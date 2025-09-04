Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 4 de setembro

21/03 a 20/04
A tensão da Lua com Vênus sugere conflitos no convívio social. A autoestima fragilizada pode levar a gastos em excesso como forma de compensar carências emocionais. Aposte em prazeres pontuais e conscientes.
21/04 a 20/05
Lua e Vênus em tensão no eixo trabalho e família sinalizam desgastes diante da dificuldade em conciliar rotinas e lidar com pressões externas. Trace prioridades claras e use a criatividade para encontrar soluções viáveis.
21/05 a 20/06
O atrito entre Lua e Vênus alerta sobre a necessidade de amadurecer ideias antes de compartilhá-las, prezando por uma postura serena ao se comunicar. Observar seus padrões e pensar de forma estratégica será essencial.
21/06 a 22/07
A oscilação financeira tende a refletir instabilidades emocionais trazidas pela tensão entre Lua e Vênus. Exercite o autocontrole para não ceder ao consumo e valorize momentos de prazer em ambientes íntimos e acolhedores.
23/07 a 22/08
A tensão entre Lua e Vênus mostra um período de ajustes nas expectativas que cercam os vínculos afetivos. Conflitos de vaidade podem surgir, exigindo inteligência emocional e desapego de relações de dependência.
23/08 a 22/09
Lua e Vênus em oposição evidenciam a importância de não projetar frustrações em quem convive com você, pois isso pode afetar a rotina. Canalize emoções em atividades criativas e em reflexões pessoais profundas.
23/09 a 22/10
A tensão entre Lua e Vênus evidencia frustrações em busca de compensação afetiva no convívio em grupo. Prefira prazeres seletos e apoie-se no círculo íntimo, que tende a lhe oferecer acolhimento neste momento.
23/10 a 21/11
Lua e Vênus em tensão sugerem emoções mais intensas frente às pressões do dia. Evite assumir muitas responsabilidades e reconheça o aprendizado que pode surgir das experiências e dos desafios cotidianos.
22/11 a 21/12
A comunicação fica sensível com a tensão entre Lua e Vênus, elevando os riscos de posturas impulsivas. Evite exposição excessiva, principalmente sobre assuntos pessoais. Aproveite para experimentar algo novo e fora da rotina..
22/12 a 20/01
Lua e Vênus em tensão podem comprometer sua vida material, exigindo decisões menos emocionais e mais racionais. Encare as adversidades como pontos de virada capazes de gerar transformação e renovação.
21/01 a 18/02
Lua e Vênus em tensão destacam impasses afetivos nos relacionamentos. Carências e cobranças tendem a causar conflitos, pedindo empatia e compreensão. Veja obstáculos como chances de superar velhos padrões.
19/02 a 20/03
A Lua no setor de crise em tensão com Vênus pede cautela contra excessos emocionais frente aos desafios do cotidiano, que podem favorecer acúmulos emocionais que comprometem seu bem-estar. Priorize momentos de introspecção e expressão artística.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência, é absolutamente correto, gosta de tudo colocado em ordem e nunca adia o que deve ser feito. Tem o domínio da comunicação, expressa com clareza seus sentimentos, embora possa parecer tímido e introvertido, num primeiro contato com pessoas desconhecidas. Tem fortes premonições, sobre fatos que acontecem quando menos se espera.
O SANTO
Rosália é uma virgem não mártir, que se tornou a padroeira de Palermo, em 1666. No entanto, a "Santuzza", como é chamada pelos palermitanos, estabeleceu-se como uma das santas mais conhecidas no cristianismo siciliano e em particular em Palermo. Há pouca informação sobre sua vida, mas nasceu em Palermo no século XII e teria morrido em 4 de setembro de 1160, aos 35 anos. Era filha do duque Sinibaldo, senhor feudal, e sua beleza atraiu a admiração de nobres cavaleiros. Com vocação à vida eremítica, retirou-se para uma gruta do feudo paterno de Quisquina. Depois mudou-se para uma caverna no monte Pellegrino. Os beneditinos tinham um convento e puderam acompanhar a vida eremita e contemplativa de Rosália, que vivia na oração, solidão e mortificação.