Confira a agenda cultural desta segunda, 1º de setembro (1º /9)

Foto: Tais Monteiro/Divulgação Obra "Pedra Partida", parte da exposição "Benzoar do Tempo", do Museu da Imagem do Ceará (MIS-CE)

Está disponível para visitação no Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE) a exposição "Bezoar do Tempo", das artistas Dayane Araújo, Luana Diogo, Marília Oliveira e Taís Monteiro. A mostra utiliza imagens e processos experimentais para mergulhar nas memórias de famílias cearenses. O nome é o mesmo do coletivo criado pelas mulheres, que se dedica à pesquisa e produção de imagem fotográfica.

Quando: domingo, quarta-feira e quinta-feira, das 10h às 17h30min; sexta-feira e sábado, das 13h às 19h30min

domingo, quarta-feira e quinta-feira, das 10h às 17h30min; sexta-feira e sábado, das 13h às 19h30min Onde: MIS-CE (Avenida Barão de Studart, 410 - Meireles)

MIS-CE (Avenida Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito





No radar

O grupo BTS vai estar em cartaz nos cinemas brasileiros em setembro. O projeto "BTS Movie Weeks" exibe quatro apresentações da banda de k-pop, entre elas "Live The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue" (2016) e "Muster Sowoozoo" (2021). Em Fortaleza, os shows poderão ser vistos nos shoppings RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, North Jóquei, Iguatemi Fortaleza e Shopping Parangaba. Os ingressos estão à venda.

Salas e horários: Ingresso.com

Acroyoga

A Escola Pública de Circo da Vila das Artes está com inscrições abertas para o curso de Acroyoga, ministrado pelo professor Stephano Dubuc. As aulas são direcionadas para pessoas acima de 18 anos, sem experiência prévia em artes circenses. A experiência, realizada entre 9 de setembro e 13 de novembro, une movimento, equilíbrio e consciência corporal, com trabalho em dupla ou em trio. São disponibilizadas 16 vagas.