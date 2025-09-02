Logo O POVO+
Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 2 de agosto
Áries

21/03 a 20/04

Mercúrio dinamiza o setor do cotidiano, favorecendo uma postura mais objetiva e prática na gestão do dia a dia, somada a uma noção mais clara das suas demandas. Mantenha a moderação no trato humano e evite atitudes ríspidas.

Touro

21/04 a 20/05

Sua postura fica mais aberta com Mercúrio no setor social em sintonia com o Sol, valorizando prazeres culturais e trocas intelectuais em grupo. Convém ter cautela com gastos ligados ao lazer, para não afetar sua segurança material.

Gêmeos

21/05 a 20/06

Mercúrio no âmbito familiar inicia um período de maior compreensão das demandas do lar, ajudando na organização da casa e no diálogo com as pessoas ao seu redor. Mantenha a calma ao lidar com os obstáculos, visto a tensão trazida por Urano.

Câncer

21/06 a 22/07

A comunicação se mostra clara e prática com Mercúrio no setor das ideias em equilíbrio com o Sol, contribuindo com o aprendizado e o trato interpessoal. Não se prenda a especulações diante dos problemas e modere suas reações.

Leão

23/07 a 22/08

Mercúrio ingressa no setor material, ampliando o foco nos temas financeiros e na gestão prática da rotina, contribuindo com uma postura firme e confiante. Compartilhar recursos com outas pessoas pode ser difícil, devido à tensão com Urano, pedindo acordos.

Virgem

23/08 a 22/09

Mercúrio atua em seu signo em sintonia com o Sol, e sua expressão ganha objetividade e confiança, fortalecendo sua autenticidade e comunicação. Evite posturas inflexíveis ao lidar com objetivos de carreira.

Libra

23/09 a 22/10

Momentos de introspeção são essenciais para lidar com obstáculos, ajudando a encontrar a origem dos conflitos e criar estratégias eficientes, já que Mercúrio atua no campo de desafios e se alinha ao Sol. Mantenha a serenidade diante dos imprevistos e evite medidas extremas.

Escorpião

23/10 a 21/11

Mercúrio atua no setor das amizades, favorecendo trocas coletivas e participação em eventos sociais. Não siga tendências alheias que ponham em risco seu equilíbrio financeiro. O entusiasmo pode levar a despesas desnecessárias.

Sagitário

22/11 a 21/12

Mercúrio em sintonia com o Sol no setor do trabalho amplia o foco na carreira e nos projetos em curso, fortalecendo a produtividade intelectual e a organização de objetivos futuros. Evite que a busca por crescimento gere rivalidades.

Capricórnio

22/12 a 20/01

A busca por conhecimento se intensifica com a chegada de Mercúrio na sua área espiritual, em equilíbrio com o Sol. Isso contribui para a expansão dos seus horizontes intelectuais e favorece o autoconhecimento. Não permita que a imersão no plano mental comprometa a gestão de questões práticas e do próprio bem-estar.

Aquário

21/01 a 18/02

O autodesenvolvimento guia este ciclo, com Mercúrio no setor íntimo em encontro com o Sol, favorecendo maior clareza sobre o que deve ser mudado em sua postura diante das metas e dos desafios. Cuidado com a pressa por satisfação imediata.

Peixes

19/02 a 20/03

As relações passam por uma fase com mais abertura para o diálogo e trocas produtivas. É um bom momento para fazer acordos, embora a tensão com Urano exija tranquilidade. Evite provocar conflitos que coloquem outras pessoas na defensiva.

O ANJO

Nelchael

Defende dos caluniadores, feitiços, encantamentos, fascinações e das obras dos maus espíritos. Domina na astronomia, matemática, Geografia, etc.; influi sobre os sábios, eruditos e filósofos; dá persistência e o amor de glória, honra, poesia e literatura. O gênio contrário induz à ignorância, ao erro e aos preconceitos. Quem nasce sob esta influência demonstra serenidade, moderação nas palavras, equilíbrio entre o espiritual e o material.

O SANTO

Beata Ingrid Elofsdotter

Nasceu em Skänninge, Suécia, no século XIII. Recebeu educação nobre e cristã e viveu os primeiros anos num fervor de piedade que nunca falhou. Quando jovem, foi forçada pelos pais a casar com um homem muito rico. Aceitou tudo com resignação e continuou a cuidar das obras de caridade que fundou para os pobres e doentes. Em 1281, já viúva, fez seus votos perpétuos. Com um fiel séquito de damas de honra, embarcou em uma longa peregrinação à Terra Santa. Da Palestina, ela foi para Roma e, depois, para São Giacomo di Compostela. De volta à sua terra natal, um único desejo a dominava: consagrar-se para sempre a uma vida de oração e penitência. Fundou um Mosteiro sob as regras de São Domingos. Faleceu em 2 de setembro de 1282.

