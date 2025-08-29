Os sabores e recheios das tortas que reúnem famílias à mesa

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 25-08-2025: Comes&Bebes sobre tortas salgadas. Na foto, as tortas da Empório de Fátima. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Do simples ao sofisticado, todo paladar é acolhido por uma boa torta. Em casamentos, aniversários, confraternizações, Natal, Páscoa… sempre há uma massa recheada que abraça as reuniões familiares.

A tradição é antiga, acredita-se que a origem da receita tenha sido na Grécia Antiga, época em que alguns alimentos eram dados como presente à deusa da natureza e da fertilidade, Ártemis. O ato era um agradecimento pela boa colheita do período ou pela chegada de uma criança.

Na época, as tortas eram servidas com recheios de frutas e cereais e eram comumente redondas, em referência à lua. A versão salgada era consumida de forma diferente: consumia-se apenas a carne do recheio, pois a massa era usada para conservar o alimento.

Com o tempo, o prato foi ganhando novos sabores conforme a cultura das regiões que chegava. Em Portugal, chama-se de torta um bolo enrolado (o "rocambole" brasileiro). Na França, há a "Tarte Tatin", uma preparação assada com o recheio por baixo da massa, que toma forma quando é desinformada. Há também a "apple pie", famosa torta de maçã dos Estados Unidos, que faz parte dos pratos típicos do Dia de Ação de Graças.

No Brasil, as tortas também são o centro da mesa em festas de comemoração, seja na versão doce — como um bolo — ou no tradicional empadão. Os recheios salgados variam conforme gosto e efemeridade: podem ser de bacalhau, camarão, frango, carne de sol, queijo, vegetais; assim como podem ter massa amanteigada, folhada ou até "de liquidificador".



Empadão de frango

Ingredientes

Massa:

560g farinha de trigo

10g sal

340g manteiga

1 gema de ovo

20ml água gelada

Recheio:

1kg peito de frango

Folha de louro

1/4 xic azeite

2 cebolas cortadas em cubos

2 dentes de alho

2 tomates picados

Coentro a gosto

Temperos da sua preferência

(Usei orégano, páprica defumada, sal e pimenta do reino)

Gotinhas de molho de pimenta

250g requeijão cremoso

1 gema de ovo

Modo de preparo

Massa:

Misture a farinha de trigo junto com o sal e depois adicione a manteiga gelada cortada em cubos e a incorpore junto à farinha de trigo com as pontas dos dedos. (Esse processo também pode ser feito na batedeira com o batedor raquete, para facilitar).

Depois que chegar em uma textura de areia de praia molhada, junte a água bem aos poucos e somente o necessário para a massa se unir e ficar homogênea. (Não há necessidade de sova)

Deixe descansar na geladeira por mais ou menos 20min e enquanto isso prepare o recheio.

Recheio:

Coloque o peito de frango desossado na panela de pressão junto com água até cobrir e folhas de louro.

Assim que pegar pressão conte 15min e já estará pronto.

Desfie o frango e reserve.

Em uma panela aquecida, coloque o azeite e a cebola e deixe ela dourar bem. Acrescente o alho e assim que tiver bem refogado, acrescente o tomate picado também.

Junte os temperos, o molho de pimenta e o coentro picado e em seguida o requeijão cremoso.

(Você tem 2 opções, misturar o requeijão no recheio diretamente ou mesmo usar como camada durante a montagem).

Montagem:

Cubra o fundo de uma forma de 20cm e fundo removível com 2/3 da massa, acrescente o recheio e cubra com o outro 1/3. Pincele uma gema de ovo por cima e leve pra assar por 45min a 180°c. E está pronta!



(Receita por Neylano Vieira @neylanov)

Para todas as fomes

Estampando a capa do Vida&Arte desta sexta-feira, está a quiche de marguerita da Empório de Fátima (R$ 89,99). O local, que é referência em doces e salgados para festas, conta com ampla variedade de sabores e tamanho de suas porções. Há três versões de torta no menu: empadão, folhada e quiche.

Em todos os casos, podem ser recheadas com frango, carne de sol e camarão. No caso da massa folhada, podem ser também de bacalhau ou palmito. A quiche dispõe ainda da versão quatro queijos. O valor de cada torta varia conforme tamanho e sabor, sendo a partir de R$ 42,99 até R$ 129,99.

Funcionamento: todos os dias, de 5h30min às 22h30min

todos os dias, de 5h30min às 22h30min Onde: avenida Deputado Oswaldo Studart, 250 - Fátima

avenida Deputado Oswaldo Studart, 250 - Fátima Instagram: @emporiodefatima

@emporiodefatima Encomendas: (85) 98956-7210 (Whatsapp)



Tradição

Criada pela fundadora Noélia Fontenelle, que atua até hoje nas criações de receitas, a Noélia Doces e Salgados também dispõe de sabores variados de torta para agradar a todos os gostos. "Temos desde a tradicional Torta de Frango até quiches de salmão e de filé com tomate seco", explica Yuri Fontenelle, CEO da empresa.

"O que buscamos é transformar cada encontro em um momento especial ao redor da mesa", complementa.

A Noélia tem duas categorias de torta salgada: empadão e quiche. No primeiro caso, há disponibilidade dos sabores frango, camarão, bacalhau e carne de sol, ambos com porções que servem de 15 a 25 pessoas. A de frango existe ainda nas versões para 20 e 40 fatias.

Já as quiches estão disponíveis nos sabores, legumes, carne de sol, ricota com geleia de pimenta, salmão e filé com tomate seco (em porções para 15 e 20 pessoas).

Onde: Montese, região Sul, Aldeota, shopping RioMar Fortaleza, shopping Riomar Kennedy, shopping Iguatemi, North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei e shopping Del Paseo

Montese, região Sul, Aldeota, shopping RioMar Fortaleza, shopping Riomar Kennedy, shopping Iguatemi, North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei e shopping Del Paseo Instagram: @noeliadocessalgados

@noeliadocessalgados Encomendas: www.noeliadocesesalgados.com.br



Ao forno com afeto

Na Tortele, as tortas são especialidade da casa. A doceria, que está disponível nos bairros Aldeota, Meireles, Papicu e Parque Manibura, anuncia que todas as suas receitas vendem também o afeto de quem a criou.

As tortas são padronizadas no tamanho de nove fatias, aproximadamente 1kg. Os sabores salgados do menu incluem tartelete de frango (R$ 98,95), quiche de queijo com palmito (R$98,95), quiche de camarão (R$ 114,95), Tartelete de carne de sol com queijo coalho (R$ 114,95), quiche de alho poró com catupiry (R$ 114,95) e Quiche de filé com champignon (R$ 114,95).