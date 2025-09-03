Logo O POVO+
Oscar 2026: onde assistir filmes brasileiros que disputam vaga
Vida & Arte

Oscar 2026: onde assistir filmes brasileiros que disputam vaga

Antes de serem indicados ao Oscar 2026, os filmes brasileiros devem passar por seleções nacionais e internacionais; saiba onde assistir aos longa-metragens
'O Agente Secreto', de Kleber de Mendonça Filho, disputa vaga para representar o Brasil no Oscar 2026 (Foto: Victor Juca/Divulgação)
'O Agente Secreto', de Kleber de Mendonça Filho, disputa vaga para representar o Brasil no Oscar 2026

Uma nova temporada da corrida ao Oscar está se iniciando. Após o sucesso de "Ainda Estou Aqui", que venceu na categoria de Melhor Filme Internacional no principal prêmio de cinema do mundo em 2025, outros filmes brasileiros se preparam para seguir os passos gloriosos do longa de Walter Salles.

Na lista anunciada pela Academia Brasileira de Cinema, 16 filmes foram inscritos e seis deles vão ser indicados pela Comissão de Seleção para concorrer a uma vaga como representante nacional na disputa pelo Oscar de 2026.

O anúncio dos seis concorrentes será divulgado no dia 8 de setembro, já a escolha do filme que irá tentar uma vaga no Oscar virá a público no dia 15 do mesmo mês.

Após decisão pela Academia Brasileira de Cinema de qual título levará o País à competição internacional, outras três etapas, desta vez organizadas pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, devem ser vencidas para que o filme seja indicado a uma categoria do Oscar: anúncio dos filmes elegíveis, indicação dos pré-selecionados e lista oficial dos concorrentes.

Enquanto ainda não é revelada a obra que poderá chegar ao Oscar 2026, o público pode assistir e celebrar as produções nacionais nos cinemas e nos serviços de streaming.

Filme
Filme "A Melhor Mãe do Mundo" estreia em 7 de agosto de 2025 nos cinemas brasileiros

A Melhor Mãe do Mundo

  • Direção: Anna Muylaert
  • Drama
  • Onde assistir: cinema do North Shopping Fortaleza

 

Jesuíta Barbosa encarna a persona libertária de Ney Matogrosso na cinebiografia ‘Homem com H’
Jesuíta Barbosa encarna a persona libertária de Ney Matogrosso na cinebiografia 'Homem com H'

Homem com H

  • Direção: Esmir Filho
  • Cinebiografia
  • Onde assistir: Netflix e Apple TV

 

Manas

  • Direção: Marianna Brennand
  • Drama
  • Onde assistir: Vivo Play e Claro TV

 

Milton Nascimento se despede dos palcos após 60 anos de carreira com show transmitido ao vivo pelo Globoplay
Milton Nascimento se despede dos palcos após 60 anos de carreira com show transmitido ao vivo pelo Globoplay

Milton Bituca Nascimento

  • Direção: Flávia Moraes
  • Documentário
  • Ainda não disponível no streaming

 

O Agente Secreto

  • Direção: Kleber Mendonça Filho
  • Policial
  • Onde assistir: nos cinemas a partir de 6 de novembro

 

O Último Azul

  • Direção: Gabriel Mascaro
  • Ficção científica
  • Onde assistir: Cinema do Dragão e Cinema Benfica

 

Oeste Outra Vez

  • Direção: Erico Rassi
  • Drama
  • Onde assistir: Prime Video e Apple TV

 

A Praia do Fim do Mundo

  • Direção: Petrus Cariry
  • Drama e fantasia
  • Onde assistir: nos cinemas a partir de 4 de setembro

Baby

  • Direção: Marcelo Caetano
  • Drama e romance
  • Onde assistir: Telecine e Apple TV

Kasa Branca

  • Direção: Luciano Vidigal
  • Drama
  • Onde assistir: Telecine e Apple TV

 

Malu

  • Direção: Pedro Freire
  • Drama
  • Onde assistir: Apple TV

 

O Filho de Mil Homens

  • Direção: Daniel Rezende
  • Drama
  • Ainda não disponível no streaming

 

Os Enforcados

  • Direção: Fernando Coimbra
  • Suspense
  • Onde assistir: Globoplay e Prime Video

Retrato de um certo Oriente

  • Direção: Marcelo Gomes
  • Drama
  • Ainda não disponível no streaming

 

Vitória

  • Direção: Andrucha Waddington
  • Drama Policial
  • Onde assistir: Prime Video e Globoplay

 

Um lobo entre os cisnes

Direção: Marcos Schechtman e Helena Varvaki

Cinebiografia

Ainda não disponível
no streaming

