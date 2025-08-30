Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 30 de agosto

Áries 21/03 a 20/04 Os aspectos tensos entre Sol, Lua Crescente e Urano pedem equilíbrio e flexibilidade para lidar com demandas sociais sem perder o foco no lar. O prazer intelectual e afetivo tende a crescer, favorecendo os vínculos.

Touro 21/04 a 20/05 Os vínculos pedem mais atenção, seja no campo afetivo ou no profissional, exigindo articulação e abertura para ajustes. A cordialidade e o senso de compromisso se mostram essenciais, visto a harmonia da Lua frente a Vênus, Netuno e Saturno.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O dia a dia se mostra exigente devido à tensão entre Sol, Lua Crescente e Urano, levando a revisões frequentes e análises detalhadas. Sua intuição e criatividade podem apoiar soluções, somadas ao empenho constante e à disciplina diante das demandas.

Câncer 21/06 a 22/07 A tensão entre Sol, Lua Crescente e Urano indica um momento de esforço para equilibrar compromissos coletivos e lidar com a gestão financeira. A Lua em sintonia com Vênus, Netuno e Saturno convida a valorizar prazeres e companhias que elevem seu ânimo.

Leão 23/07 a 22/08 As exigências ligadas ao lar e à carreira pedem disposição, organização e habilidades interpessoais. O cultivo da solidariedade com quem convive fortalece laços e apoios importantes, conforme mostra a Lua em harmonia com Vênus, Netuno e Saturno.

Virgem 23/08 a 22/09 As preocupações tendem a crescer, já que os desafios podem parecer mais intensos com a tensão entre Sol, Lua Crescente e Urano. Contar com parcerias pode trazer novas leituras das situações e abrir caminhos para soluções mais adequadas às circunstâncias.

Libra 23/09 a 22/10 Questões ligadas ao patrimônio pedem cautela, já que a tensão entre Sol, Lua Crescente e Urano traz risco de gastos e imprevistos. O momento pede criatividade na administração de recursos e a busca por alternativas que privilegiem o uso sustentável dos mesmos.

Escorpião 23/10 a 21/11 A tensão entre Sol, Lua Crescente e Urano sugere excesso de demandas ligadas ao lar e à vida profissional, elevando a pressão diária. Evite centralizar decisões e busque formas de cooperação, construindo uma convivência mais fluida e equilibrada.

Sagitário 22/11 a 21/12 O período sugere um transbordamento de emoções, com desafios em destaque devido à tensão entre Sol, Lua Crescente e Urano. É fundamental cultivar estabilidade interna e encarar as crises como oportunidades de crescimento.

Capricórnio 22/12 a 20/01 A convivência em grupos se mostra desafiadora frente à tensão entre Sol, Lua Crescente e Urano, pedindo seletividade nas interações. Valorize contatos de confiança e adote atitudes empáticas, que favoreçam a harmonia e o bem-estar nas trocas coletivas.

Aquário 21/01 a 18/02 O excesso de dedicação ao trabalho e às metas pode enfraquecer a vida familiar e os vínculos pessoais, como alerta a tensão entre Sol, Lua Crescente e Urano. Busque atividades que promovam serenidade e mantenha o equilíbrio ao lidar com quem está ao redor.