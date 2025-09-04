Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 4 de setembro

Áries 21/03 a 20/04 A tensão da Lua com Vênus sugere conflitos no convívio social. A autoestima fragilizada pode levar a gastos em excesso como forma de compensar carências emocionais. Aposte em prazeres pontuais e conscientes.

Touro 21/04 a 20/05 Lua e Vênus em tensão no eixo trabalho e família sinalizam desgastes diante da dificuldade em conciliar rotinas e lidar com pressões externas. Trace prioridades claras e use a criatividade para encontrar soluções viáveis.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O atrito entre Lua e Vênus alerta sobre a necessidade de amadurecer ideias antes de compartilhá-las, prezando por uma postura serena ao se comunicar. Observar seus padrões e pensar de forma estratégica será essencial.

Câncer 21/06 a 22/07 A oscilação financeira tende a refletir instabilidades emocionais trazidas pela tensão entre Lua e Vênus. Exercite o autocontrole para não ceder ao consumo e valorize momentos de prazer em ambientes íntimos e acolhedores.

Leão 23/07 a 22/08 A tensão entre Lua e Vênus mostra um período de ajustes nas expectativas que cercam os vínculos afetivos. Conflitos de vaidade podem surgir, exigindo inteligência emocional e desapego de relações de dependência.

Virgem 23/08 a 22/09 Lua e Vênus em oposição evidenciam a importância de não projetar frustrações em quem convive com você, pois isso pode afetar a rotina. Canalize emoções em atividades criativas e em reflexões pessoais profundas.

Libra 23/09 a 22/10 A tensão entre Lua e Vênus evidencia frustrações em busca de compensação afetiva no convívio em grupo. Prefira prazeres seletos e apoie-se no círculo íntimo, que tende a lhe oferecer acolhimento neste momento.

Escorpião 23/10 a 21/11 Lua e Vênus em tensão sugerem emoções mais intensas frente às pressões do dia. Evite assumir muitas responsabilidades e reconheça o aprendizado que pode surgir das experiências e dos desafios cotidianos.

Sagitário 22/11 a 21/12 A comunicação fica sensível com a tensão entre Lua e Vênus, elevando os riscos de posturas impulsivas. Evite exposição excessiva, principalmente sobre assuntos pessoais. Aproveite para experimentar algo novo e fora da rotina..

Capricórnio 22/12 a 20/01 Lua e Vênus em tensão podem comprometer sua vida material, exigindo decisões menos emocionais e mais racionais. Encare as adversidades como pontos de virada capazes de gerar transformação e renovação.

Aquário 21/01 a 18/02 Lua e Vênus em tensão destacam impasses afetivos nos relacionamentos. Carências e cobranças tendem a causar conflitos, pedindo empatia e compreensão. Veja obstáculos como chances de superar velhos padrões.