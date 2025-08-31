Programe-se: confira a agenda cultural deste domingo, 31 de agosto (31/08)

Foto: Reprodução/Instagram @camaleoaoficial Pré- parada LGBTQIA de Fortaleza tem show de Camaleoa

Acontece neste domingo, 31, o Jam Flores Festival na rua Xavier de Castro, promovido pelo Flores Arte Bistrô. O evento reúne música ao vivo em espaço aberto com apresentações de Camaleoa (foto), Pablo Riche e Letícia Ibiapina com Diego Silvestre (guitarra), Laura Guedes (baixo), Viadna Mendes (bateria), Alefe Castro (teclado), Felipe Giffoni (trombone) e Samuel Vidal (sax).

Quando: domingo, 31, a partir das 15 horas

domingo, 31, a partir das 15 horas Onde: Flores Arte Bistrô (rua Xavier de Castro, 68 - Praia de Iracema)

Flores Arte Bistrô (rua Xavier de Castro, 68 - Praia de Iracema) Gratuito





Classics Super Hits

O artista Maurício Manieri chega a Fortaleza neste domingo, 31, para apresentar a turnê "Classics - Super Hits", com canções de baladas românticas e ritmos que embalaram gerações dos anos 70, 80 e 90. O show promete gerar uma "energia contagiante" que convida todos a cantar e dançar.

Quando: domingo, 31, às 20 horas

domingo, 31, às 20 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 125





Café nos trilhos

O projeto "Café nos trilhos" começa no Museu Ferroviário Estação João Felipe para visitar a exposição "Nos trilhos do tempo". O grupo segue em percurso para o Museu da Indústria.

Quando: domingo, 31, das 10h30min às 12h30min

domingo, 31, das 10h30min às 12h30min Onde: partida no Museu Ferroviário Estação João Felipe (rua 24 de maio, s/n - Centro)

partida no Museu Ferroviário Estação João Felipe (rua 24 de maio, s/n - Centro) Inscrições em @museuferroviáriojoaofelipe

Gratuito





Coisafeita de Samba

A artista cearense Lia Maia apresenta neste domingo, 31, o projeto "Coisafeita de Samba" para o público da Estação das Artes. A partir das 12h30min, ela apresenta canções autorais e clássicos do gênero consagrado no gosto do brasileiros.

Quando: domingo, 31, das 12h30min às 14h30min

domingo, 31, das 12h30min às 14h30min Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Entrada gratuita





Maternidade

O escritor cearense J. O. Aquino, autor do best seller "Castle High: O Retorno da Espada", lança neste domingo, 31, sua nova obra de ficção, intitulada "Maternidade". Disponível na Amazon, o livro conta a história de uma mulher levada a júri popular sob a acusação de assassinar o filho mais novo no sertão cearense, em Quixadá.

Quando: a partir deste domingo, 31

a partir deste domingo, 31 Onde comprar: Amazon; livro por R$ 7,90



