados despertam o lado crítico da sua personalidade, causando desgastes sociais. Evite julgar as pessoas ao seu redor, pois nessa fase as impressões tendem a ser superficiais e falhas. Colocar-se no lugar do outro ajuda a melhorar as relações.

Aquário 21/01 a 18/02 Diferenças de opinião e disputas de espaço fragilizam parcerias, já que Lua e Mercúrio estão tensionados entre o setor do trabalho e dos relacionamentos. Valorize a diversidade e respeite pontos de vista distintos para tornar a convivência enriquecedora.