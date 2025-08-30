Logo O POVO+
Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 30 de agosto
Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 30 de agosto

Áries

21/03 a 20/04

Os aspectos tensos entre Sol, Lua Crescente e Urano pedem equilíbrio e flexibilidade para lidar com demandas sociais sem perder o foco no lar. O prazer intelectual e afetivo tende a crescer, favorecendo os vínculos.

Touro

21/04 a 20/05

Os vínculos pedem mais atenção, seja no campo afetivo ou no profissional, exigindo articulação e abertura para ajustes. A cordialidade e o senso de compromisso se mostram essenciais, visto a harmonia da Lua frente a Vênus, Netuno e Saturno.

Gêmeos

21/05 a 20/06

O dia a dia se mostra exigente devido à tensão entre Sol, Lua Crescente e Urano, levando a revisões frequentes e análises detalhadas. Sua intuição e criatividade podem apoiar soluções, somadas ao empenho constante e à disciplina diante das demandas.

Câncer

21/06 a 22/07

A tensão entre Sol, Lua Crescente e Urano indica um momento de esforço para equilibrar compromissos coletivos e lidar com a gestão financeira. A Lua em sintonia com Vênus, Netuno e Saturno convida a valorizar prazeres e companhias que elevem seu ânimo.

Leão

23/07 a 22/08

As exigências ligadas ao lar e à carreira pedem disposição, organização e habilidades interpessoais. O cultivo da solidariedade com quem convive fortalece laços e apoios importantes, conforme mostra a Lua em harmonia com Vênus, Netuno e Saturno.

Virgem

23/08 a 22/09

As preocupações tendem a crescer, já que os desafios podem parecer mais intensos com a tensão entre Sol, Lua Crescente e Urano. Contar com parcerias pode trazer novas leituras das situações e abrir caminhos para soluções mais adequadas às circunstâncias.

Libra

23/09 a 22/10

Questões ligadas ao patrimônio pedem cautela, já que a tensão entre Sol, Lua Crescente e Urano traz risco de gastos e imprevistos. O momento pede criatividade na administração de recursos e a busca por alternativas que privilegiem o uso sustentável dos mesmos.

Escorpião

23/10 a 21/11

A tensão entre Sol, Lua Crescente e Urano sugere excesso de demandas ligadas ao lar e à vida profissional, elevando a pressão diária. Evite centralizar decisões e busque formas de cooperação, construindo uma convivência mais fluida e equilibrada.

Sagitário

22/11 a 21/12

O período sugere um transbordamento de emoções, com desafios em destaque devido à tensão entre Sol, Lua Crescente e Urano. É fundamental cultivar estabilidade interna e encarar as crises como oportunidades de crescimento.

Capricórnio

22/12 a 20/01

A convivência em grupos se mostra desafiadora frente à tensão entre Sol, Lua Crescente e Urano, pedindo seletividade nas interações. Valorize contatos de confiança e adote atitudes empáticas, que favoreçam a harmonia e o bem-estar nas trocas coletivas.

Aquário

21/01 a 18/02

O excesso de dedicação ao trabalho e às metas pode enfraquecer a vida familiar e os vínculos pessoais, como alerta a tensão entre Sol, Lua Crescente e Urano. Busque atividades que promovam serenidade e mantenha o equilíbrio ao lidar com quem está ao redor.

Peixes

19/02 a 20/03

A tensão entre Sol, Lua Crescente e Urano pode trazer frustrações que afetam sua confiança. Evite se deixar abalar por pressões externas e busque analisar os fatos com imparcialidade. Reserve tempo para o autocuidado e para atividades que tragam leveza.

O ANJO

Caliel

Faz conhecer a verdade nos processos e triunfar a inocência; confunde os culpados e falsas testemunhas. Dá habilidade nas ciências, artes e trabalhos manuais, amor de justiça e veracidade, e distinção na magistratura. O gênio contrário domina sobre os processos escandalosos, influi sobre os homens vis, intrigantes e os que procuram enriquecer-se à custa de seus clientes.

 

O SANTO

São Cesário De Arles

Nasceu na França, em 470. Entrou para o mosteiro de Lérins, onde se destacou pela docilidade e rígida penitência, que mais tarde acabou exigindo imperfeitamente dos monges sob sua administração. Diante dos excessos de penitências, Cesário precisou ir se tratar na cidade de Arles - Sul da França-, local do aprofundamento dos seus estudos e mais tarde da eleição episcopal. Até morrer com 73 anos, ocupou-se com a salvação das almas pela força da palavra, tornando-se o grande orador do ocidente latino. Escreveu duas Regras monásticas. Em tudo buscava comunicar a ortodoxia da fé e aquilo que lutava para viver com o Espírito Santo e irmãos, por isso, no campo da moral cristã, Cesário de Arles salientava o cultivo da justiça, prática da misericórdia e o cuidado da castidade.

 

