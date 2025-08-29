Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 29 de agosto (29/08)

O grupo Comédia Cearense apresenta nesta sexta-feira, 29, uma montagem inspirada no clássico "O Beijo no Asfalto", de Nelson Rodrigues. Com nova temporada no Dragão do Mar, o espetáculo aborda hipocrisias sociais, manipulação midiática, limites da moralidade, machismo, manipulação da informação, misoginia, homofobia, abuso de autoridade e assédio moral.
Egoísta
O Teatro CCBNB Fortaleza recebe nesta sexta-feira, 29, o espetáculo "Egoísta", que conta a história real de Josefa Feitosa, uma cearense de Juazeiro do Norte, que, após sua aposentadoria, colocou a mochila nas costas e viajou pelo mundo em busca de sua liberdade.
Festa da Sabrina
A produtora "Fica, Vai Ter Pop!" promove para esta sexta-feira, 29, uma festa para os fãs de Sabrina Carpenter, com repertório que contempla todos os sucessos da artista pop. Os ingressos para o evento custam a partir de R$ 20, com adicional de copo temático da artista por R$ 13.
Tributo 085
A Vibe 085 celebra a cultura emo nesta sexta-feira, 29, com tributos a Three Days Grace e My Chemical Romance pelas bandas Die Anna e The Black Phantoms. No espaço será disponibilizado um set fotográfico gótico, com guarda-chuvas pretos, rosas vermelhas, velas falsas e fundos sombrios. Além disso, haverá sorteio de botões ou adesivos com frases e símbolos das bandas.
Mamonas Assassinas
Nesta sexta-feira, 29, acontece mais uma apresentação do Festival de Covers no shopping RioMar Fortaleza. A partir das 19 horas, a banda Quatorze Zeromeia sobe ao palco da praça de alimentação para cantar sucessos do grupo Mamonas Assassinas, como "Vira-Vira", "Uma Arlinda Mulher" e outros hits que marcaram a década de 1990.