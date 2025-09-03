Cotado para o Orcar 2026, filme cearense traz Marcélia Cartaxo como protagonista

Foto: A PRAIA DO FIM DO MUNDO/DIVULGAÇÃO A atriz Marcélia Cartaxo em cena do longa "A Praia do Fim do Mundo"

"O que tem de mais simples nesse personagem? Eu começo a partir disso", conta Marcélia Cartaxo ao explicar seu processo de criação ao entrar em cada novo filme. Sua Helena de "A Praia do Fim do Mundo", porém, é tomada por tantas camadas de angústia, luto e saudade que seu sentimento mais simples e antigo parece inacessível: será que é o medo ou uma paixão esquecida?

Escrito por Petrus Cariry e Firmino Holanda, o filme que estreia nesta quinta-feira, 4, conta a história de Helena e Alice, mãe e filha com visões opostas sobre como encarar o destino. A produção cearense está cotada para representar o Brasil na corrida pelo Oscar 2026.

Mesmo com a ressaca violenta do mar avançando sobre o vilarejo e ameaçando destruir sua casa, Helena quer ficar ali, esperando por alguém que sumiu, mas sem perceber que ela mesma também está desaparecendo.

A Praia do Fim do Mundo

Quando o filme estreou na competição do 31º Cine Ceará, em 2021, fazia dez anos que Petrus tinha vencido o prêmio principal do festival com "Mãe e Filha", história macabra filmada numa cidade em ruínas no interior do Ceará.

A rima não podia ser mais hipnotizante já que naquela noite voltávamos a ver mãe e filha, cara a cara, discutindo o fim dos seus mundos.

"Eu gosto muito desse universo em que a imagem fala por si só", conta Marcélia. "Esse também é um filme de silêncio e o tempo todo a gente fica ouvindo aquele mar destruindo aquela casa. Aprecio muito essa coisa de ver que a natureza fala", prossegue.

Nessa relação sedutora e enigmática com o mar que lhe ameaça, a memória também pode nos levar ao "O Farol" (2019), do Robert Eggers, especialmente pela inesperada simbologia dos animais marinhos e pela relação de duas pessoas ilhadas diante do abismo, mas o que Petrus e time fazem aqui é algo muito mais humano.

Assinando também a direção de fotografia, Petrus faz o seu trabalho mais recheado de detalhes, "limitando" o quadro ao preto e branco numa janela de proporção curta para disfarçar essa fábula de realidade.

A Praia do Fim do Mundo: as imagens

A imagem sempre muito escura, mesmo à luz do dia, vai nos enclausurando como se aquela casa fosse um velho barco à deriva, diante da miragem, condenado ao naufrágio.

Nessa medida, "A Praia do Fim do Mundo" vai se tornando um filme sobre fantasmas sem precisar sequer mostrá-los. Para além da imagem, trilha sonora e mixagem carrancudas também são responsáveis pela materialidade dessa opressão invisível que está além das ondas.

"O segredo é saboroso. Isso parte também desse lugar místico do mar e a construção da personagem foi permeada por esse mistério", conta Fátima Macedo, atriz cearense que interpreta a filha Alice.

Seu impulso de partir é tão sufocante que vai se transformando numa fuga cada vez mais cruel porque exige ter que abandonar a mãe e aceitar seu fim. O filme foi gravado em meio à flexibilização da pandemia, o que deu à produção um caráter mais exótico que o convencional.

"A gente também estava dialogando com a estranheza desse outro momento. Do lado de fora do mundo também tinha esse mistério", conta Larissa Góes - que integra o elenco. "A gente teve que se isolar e isso fortaleceu a história. Essa estranheza acabou agregando, mesmo que inconscientemente, compondo com esse segredo", elucida.

Quando se aproxima do fim, desconfiamos se não estamos mergulhados num longo pesadelo. Apaixonado pelo impacto dos desfechos, nos últimos segundos Petrus cria a imagem mais enfeitiçada da carreira quando olha para o mar e vê o que tem depois que o mundo acaba.

É como cair da cama no meio do sono e, sem outra escolha, acordar antes de chegar ao chão.