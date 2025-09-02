Confira a agenda cultural desta terça, 2 de setembro (2/9)

Foto: Célio Celestino/divulgação Mostra "Sobrevoo em Demolição" está disponível para visitação na Mercúrio, no Benfica

A segunda edição da exposição coletiva "Sobrevoo em Demolição" está disponível para visitação na Casa das POC Produções Criativas. Com curadoria de Maíra Otins, as produções visam causar reflexões críticas no público. A mostra integra o projeto "Com uma Flor na Mão e os Bolsos Cheios de Pedras - Sobrevoo em Demolição", com a proposta de valorizar perpectivas historicamente silenciadas. As obras reúnem nomes como Siccor, Pedra Silva, Mandu Ka'apor, Dinha Ribeiro, Célio Celestino e Naná Blue.

Quando: segunda-feira a sábado, das 10h às 21 horas

segunda-feira a sábado, das 10h às 21 horas Onde: Casa Mercúrio (Avenida da Universidade, 2475 - Benfica)

Casa Mercúrio (Avenida da Universidade, 2475 - Benfica) Gratuito





Lançamento

A cantora Letícia Ibiapina lança o primeiro disco nesta terça-feira, 2, no Flores Arte Bistrô. Intitulado "Vulnerável", o disco mescla R&B e soul em sete faixas que falam sobre sentimentos como amor e amizade. O trabalho é produzido por Agê e mergulha nas vivências pessoais da compositora. Cantora profissional desde 2017, Letícia é professora de canto e musicalização e pesquisa na área de música popular em São Paulo. Em Fortaleza, sua cidade natal, cantou em projetos como o Jazz em Cena, do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), e Revelarte, da Casa de Vovó Dedé.

Quando: terça-feira, 2, às 20 horas

terça-feira, 2, às 20 horas Onde: Flores Arte Bistrô (rua Xavier de Castro, 68 - Praia de Iracema)

Flores Arte Bistrô (rua Xavier de Castro, 68 - Praia de Iracema) Quanto: couvert por R$ 65





Musical

Estão à venda os ingressos para o espetáculo "Vital - O Musical dos Paralamas", que acontece entre de sexta-feira, 5, a domingo, 7, no Theatro Via Sul. A montagem revisita a criação do Paralamas do Sucesso, uma principais bandas do rock nacional. O roteiro reconstrói a amizade, o sucesso com a música e a complexidade por trás dos palcos. O espetáculo, escrito por Patrícia Andrade, é protagonizado por Rodrigo Salva, Gabriel Manita e Franco Kuster. As entradas podem ser adquiridas a partir de R$ 25.

Quando: sexta-feira, 5, às 20 horas; sábado, 6, às 16h e às 20 horas; domingo, 7, às 18 horas

sexta-feira, 5, às 20 horas; sábado, 6, às 16h e às 20 horas; domingo, 7, às 18 horas Onde: Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 25; vendas no Uhuu





MulherMÁquina

O Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE) recebe a performance audiovisual "MulherMÁquina", da artista Thaís de Campos. A obra é construída com base no arquétipo ficcional de uma mulher híbrida que, após viver um curto-circuito, encontra novos modos de criar com o que a cerca. Neste movimento, ela compõe a trilha sonora com objetos inanimados que ganham vida.

Quando: terça-feira, 2, às 17 horas

terça-feira, 2, às 17 horas Onde: Sala imersiva do MIS-CE (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Sala imersiva do MIS-CE (av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito

Jonas Brothers

A rede de cinemas UCI comemora os 20 anos dos Jonas Brothers ao exibir "Jonas Brothers 3D: O Show" em sessões especiais do UCI Day Flashback, entre os dias 4 e 7 de setembro. As filmagens acompanha a turnê "The Burning Up", eternizando canções como "Lovebug" e com participações de artistas como Taylor Swift.