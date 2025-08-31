Programe-se: confira a agenda cultural deste domingo, 31 de agosto (31/08)

Acontece neste domingo, 31, o Jam Flores Festival na rua Xavier de Castro, promovido pelo Flores Arte Bistrô. O evento reúne música ao vivo em espaço aberto com apresentações de Camaleoa (foto), Pablo Riche e Letícia Ibiapina com Diego Silvestre (guitarra), Laura Guedes (baixo), Viadna Mendes (bateria), Alefe Castro (teclado), Felipe Giffoni (trombone) e Samuel Vidal (sax).
Classics Super Hits
O artista Maurício Manieri chega a Fortaleza neste domingo, 31, para apresentar a turnê "Classics - Super Hits", com canções de baladas românticas e ritmos que embalaram gerações dos anos 70, 80 e 90. O show promete gerar uma "energia contagiante" que convida todos a cantar e dançar.
Café nos trilhos
O projeto "Café nos trilhos" começa no Museu Ferroviário Estação João Felipe para visitar a exposição "Nos trilhos do tempo". O grupo segue em percurso para o Museu da Indústria.
Coisafeita de Samba
A artista cearense Lia Maia apresenta neste domingo, 31, o projeto "Coisafeita de Samba" para o público da Estação das Artes. A partir das 12h30min, ela apresenta canções autorais e clássicos do gênero consagrado no gosto do brasileiros.
Maternidade
O escritor cearense J. O. Aquino, autor do best seller "Castle High: O Retorno da Espada", lança neste domingo, 31, sua nova obra de ficção, intitulada "Maternidade". Disponível na Amazon, o livro conta a história de uma mulher levada a júri popular sob a acusação de assassinar o filho mais novo no sertão cearense, em Quixadá.