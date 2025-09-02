Confira a agenda cultural desta terça, 2 de setembro (2/9)

A segunda edição da exposição coletiva "Sobrevoo em Demolição" está disponível para visitação na Casa das POC Produções Criativas. Com curadoria de Maíra Otins, as produções visam causar reflexões críticas no público. A mostra integra o projeto "Com uma Flor na Mão e os Bolsos Cheios de Pedras - Sobrevoo em Demolição", com a proposta de valorizar perpectivas historicamente silenciadas. As obras reúnem nomes como Siccor, Pedra Silva, Mandu Ka'apor, Dinha Ribeiro, Célio Celestino e Naná Blue.
Lançamento
A cantora Letícia Ibiapina lança o primeiro disco nesta terça-feira, 2, no Flores Arte Bistrô. Intitulado "Vulnerável", o disco mescla R&B e soul em sete faixas que falam sobre sentimentos como amor e amizade. O trabalho é produzido por Agê e mergulha nas vivências pessoais da compositora. Cantora profissional desde 2017, Letícia é professora de canto e musicalização e pesquisa na área de música popular em São Paulo. Em Fortaleza, sua cidade natal, cantou em projetos como o Jazz em Cena, do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), e Revelarte, da Casa de Vovó Dedé.
Musical
Estão à venda os ingressos para o espetáculo "Vital - O Musical dos Paralamas", que acontece entre de sexta-feira, 5, a domingo, 7, no Theatro Via Sul. A montagem revisita a criação do Paralamas do Sucesso, uma principais bandas do rock nacional. O roteiro reconstrói a amizade, o sucesso com a música e a complexidade por trás dos palcos. O espetáculo, escrito por Patrícia Andrade, é protagonizado por Rodrigo Salva, Gabriel Manita e Franco Kuster. As entradas podem ser adquiridas a partir de R$ 25.
MulherMÁquina
O Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE) recebe a performance audiovisual "MulherMÁquina", da artista Thaís de Campos. A obra é construída com base no arquétipo ficcional de uma mulher híbrida que, após viver um curto-circuito, encontra novos modos de criar com o que a cerca. Neste movimento, ela compõe a trilha sonora com objetos inanimados que ganham vida.
Jonas Brothers
A rede de cinemas UCI comemora os 20 anos dos Jonas Brothers ao exibir "Jonas Brothers 3D: O Show" em sessões especiais do UCI Day Flashback, entre os dias 4 e 7 de setembro. As filmagens acompanha a turnê "The Burning Up", eternizando canções como "Lovebug" e com participações de artistas como Taylor Swift.