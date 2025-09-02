Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 2 de agosto

Áries 21/03 a 20/04 Mercúrio dinamiza o setor do cotidiano, favorecendo uma postura mais objetiva e prática na gestão do dia a dia, somada a uma noção mais clara das suas demandas. Mantenha a moderação no trato humano e evite atitudes ríspidas.

Touro 21/04 a 20/05 Sua postura fica mais aberta com Mercúrio no setor social em sintonia com o Sol, valorizando prazeres culturais e trocas intelectuais em grupo. Convém ter cautela com gastos ligados ao lazer, para não afetar sua segurança material.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Mercúrio no âmbito familiar inicia um período de maior compreensão das demandas do lar, ajudando na organização da casa e no diálogo com as pessoas ao seu redor. Mantenha a calma ao lidar com os obstáculos, visto a tensão trazida por Urano.

Câncer 21/06 a 22/07 A comunicação se mostra clara e prática com Mercúrio no setor das ideias em equilíbrio com o Sol, contribuindo com o aprendizado e o trato interpessoal. Não se prenda a especulações diante dos problemas e modere suas reações.

Leão 23/07 a 22/08 Mercúrio ingressa no setor material, ampliando o foco nos temas financeiros e na gestão prática da rotina, contribuindo com uma postura firme e confiante. Compartilhar recursos com outas pessoas pode ser difícil, devido à tensão com Urano, pedindo acordos.

Virgem 23/08 a 22/09 Mercúrio atua em seu signo em sintonia com o Sol, e sua expressão ganha objetividade e confiança, fortalecendo sua autenticidade e comunicação. Evite posturas inflexíveis ao lidar com objetivos de carreira.

Libra 23/09 a 22/10 Momentos de introspeção são essenciais para lidar com obstáculos, ajudando a encontrar a origem dos conflitos e criar estratégias eficientes, já que Mercúrio atua no campo de desafios e se alinha ao Sol. Mantenha a serenidade diante dos imprevistos e evite medidas extremas.

Escorpião 23/10 a 21/11 Mercúrio atua no setor das amizades, favorecendo trocas coletivas e participação em eventos sociais. Não siga tendências alheias que ponham em risco seu equilíbrio financeiro. O entusiasmo pode levar a despesas desnecessárias.

Sagitário 22/11 a 21/12 Mercúrio em sintonia com o Sol no setor do trabalho amplia o foco na carreira e nos projetos em curso, fortalecendo a produtividade intelectual e a organização de objetivos futuros. Evite que a busca por crescimento gere rivalidades.

Capricórnio 22/12 a 20/01 A busca por conhecimento se intensifica com a chegada de Mercúrio na sua área espiritual, em equilíbrio com o Sol. Isso contribui para a expansão dos seus horizontes intelectuais e favorece o autoconhecimento. Não permita que a imersão no plano mental comprometa a gestão de questões práticas e do próprio bem-estar.

Aquário 21/01 a 18/02 O autodesenvolvimento guia este ciclo, com Mercúrio no setor íntimo em encontro com o Sol, favorecendo maior clareza sobre o que deve ser mudado em sua postura diante das metas e dos desafios. Cuidado com a pressa por satisfação imediata.