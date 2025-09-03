Programe-se: confira a agenda cultural desta quarta-feira, 3 de setembro (3/9)

Segue até 14 de setembro a sexta edição do Festival Internacional de Arte Naïf (Fian), que este ano é realizado na capital cearense pela primeira vez. Caracterizada por cores brilhantes e elementos simplificados, a forma artística foi desenvolvida por artistas autodidatas. A exposição reúne obras de artistas de 15 estados brasileiros e de 20 países.
Parque Arvorar
O Parque Arvorar, do grupo Beach Park, está com funcionamento amplificado neste mês de agosto. A estrutura conta com três aviários, trilhas suspensas, passarelas nas copas das árvores e uma "casa do passarim", estrutura elevada com quatro andares. A operação conta com equipe fixa de cerca de 70 profissionais, entre biólogos, educadores, zootecnistas e veterinários.
Mais informações: parquearvorar.com.br
Drinks & Talks
"Você fala de sexo ou só faz?", é a partir dessa pergunta que se desenvolve o primeiro encontro "Drinks & Talks" promovido pelo Bulls Beer House. A iniciativa tem como objetivo promover um encontro descontraído, inteligente e provocador sobre assuntos considerados "tabus" na sociedade. O bate-papo será mediado por Emis Bastos, ator, diretor teatral e pesquisador em gêneros e sexualidades. O estabelecimento, localizado na Parquelândia, também oferece cardápio com quitutes para os convidados.
Odoyá!
Segue disponível no Centro Cultural Belchior a exposição "Odoyá! Salve a Mãe de Todas as Cabeças!", um acervo fotográfico produzido em 2016 que apresenta o processo de salvaguarda da Festa de Iemanjá como Patrimônio Cultural Imaterial, destacando a importância da celebração como expressão de fé, resistência e pertencimento.
ICELAND
Segue disponível a atração Iceland, no shopping RioMar Fortaleza. A estrutura oferece ambiente climatizado a temperatura de 15° C abaixo de zero. São mais de 30 toneladas de esculturas interativas feitas de gelo cristalino.