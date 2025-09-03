Logo O POVO+
Programe-se: confira a agenda cultural desta quarta-feira, 3 de setembro (3/9)
Vida & Arte

Programe-se: confira a agenda cultural desta quarta-feira, 3 de setembro (3/9)

Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Obra
Foto: Ivone Mendes/Reprodução Obra "Ciranda de Lia de Itamaracá", de Ivone Mendes, é apresentada na Caixa Cultural Fortalza durante Festival Internacional de Arte Naif (Fian) 2025

Segue até 14 de setembro a sexta edição do Festival Internacional de Arte Naïf (Fian), que este ano é realizado na capital cearense pela primeira vez. Caracterizada por cores brilhantes e elementos simplificados, a forma artística foi desenvolvida por artistas autodidatas. A exposição reúne obras de artistas de 15 estados brasileiros e de 20 países.

  • Quando: de terça-feira a sábado, das 10h às 20 horas; domingo e feriados, das 10h às 19 horas
  • Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

 

Parque Arvorar, em Aquiraz-CE
Parque Arvorar, em Aquiraz-CE

Parque Arvorar

O Parque Arvorar, do grupo Beach Park, está com funcionamento amplificado neste mês de agosto. A estrutura conta com três aviários, trilhas suspensas, passarelas nas copas das árvores e uma "casa do passarim", estrutura elevada com quatro andares. A operação conta com equipe fixa de cerca de 70 profissionais, entre biólogos, educadores, zootecnistas e veterinários.

  • Quando: de quarta-feira a domingo, das 9 às 17 horas
  • Onde: rua Paulo Sá - João de Castro - Vila Terra Brasilis, Aquiraz
  • Quanto: R$ R$ 129 (crianças) e R$ R$ 139 (adultos)

Mais informações: parquearvorar.com.br

 

Drinks & Talks

"Você fala de sexo ou só faz?", é a partir dessa pergunta que se desenvolve o primeiro encontro "Drinks & Talks" promovido pelo Bulls Beer House. A iniciativa tem como objetivo promover um encontro descontraído, inteligente e provocador sobre assuntos considerados "tabus" na sociedade. O bate-papo será mediado por Emis Bastos, ator, diretor teatral e pesquisador em gêneros e sexualidades. O estabelecimento, localizado na Parquelândia, também oferece cardápio com quitutes para os convidados.

  • Quando: quarta, 3, às 20 horas
  • Onde: Bulls Beer House Parquelândia (rua Gustavo Sampaio, 800 - Parquelândia)
  • Quanto: R$ 33; vendas no Sympla

 

Festa de Iemanjá
Festa de Iemanjá

Odoyá!

Segue disponível no Centro Cultural Belchior a exposição "Odoyá! Salve a Mãe de Todas as Cabeças!", um acervo fotográfico produzido em 2016 que apresenta o processo de salvaguarda da Festa de Iemanjá como Patrimônio Cultural Imaterial, destacando a importância da celebração como expressão de fé, resistência e pertencimento.

  • Quando: de terça-feira a sábado, das 9 às 21 horas
  • Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

 

ICELAND

Segue disponível a atração Iceland, no shopping RioMar Fortaleza. A estrutura oferece ambiente climatizado a temperatura de 15° C abaixo de zero. São mais de 30 toneladas de esculturas interativas feitas de gelo cristalino.

  • Quando: de segunda a sexta-feira, das 15h às 21 horas; sábados e domingos, das 13h às 21 horas
  • Onde: Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
  • Quanto: R$ 129,90 (inteira) e R$ 64,90 (meia); vendas no site icelandfortaleza.com

 

O que você achou desse conteúdo?