Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 1º de setembro

21/03 a 20/04
O céu da semana incentiva reflexões profundas sobre os desafios, ideais para crescimento pessoal. Melhore a organização do cotidiano, considerando a atuação de Mercúrio no setor das rotinas.
21/04 a 20/05
O céu da semana o estimula fortalecimento interior, com reflexos positivos no círculo de confiança, com a Lua movimentando o setor íntimo e de amizades. Mercúrio no campo social amplia sua capacidade de diálogo. Os desafios pedem revisões, diante da retrogradação de Plutão, Saturno e Netuno.
21/05 a 20/06
O céu da semana favorece o fortalecimento das parcerias cotidianas. Reflita em conjunto sobre os desafios e amadureça possíveis soluções, diante da retrogradação de Plutão, Saturno e Netuno.
21/06 a 22/07
O céu da semana lhe incentiva a fortalecer rotinas em seus aspectos práticos, emocionais e de convivência. Os desafios profissionais trazem amadurecimento, visto a retrogradação de Plutão, Saturno e Netuno.
23/07 a 22/08
O céu da semana evidencia um período em que a relação com grupos pede fortalecimento, já que a Lua atua no setor social e íntimo, da fase crescente à cheia. Alinhe suas ambições aos desafios materiais e interpessoais em curso, pois Mercúrio ingressa no setor financeiro e Plutão, Saturno e Netuno seguem retrógrados.
23/08 a 22/09
O céu da semana estimula seu lado receptivo no trato humano, embora exija também maior capacidade de ajuste nas relações, pois a Lua transita no eixo família e relacionamentos, da fase crescente à cheia. Amadureça seus projetos e aprenda com os desafios.
23/09 a 22/10
O céu da semana lhe conduz a fortalecer a capacidade de diálogo em prol da qualidade do cotidiano e diante do aumento das demandas, visto a Lua no eixo comunicação e cotidiano, da fase crescente à cheia. Os desafios promovem revisões e amadurecimento.
23/10 a 21/11
O céu da semana lhe conduz a fortalecer seu senso prático e coletivo diante das demandas do cotidiano, já que a Lua movimenta o eixo material e social, entre as fases crescente e cheia. As trocas intelectuais ganham impulso com Mercúrio no setor das amizades, mas saiba preservar a discrição quando for necessário.
22/11 a 21/12
O céu da semana lhe estimula a se dedicar com firmeza às demandas da vida privada e às relações familiares, visto a Lua entre seu signo e o setor doméstico, da fase crescente à cheia. O trabalho intelectual é ampliado por Mercúrio na área profissional, embora seja necessário fazer ajustes com frequência.
22/12 a 20/01
O céu da semana favorece um processo essencial de revisão dos seus ideais diante da vida, em meio à gestão dos desafios. Procure reorganizar suas rotinas, já que Plutão, Saturno e Netuno se encontram em retrogradação.
21/01 a 18/02
O céu da semana estimula a articulação interpessoal diante do aumento das demandas práticas. Os desafios lhe colocam frente a frente com suas ambições, gerando revisões importantes, devido à presença de Mercúrio no setor íntimo e à retrogradação de Plutão, Saturno e Netuno.
19/02 a 20/03
O céu da semana eleva sua disposição e produtividade diante dos objetivos imediatos, pois a Lua transita entre o setor profissional e seu signo, da fase crescente à cheia. Melhore a comunicação com aliados e faça acordos frente aos desafios.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência, desenvolve desde cedo uma personalidade muito forte; é um autêntico combatente, lutando sempre pelos grandes ideais. É um grande otimista, mestre na arte de discernir e gosta de viver em paz com todos. Traz para esta vida todas as experiências que já teve, principalmente as ligadas à família e filhos. Não sabe viver só, necessitando para ser feliz, de um companheiro fiel.
O SANTO
Nasceu no século XV em Ceuta, ao norte da África, filha do governador de Ceuta. Ainda pequena, mudou-se para Portugal e, aos 20 anos, foi enviada para a Espanha como dama de honra de D. Isabel. Beatriz era muito bonita, e a rainha mandou fechá-la em um caixão durante dias, mas a invisível proteção da Virgem Maria a salvou. Beatriz logo em seguida partiu a Toledo, onde se recolheu no mosteiro das Dominicanas, onde viveu cerca de 30 anos. Beatriz da Silva deixou o mosteiro dominicano e foi habitar numa nova sede que veio a ser o berço das monjas concepcionistas. Essa Ordem está caracterizada por três heranças espirituais dela: o amor a Maria Imaculada, a Paixão de Jesus Cristo e a Santíssima Eucaristia. Faleceu em 9 de agosto de 1490, com 66 anos.