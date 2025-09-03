Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 3 de agosto

Áries 21/03 a 20/04 Sua relação com o trabalho fica mais agradável com a harmonia entre Sol e Lua, levando você a exercitar talentos e criatividade. Evite frustração diante de ambientes competitivos e por vezes hostil e minimize a tensão gerada pela cobrança por resultados.

Touro 21/04 a 20/05 A sintonia entre Sol e Lua favorece abertura social, aproximando amizades e momentos prazerosos ligados à cultura. No cotidiano, é importante amenizar o estresse gerado pelos desafios. Adote uma postura mais objetiva e eficiente.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Momentos íntimos se fortalecem nesta fase em que Sol e a Lua se harmonizam. Valorize experiências especiais com pessoas queridas. Quanto à vida social, modere tanto a escolha das companhias quanto o modo de lidar com os gastos, para manter o equilíbrio.

Câncer 21/06 a 22/07 Sol e Lua em harmonia favorecem gentileza e carisma nas relações, ajudando a melhorar a convivência e reduzir tensões ligadas a Lua, Marte e Júpiter, sobretudo em relação a disputas territoriais. Valorize momentos compartilhados e trocas culturais.

Leão 23/07 a 22/08 Seu potencial criativo aflora sob a harmonia entre Sol e Lua, ajudando a diversificar e recursos e equilibrar a rotina. No convívio, porém, o dia exige cautela para administrar divergências, já que Lua, Marte e Júpiter tensionados pedem acordos e diplomacia.

Virgem 23/08 a 22/09 A harmonia entre Sol e Lua traz mais abertura social, fortalecendo vivências em grupo em diferentes áreas, embora disputas por espaço possam surgir com Lua, Marte e Júpiter tensionados. Evite se envolver em competições exageradas, priorizando a união de forças para benefício coletivo.

Libra 23/09 a 22/10 O recolhimento se mostra valioso, ajudando a alinhar coração e mente, conforme sinaliza a harmonia entre o Sol e a Lua. Tente organizar suas tarefas, a fim de evitar acúmulo de obrigações e estresse. Cultive mais leveza no convívio com as pessoas ao seu redor.

Escorpião 23/10 a 21/11 A sintonia entre o Sol e a Lua inspira abertura emocional, fortalecendo amizades, laços de afeto e cumplicidade em seus círculos próximos. No entanto, nem tudo precisa ser revelado, manter a discrição ajuda a proteger sua individualidade e preserva sua autonomia.

Sagitário 22/11 a 21/12 Seu desempenho no trabalho cresce com o Sol e a Lua harmonizados, favorecendo o uso consciente dos recursos. Você também tende a agir com mais abertura nas relações, mas estabeleça limites para proteger seu equilíbrio financeiro.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Sua postura fica mais otimista frente à sintonia entre o Sol e a Lua, levando você a valorizar aspectos positivos e a promover boas relações. Mantenha a serenidade diante dos desafios, sobretudo no trabalho, já que Lua, Marte e Júpiter em tensão podem gerar estresse.

Aquário 21/01 a 18/02 A percepção das demandas que afetam o emocional lhe conduz a valorizar amor-próprio e bem-estar, como sugere a harmonia entre o Sol e a Lua. Adote uma postura estratégica para administrar os contratempos cotidianos.