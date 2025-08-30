Por que Agatha Christie é tão popular?

Foto: AFP agatha christie

Há exatos 50 anos, o jornal The New York Times publicou, na edição do dia 6 de agosto de 1975, um obituário em sua primeira página. Não era a primeira vez, tampouco seria a última, mas aquele necrológio chamou a atenção por ser de um personagem fictício: Hercule Poirot.

No Brasil, o Jornal da Tarde também prestou homenagem ao detetive belga. "Poirot não morreu de morte natural. Quem o matou foi Agatha Christie", anunciou a nota de falecimento, referindo-se à escritora inglesa popularmente conhecida como "Rainha do Crime".

Os anúncios faziam referência à publicação de Cai o Pano, que chegou às livrarias no dia 15 de outubro de 1975. "Raras vezes Poirot foi tão brilhante", afirma Jean Pierre Chauvin, doutor em Letras pela Universidade de São Paulo (USP) e autor do livro Por que ler Agatha Christie (2024). "O obituário comprova sua relevância. Foi capaz de romper os limites da ficção."

Livros de Agatha Christie na Harper Collins

Embora tenha sido publicado em 1975, Cai o Pano foi escrito na década de 1940. Durante a Segunda Guerra, Agatha Christie escreveu Cai o Pano, O último caso de Hercule Poirot, e O Crime Adormecido, o derradeiro mistério de Jane Marple - seus dois personagens mais famosos.

Em sua autobiografia (1977), ela confessa que escreveu Cai o Pano pensando em Rosalind Hicks, sua filha única, e O Crime Adormecido em Max Mallowan, seu segundo marido. Por precaução, trancou os dois originais no cofre de um banco. A ideia era publicá-los só depois de sua morte.

Cai o Pano, porém, foi publicado no dia 15 de outubro de 1975, 89 dias antes de sua partida, no dia 12 de janeiro de 1976. O Crime Adormecido foi lançado postumamente, em 1976.

"Meio século depois, Agatha Christie continua insuperável. Não há 'herdeiros' à sua altura", prossegue Chauvin. "Sua obra não se reduz ao jogo de gato e rato. Retrata as contradições do ser humano."



Sucesso no Brasil

Apesar de nunca ter ido ao Brasil, o País é um dois únicos do mundo que possuem embaixadores de Agatha Christie, além dos Estados Unidos. O brasileiro é Tito Prates; o americano, Christopher Chan. Ambos foram nomeados por Mathew Prichard, filho de Rosalind e neto de Agatha.

"Como embaixador, sou responsável por divulgar e fiscalizar a obra dela em nosso país", afirma Prates, autor de "Agatha Christie - Uma Biografia de Verdades" (2022). "Houve editoras que tentaram burlar direitos autorais e peças que foram produzidas sem licença".

Todos os anos, Agatha Christie vende, segundo estimativas da empresa que administra sua obra, 4 milhões de livros. Só no Brasil, sua obra é publicada por três editoras: Harper Collins, L&PM e Globo Livros.

Sua obra está disponível em audiobooks e graphic novels. "Continua a servir de inspiração para muitos autores. Se hoje temos Freida McFadden e Gillian Flynn é porque, um dia, tivemos Agatha Christie", afirma Amanda Orlando, da Globo Livros. "Nenhuma outra abriu tantas portas".

No Brasil, o escritor e roteirista Raphael Montes é o primeiro a admitir que a autora que mais influenciou sua escrita foi Agatha Christie. Quem o apresentou à "Rainha do Crime" foi sua tia-avó, Iacy, quando ele tinha 12 anos. Antes disso, seu autor predileto era Arthur Conan Doyle, o criador do detetive inglês Sherlock Holmes.

"Foi com Agatha Christie que aprendi a colocar pistas ao longo da história e, ao final dela, surpreender o leitor com uma grande virada", explica o autor de "Suicidas" (2012), "Dias Perfeitos" (2014), "Bom Dia, Verônica" (2016) e "Uma Família Feliz" (2024).

