Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 1º de setembro

Áries 21/03 a 20/04 O céu da semana incentiva reflexões profundas sobre os desafios, ideais para crescimento pessoal. Melhore a organização do cotidiano, considerando a atuação de Mercúrio no setor das rotinas.

Touro 21/04 a 20/05 O céu da semana o estimula fortalecimento interior, com reflexos positivos no círculo de confiança, com a Lua movimentando o setor íntimo e de amizades. Mercúrio no campo social amplia sua capacidade de diálogo. Os desafios pedem revisões, diante da retrogradação de Plutão, Saturno e Netuno.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O céu da semana favorece o fortalecimento das parcerias cotidianas. Reflita em conjunto sobre os desafios e amadureça possíveis soluções, diante da retrogradação de Plutão, Saturno e Netuno.

Câncer 21/06 a 22/07 O céu da semana lhe incentiva a fortalecer rotinas em seus aspectos práticos, emocionais e de convivência. Os desafios profissionais trazem amadurecimento, visto a retrogradação de Plutão, Saturno e Netuno.

Leão 23/07 a 22/08 O céu da semana evidencia um período em que a relação com grupos pede fortalecimento, já que a Lua atua no setor social e íntimo, da fase crescente à cheia. Alinhe suas ambições aos desafios materiais e interpessoais em curso, pois Mercúrio ingressa no setor financeiro e Plutão, Saturno e Netuno seguem retrógrados.

Virgem 23/08 a 22/09 O céu da semana estimula seu lado receptivo no trato humano, embora exija também maior capacidade de ajuste nas relações, pois a Lua transita no eixo família e relacionamentos, da fase crescente à cheia. Amadureça seus projetos e aprenda com os desafios.

Libra 23/09 a 22/10 O céu da semana lhe conduz a fortalecer a capacidade de diálogo em prol da qualidade do cotidiano e diante do aumento das demandas, visto a Lua no eixo comunicação e cotidiano, da fase crescente à cheia. Os desafios promovem revisões e amadurecimento.

Escorpião 23/10 a 21/11 O céu da semana lhe conduz a fortalecer seu senso prático e coletivo diante das demandas do cotidiano, já que a Lua movimenta o eixo material e social, entre as fases crescente e cheia. As trocas intelectuais ganham impulso com Mercúrio no setor das amizades, mas saiba preservar a discrição quando for necessário.

Sagitário 22/11 a 21/12 O céu da semana lhe estimula a se dedicar com firmeza às demandas da vida privada e às relações familiares, visto a Lua entre seu signo e o setor doméstico, da fase crescente à cheia. O trabalho intelectual é ampliado por Mercúrio na área profissional, embora seja necessário fazer ajustes com frequência.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O céu da semana favorece um processo essencial de revisão dos seus ideais diante da vida, em meio à gestão dos desafios. Procure reorganizar suas rotinas, já que Plutão, Saturno e Netuno se encontram em retrogradação.

Aquário 21/01 a 18/02 O céu da semana estimula a articulação interpessoal diante do aumento das demandas práticas. Os desafios lhe colocam frente a frente com suas ambições, gerando revisões importantes, devido à presença de Mercúrio no setor íntimo e à retrogradação de Plutão, Saturno e Netuno.