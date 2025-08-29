Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 29 de agosto (29/08)

Foto: Isabelle Montenegro Lacerda/ Divulgação Grupo Comédia Cearense recria a peça "O Beijo no Asfalto" após 60 anos

O grupo Comédia Cearense apresenta nesta sexta-feira, 29, uma montagem inspirada no clássico "O Beijo no Asfalto", de Nelson Rodrigues. Com nova temporada no Dragão do Mar, o espetáculo aborda hipocrisias sociais, manipulação midiática, limites da moralidade, machismo, manipulação da informação, misoginia, homofobia, abuso de autoridade e assédio moral.

Quando: sexta-feira, 29, às 19h30min

sexta-feira, 29, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)

R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada) Ingressos em Sympla.com.br e na bilheteria do equipamento

Egoísta

O Teatro CCBNB Fortaleza recebe nesta sexta-feira, 29, o espetáculo "Egoísta", que conta a história real de Josefa Feitosa, uma cearense de Juazeiro do Norte, que, após sua aposentadoria, colocou a mochila nas costas e viajou pelo mundo em busca de sua liberdade.

Quando: sexta-feira, 29, às 20 horas

sexta-feira, 29, às 20 horas Onde: Teatro CCBNB Fortaleza (R. Conde d'Eu, 560 - Centro)

Teatro CCBNB Fortaleza (R. Conde d'Eu, 560 - Centro) Entrada gratuita, com retirada de ingressos pelo Outgo.com.br

Festa da Sabrina

A produtora "Fica, Vai Ter Pop!" promove para esta sexta-feira, 29, uma festa para os fãs de Sabrina Carpenter, com repertório que contempla todos os sucessos da artista pop. Os ingressos para o evento custam a partir de R$ 20, com adicional de copo temático da artista por R$ 13.

Quando: sexta-feira, 29, às 22 horas

sexta-feira, 29, às 22 horas Onde: The Lights (Avenida da Universidade, 2322 - Benfica)

The Lights (Avenida da Universidade, 2322 - Benfica) Quanto: a partir de R$ 20; vendas em Outgo.com.br

Tributo 085

A Vibe 085 celebra a cultura emo nesta sexta-feira, 29, com tributos a Three Days Grace e My Chemical Romance pelas bandas Die Anna e The Black Phantoms. No espaço será disponibilizado um set fotográfico gótico, com guarda-chuvas pretos, rosas vermelhas, velas falsas e fundos sombrios. Além disso, haverá sorteio de botões ou adesivos com frases e símbolos das bandas.

Quando: sexta-feira, 29, às 21 horas

sexta-feira, 29, às 21 horas Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 25; vendas pelo Sympla.com.br





Mamonas Assassinas

Nesta sexta-feira, 29, acontece mais uma apresentação do Festival de Covers no shopping RioMar Fortaleza. A partir das 19 horas, a banda Quatorze Zeromeia sobe ao palco da praça de alimentação para cantar sucessos do grupo Mamonas Assassinas, como "Vira-Vira", "Uma Arlinda Mulher" e outros hits que marcaram a década de 1990.