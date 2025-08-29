Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 29 de agosto

21/03 a 20/04
A tensão entre Lua e Mercúrio mostra a necessidade de equilibrar demandas pessoais e coletivas, sem deixar que uma anule a outra. Mantenha o critério ao expor sua vida e com gastos sociais. O lar e os vínculos familiares oferecem acolhimento nesta fase.
21/04 a 20/05
Lua e Mercúrio em tensão destacam conflitos entre priorizar desejos ou deixá-los de lado para atender exigências familiares, o que pode gerar frustração e atritos. Preserve sua autonomia e busque acordos na divisão das responsabilidades.
21/05 a 20/06
A comunicação fica vulnerável com a tensão entre Lua e Mercúrio, pedindo moderação e diplomacia para que as diferenças não comprometam a convivência. Compense sendo útil e eficiente na organização das tarefas diárias.
21/06 a 22/07
As demandas sociais e os gatos com lazer tendem a aumentar com o final de semana, exigindo planejamento para evitar prejuízos, como alerta a tensão entre Lua e Mercúrio. Os amigos leais se tornam um apoio afetivo importante.
23/07 a 22/08
O critério e a prudência são testados, pois a Lua e Mercúrio tensionados podem levar a falhas de avaliação. Mesmo tendo segurança sobre seus propósitos, pondere os prós e contras antes de tomar decisões relevantes. Aprenda com os erros e siga firme.
23/08 a 22/09
As áreas de comunicação e crise se encontram tensionadas pelo encontro entre Lua e Mercúrio, abrindo espaço ao pessimismo e à exposição das fragilidades. Trabalhe a autoconfiança e adote uma postura discreta ao lidar com o coletivo.
23/09 a 22/10
A tensão entre Lua e Mercúrio destaca falhas de estratégia na condução das tarefas, pedindo reflexão sobre a viabilidade das suas ações. Mantenha as finanças organizadas, pois segurança material oferece apoio, como indica a harmonia entre Lua e Júpiter.
23/10 a 21/11
Com a Lua em seu signo em tensão com Mercúrio na área profissional, é hora de avaliar sua satisfação em relação as atividades do dia a dia e também o rendimento obtido. A insatisfação vem à tona, mas pode ajudar a refletir sobre mudanças futuras.
22/11 a 21/12
Inquietações marcam o dia e despertam questões existenciais, devido à tensão entre Lua e Mercúrio entre os setores de crise e espiritualidade. Seus medos parecem maiores que os desafios. Priorize atividades que restaurem sua serenidade.
22/12 a 20/01
Lua e Mercúrio tensionados despertam o lado crítico da sua personalidade, causando desgastes sociais. Evite julgar as pessoas ao seu redor, pois nessa fase as impressões tendem a ser superficiais e falhas. Colocar-se no lugar do outro ajuda a melhorar as relações.
21/01 a 18/02
Diferenças de opinião e disputas de espaço fragilizam parcerias, já que Lua e Mercúrio estão tensionados entre o setor do trabalho e dos relacionamentos. Valorize a diversidade e respeite pontos de vista distintos para tornar a convivência enriquecedora.
19/02 a 20/03
O equilíbrio emocional se mostra essencial para fazer boas escolhas, como alerta a tensão entre Lua e Mercúrio. Busque estabilidade, prazer e apoio de pessoas confiáveis para manter o bem-estar.
O ANJO
Acode contra os tormentos de melancolia, dá bom sono e revelações em sonho. Domina sobre as altas ciências e descobertas maravilhosas; dá sobriedade e energia; produz o gosto da Música, Poesia, Literatura e Filosofia. O gênio contrário é inimigo da Religião e das crenças; dá preguiça e ebriedade. Quem nasce sob esta influência, tem habilidade para entender mensagens e revelações simbólicas.
O SANTO
João era primo de Jesus, filho de Zacarias e Isabel. A causa principal do martírio foi uma mulher: Herodíades, esposa de Herodes Antipas, ex-esposa do seu irmão de criação. João foi preso por ter denunciado este casamento ilegal. Durante a festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodíades, Salomé, dançou em homenagem ao rei, que era fascinado por ela: se ela dançasse, poderia pedir o que quisesse. Ela consultou a mãe e pediu a cabeça de João Batista. Herodes não queria aceitar, mas não pôde recusar, porque lhe havia prometido. Algum tempo depois do pedido de Salomé, o carrasco trazia a cabeça do profeta em um prato, entregando-a Salomé e sua mãe. A celebração do martírio de São João Batista tem origens antigas: seu culto já existia na França, no século V, e em Roma no século seguinte.