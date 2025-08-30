Programe-se: Confira a agenda cultural deste sábado, 30 de agosto (30/08)

Foto: Divulgação Turnê "Tributo ao Rei do Pop" chega em Fortaleza para três shows com ingressos esgotados; apresentação relembra e celebra a vida e arte de Michael Jackson

O rei do pop é relembrado nesta quinta-feira, 28, com tributo do cover Gleidson Jackson. A apresentação no Teatro Brasil Tropical promete uma imersão na turnê "HIStory", de Michael Jackson, com repertório dos principais sucessos do intérprete de "Thriller", "Billy Jean", "Smooth Criminal" e "Beat It".

Quando: sábado, 30, às 19h30min

sábado, 30, às 19h30min Onde: Teatro Brasil Tropical (av. da Abolição, 2323 - Meireles)

Teatro Brasil Tropical (av. da Abolição, 2323 - Meireles) Quanto: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira); vendas no Sympla





Festival de Cinema Coreano

O Festival de Cinema Coreano encerra programação neste sábado, 30, no Cineteatro São Luiz. O último dia exibe a Mostra Não-Competitiva de Curtas-Metragens, com os filmes "Invisible Eyes", "Fake Lies" e "You Are The Apple of My Eye".

Quando: sábado, 30, a partir das 14h30min

sábado, 30, a partir das 14h30min Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Entrada gratuita; retirada de ingresso no Sympla ou na bilheteria



Super hoots

Com a proposta de oferecer uma agenda musical dinâmica, o Hoots Gastrobar, no Meireles, tem sessão especial no sábado, 30. O line-up da casa reúne Diego Silvestre, Hierro, Madcat e Ian Antunes com Lari Pontes, Bia Melandes e Lia Lemos. O público também pode degustar opções do cardápio, como o Bolinho de Carne Defumada (R$ 30) e o Sanduba de Costela ($ 49).

Quando: sábado, 30, a partir das 21 horas

sábado, 30, a partir das 21 horas Onde: Hoots Gastrobar (av. Des. Moreira, 125 - Meireles)

Hoots Gastrobar (av. Des. Moreira, 125 - Meireles) Entrada gratuita



Bateuzinha

A Bateuzinha realiza mais uma edição neste sábado, 30, com line-up formado Viana Prod, Paluma, Beatriz Sald, Lucas BMR e Babita Soares. O evento, realizado no Fuzuê, tem proposta mais intimista para comemorar os nove anos da festa Bateu.

Quando: sábado, 30, às 23 horas

sábado, 30, às 23 horas Onde: Fuzuê (rua José Avelino, 349 - Centro)

Fuzuê (rua José Avelino, 349 - Centro) Quanto: a partir de R$ 50; ingressos no Shotgun



Wine party

Este sábado, 30, marca a última data do projeto itinerante LesDeuxFreres. Criado por dois amigos franceses, o bar de vinhos prepara a saída de Fortaleza com wine party. O local, situado no Café Viriato, tem open wine de três horas e oferece discotecagem. O cardápio de vinhos, com opções de taças e garrafas, pode ser visto nas redes sociais (@lesdeuxfreres_l2f).