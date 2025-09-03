Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 3 de agosto

21/03 a 20/04
Sua relação com o trabalho fica mais agradável com a harmonia entre Sol e Lua, levando você a exercitar talentos e criatividade. Evite frustração diante de ambientes competitivos e por vezes hostil e minimize a tensão gerada pela cobrança por resultados.
21/04 a 20/05
A sintonia entre Sol e Lua favorece abertura social, aproximando amizades e momentos prazerosos ligados à cultura. No cotidiano, é importante amenizar o estresse gerado pelos desafios. Adote uma postura mais objetiva e eficiente.
21/05 a 20/06
Momentos íntimos se fortalecem nesta fase em que Sol e a Lua se harmonizam. Valorize experiências especiais com pessoas queridas. Quanto à vida social, modere tanto a escolha das companhias quanto o modo de lidar com os gastos, para manter o equilíbrio.
21/06 a 22/07
Sol e Lua em harmonia favorecem gentileza e carisma nas relações, ajudando a melhorar a convivência e reduzir tensões ligadas a Lua, Marte e Júpiter, sobretudo em relação a disputas territoriais. Valorize momentos compartilhados e trocas culturais.
23/07 a 22/08
Seu potencial criativo aflora sob a harmonia entre Sol e Lua, ajudando a diversificar e recursos e equilibrar a rotina. No convívio, porém, o dia exige cautela para administrar divergências, já que Lua, Marte e Júpiter tensionados pedem acordos e diplomacia.
23/08 a 22/09
A harmonia entre Sol e Lua traz mais abertura social, fortalecendo vivências em grupo em diferentes áreas, embora disputas por espaço possam surgir com Lua, Marte e Júpiter tensionados. Evite se envolver em competições exageradas, priorizando a união de forças para benefício coletivo.
23/09 a 22/10
O recolhimento se mostra valioso, ajudando a alinhar coração e mente, conforme sinaliza a harmonia entre o Sol e a Lua. Tente organizar suas tarefas, a fim de evitar acúmulo de obrigações e estresse. Cultive mais leveza no convívio com as pessoas ao seu redor.
23/10 a 21/11
A sintonia entre o Sol e a Lua inspira abertura emocional, fortalecendo amizades, laços de afeto e cumplicidade em seus círculos próximos. No entanto, nem tudo precisa ser revelado, manter a discrição ajuda a proteger sua individualidade e preserva sua autonomia.
22/11 a 21/12
Seu desempenho no trabalho cresce com o Sol e a Lua harmonizados, favorecendo o uso consciente dos recursos. Você também tende a agir com mais abertura nas relações, mas estabeleça limites para proteger seu equilíbrio financeiro.
22/12 a 20/01
Sua postura fica mais otimista frente à sintonia entre o Sol e a Lua, levando você a valorizar aspectos positivos e a promover boas relações. Mantenha a serenidade diante dos desafios, sobretudo no trabalho, já que Lua, Marte e Júpiter em tensão podem gerar estresse.
21/01 a 18/02
A percepção das demandas que afetam o emocional lhe conduz a valorizar amor-próprio e bem-estar, como sugere a harmonia entre o Sol e a Lua. Adote uma postura estratégica para administrar os contratempos cotidianos.
19/02 a 20/03
O afeto se fortalece sob a harmonia entre o Sol e a Lua, enriquecendo os vínculos por meio da cumplicidade. No entanto, mantenha o critério ao lidar com a exposição social, evitando cenários que tirem seu conforto ou imponham riscos. Preserve sua intimidade.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência tem espírito norteado pelo princípio da mudança, porque sabe que nada é permanente e não se pode desperdiçar nenhum momento da vida. Original e exótico no pensar e agir, é muitas vezes considerado mágico, louco. Tem ideais filantrópicos, é generoso, detesta sofrimento humano e está sempre trabalhando pelo bem comum. Tem necessidade de viajar, conhecer outros países, desvendar pontos obscuros.
O SANTO
Nasceu em Roma, no ano 540. Após os estudos de Direito, entrou na política e foi prefeito de Roma. Essa experiência o levou a ter uma maior visão dos problemas da cidade. Anos depois, retirou-se da política e fez da sua vila paterna um mosteiro dedicado a Santo André. Papa Pelágio II nomeou Gregório diácono e o enviou a Constantinopla como seu representante apostólico. Com a morte do papa, foi eleito seu sucessor. Gregório enfrentou a corrupção dos lombardos, abundantes chuvas e inundações, a peste. Ofereceu seus próprios bens à igreja para ajudar os fiéis; comprou e distribuiu-lhes trigo; arcou com resgastes de prisioneiros; trabalhou por armistícios e tréguas. Promoveu o canto litúrgico, que recebeu o nome de gregoriano. Morreu em 12 de março de 604, e foi sepultado na basílica de São Pedro.