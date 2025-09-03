Oscar 2026: onde assistir filmes brasileiros que disputam vaga

Foto: Victor Juca/Divulgação 'O Agente Secreto', de Kleber de Mendonça Filho, disputa vaga para representar o Brasil no Oscar 2026

Uma nova temporada da corrida ao Oscar está se iniciando. Após o sucesso de "Ainda Estou Aqui", que venceu na categoria de Melhor Filme Internacional no principal prêmio de cinema do mundo em 2025, outros filmes brasileiros se preparam para seguir os passos gloriosos do longa de Walter Salles.

Na lista anunciada pela Academia Brasileira de Cinema, 16 filmes foram inscritos e seis deles vão ser indicados pela Comissão de Seleção para concorrer a uma vaga como representante nacional na disputa pelo Oscar de 2026.

O anúncio dos seis concorrentes será divulgado no dia 8 de setembro, já a escolha do filme que irá tentar uma vaga no Oscar virá a público no dia 15 do mesmo mês.

Após decisão pela Academia Brasileira de Cinema de qual título levará o País à competição internacional, outras três etapas, desta vez organizadas pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, devem ser vencidas para que o filme seja indicado a uma categoria do Oscar: anúncio dos filmes elegíveis, indicação dos pré-selecionados e lista oficial dos concorrentes.

Enquanto ainda não é revelada a obra que poderá chegar ao Oscar 2026, o público pode assistir e celebrar as produções nacionais nos cinemas e nos serviços de streaming.

A Melhor Mãe do Mundo

Direção: Anna Muylaert

Anna Muylaert Drama

Onde assistir: cinema do North Shopping Fortaleza



Homem com H

Direção: Esmir Filho

Esmir Filho Cinebiografia

Onde assistir: Netflix e Apple TV





Manas

Direção: Marianna Brennand

Marianna Brennand Drama

Onde assistir: Vivo Play e Claro TV





Milton Bituca Nascimento

Direção: Flávia Moraes

Flávia Moraes Documentário

Ainda não disponível no streaming





O Agente Secreto

Direção: Kleber Mendonça Filho

Kleber Mendonça Filho Policial

Onde assistir: nos cinemas a partir de 6 de novembro





O Último Azul

Direção: Gabriel Mascaro

Gabriel Mascaro Ficção científica

Onde assistir: Cinema do Dragão e Cinema Benfica





Oeste Outra Vez

Direção: Erico Rassi

Erico Rassi Drama

Onde assistir: Prime Video e Apple TV





A Praia do Fim do Mundo

Direção: Petrus Cariry

Petrus Cariry Drama e fantasia

Onde assistir: nos cinemas a partir de 4 de setembro



Baby

Direção: Marcelo Caetano

Marcelo Caetano Drama e romance

Onde assistir: Telecine e Apple TV



Kasa Branca

Direção: Luciano Vidigal

Luciano Vidigal Drama

Onde assistir: Telecine e Apple TV





Malu

Direção: Pedro Freire

Pedro Freire Drama

Onde assistir: Apple TV





O Filho de Mil Homens

Direção: Daniel Rezende

Daniel Rezende Drama

Ainda não disponível no streaming





Os Enforcados

Direção: Fernando Coimbra

Fernando Coimbra Suspense

Onde assistir: Globoplay e Prime Video



Retrato de um certo Oriente

Direção: Marcelo Gomes

Marcelo Gomes Drama

Ainda não disponível no streaming





Vitória

Direção: Andrucha Waddington

Andrucha Waddington Drama Policial

Onde assistir: Prime Video e Globoplay





Um lobo entre os cisnes

Direção: Marcos Schechtman e Helena Varvaki

Cinebiografia

Ainda não disponível

no streaming