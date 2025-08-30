Julia Roberts estreia no tapete vermelho do Festival de Veneza

Foto: TIZIANA FABI / AFP Julia Roberts chega a Veneza para apresentar o filme "After the hunt"

Julia Roberts pisou pela primeira vez no tapete vermelho do Festival Internacional de Cinema de Veneza, nesta sexta-feira, 29, para apresentar "After the Hunt", do italiano Luca Guadagnino, filme exibido fora da mostra competitiva que busca "desafiar as pessoas a conversar".

Estão na disputa pelo Leão de Ouro os últimos trabalhos do sul-coreano Park Chen-wook, com "No Other Choice", e da francesa Valérie Donzelli, "À pied d'oeuvre", que também estreiam nesta sexta-feira.

A "namoradinha da América" chegou na quarta-feira à cidade do norte da Itália vestindo um cardigã preto e branco estampado com o rosto de Guadagnino, conhecido, entre outros filmes, por "Me Chame pelo Seu Nome".

A chuva deu uma trégua na tarde desta sexta-feira no Lido e não ofuscou em nada o desfile no tapete vermelho do elenco do filme, que uma multidão enlouquecida aguardava há tempos, com os celulares nas mãos. Entre alguns jovens e outros não tão jovens, havia até quem estivesse equipado com um banquinho para não perder nada, mesmo estando longe da barreira.

"After the Hunt" é um thriller psicológico em que Julia Roberts interpreta uma professora de Filosofia confrontada com um suposto caso de agressão sexual na Universidade de Yale, onde trabalha.

O filme, que coloca diferentes pontos de vista sobre o tema oito anos após o surgimento do movimento "MeToo", pode gerar polêmica.

"Não estamos fazendo nenhuma declaração, estamos retratando essas pessoas em um momento específico" e "[desafiando] as pessoas a conversarem, a se emocionarem ou a se irritarem, depende de cada um", destacou Roberts em entrevista coletiva.

"Nós estamos perdendo a arte do diálogo na humanidade e, se este filme puder fazer algo, fazer com que todos conversem, seria o mais emocionante que, acredito, poderíamos alcançar", acrescentou.

Nesta 82ª edição da Mostra, 21 filmes competem pelo Leão de Ouro, que será concedido no dia 6 de setembro por um júri presidido por Alexander Payne.

Park Chan-wook retorna ao Lido pela primeira vez em 20 anos, depois de ter sido premiado há três anos em Cannes como Melhor Diretor por "Decisão de Partir".

Em "No Other Choice", ele narra a história de um homem cujo mundo desmorona ao perder seu emprego, apesar de 25 anos de experiência.

Por sua vez, Valérie Donzelli ("Solo para mim") apresentou "À pied d'oeuvre", sobre um homem que decide mudar sua vida e se dedicar à escrita, apesar de sua situação se tornar muito mais precária.

Segundo indicou em comunicado, Donzelli tentou criar "um personagem honesto, amável e determinado" para um filme que "questiona o valor que damos a uma vida guiada por uma paixão silenciosa, pouco espetacular, mas inevitável: a necessidade de criar, aconteça o que acontecer".

Uma estreia e Carmen Maura

Este ano não há nenhum filme ibero-americano em competição oficial; a maioria dos trabalhos apresentados por Espanha e América Latina estão nas seções paralelas Horizontes e Spotlight, que se focam em novas tendências.

Dos 12 filmes com produção latino-americana programados, entre longas-metragens e curtas, metade foram dirigidos por mulheres. Entre eles, está o documentário, fora de competição, "Nuestra tierra", da argentina Lucrecia Martel.

Por sua vez, o diretor catalão Jaume Claret Muxart apresenta nesta sexta-feira "Estrany riu" ("Rio Estranho"), seu primeiro trabalho, que competirá na seção Horizontes e concorre ao prêmio de melhor estreia.

No filme, ambientado em uma viagem familiar pelo Danúbio, Claret aborda vários aspectos: desde as relações familiares à transmissão de valores, passando pela adolescência e pela arte.

E sob a direção da marroquina Maryam Touzani ("O Caftã Azul"), Carmen Maura protagoniza "Calle Málaga", sobre uma idosa espanhola, residente em Tânger, que resiste à decisão de sua filha de vender sua casa. (José Vicente Bernabeu/ AFP)