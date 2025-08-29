Música e menu são apostas de novo espaço de Fortaleza

Foto: Divulgação Ragu de costela com pão de queijo de frigideira e torradas

Desde sua inauguração, no último dia 13, o Cenário Casa de Música, novo espaço do Grupo Host, vem atraindo um público diversificado ao espaço, que se propõe a unir sofisticação e brasilidade, oferecendo pratos que transitam entre clássicos revisitados e criações autorais.

Assinado pela chef Louise Benevides, referência da gastronomia cearense e executiva do Grupo Host, o cardápio apresenta uma curadoria de opções que valorizam os sabores regionais em releituras contemporâneas.

Dentre as novidades, entradas que dialogam com a cozinha afetiva, com potencial de evocar memórias emocionais positivas, como o Ragu de Costela servido com pão de queijo de frigideira e torradas, e releituras de clássicos, a exemplo do Bacalhau com azeitonas e cebolas confitadas, acompanhado de pão tostado e batata portuguesa.

Também há opções de frutos do mar como o Camarão Praiano, além de combinações mais robustas, como o Bolinho de Costela Suína com Três Queijos e molho barbecue.

Nos pratos principais, Louise Benevides aposta no Arroz de Braga, preparado com bacalhau, frango e suíno, enquanto o Nosso Camarão, servido com fettuccine ao molho de queijo manteiga, traduz uma leitura contemporânea do mar e sertão.

Cenário Casa de Música

Quando: quarta e quinta-feira, das 18 à 1 hora; sexta e sábado, das 19 às 2 horas; e domingo, das 17 às 23 horas

Onde: R. Prof. Dias da Rocha, 579 - Loja 01 - Meireles

R. Prof. Dias da Rocha, 579 - Loja 01 - Meireles Instagram: @cenariocasademusica



