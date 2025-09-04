Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Silvia Machado/Divulgação Musical infantil "A Floresta dos Mistérios" estreia temporada na Caixa Cultural Fortaleza

Musical infantil

A Caixa Cultural Fortaleza recebe a partir desta sexta-feira, 5, o espetáculo "Floresta dos Mistérios", que ficará em cartaz até o dia 21 de setembro. A peça infantil acompanha um grupo de crianças na missão de salvar a floresta. O evento terá intérprete de Libras e audiodescrição. As apresentações são gratuitas.

Quando: sexta-feira, 5, às 14h30min



sexta-feira, 5, às 14h30min Onde: Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)



Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira)



R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira) Gratuito

Tributo Pearl Jam

Neste sábado, 6, o Teatro RioMar Fortaleza é palco do tributo a um dos grandes nomes do rock. Realizada pela banda Black Circle, o espetáculo musical "Pearl Jam Symphonic" chega à capital apresentando clássicos com arranjos de orquestra regida por Dhouglas Umabel.

Quando: sábado, 6, às 20 horas

sábado, 6, às 20 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 110 (meia-entrada) e R$ 220 (inteira)

a partir de R$ 110 (meia-entrada) e R$ 220 (inteira) Vendas: Uhuu



Festival de Teatro de Fortaleza

A 16ª edição do Festival de Teatro de Fortaleza abre oficialmente neste sábado, 6. Evento que celebra o teatro e busca promover a formação de plateia na capital cearense, o festival chega a 2025 com mais de 30 espetáculos. Na abertura, que acontece no Teatro São José a partir das 18 horas, o público poderá assistir à peça "O Sapato do Meu Tio", além do show do bloco Pra Quem Gosta é Bom.

Quando: abertura no sábado, 6, a partir das 18 horas

abertura no sábado, 6, a partir das 18 horas Onde: Teatro São José (rua Rufino de Alencar, 299 - Centro)

Teatro São José (rua Rufino de Alencar, 299 - Centro) Mais informações: @festivaldeteatrofortaleza

@festivaldeteatrofortaleza Gratuito





Choro Bandolim

A Casa de Vovó Dedé recebe a programação do Festival Internacional de Música Instrumental do Ceará nesta quinta-feira, 4, com a apresentação do espetáculo "Choro de Bandolim". O evento gratuito terá participação do bandolinista Jorge Cardoso.

Quando: quinta-feira, 4, das 14h30min às 17h30min

quinta-feira, 4, das 14h30min às 17h30min Onde: Casa de Vovó Dedé (Rua Jerônimo de Albuquerque, 445 - Barra do Ceará)

Casa de Vovó Dedé (Rua Jerônimo de Albuquerque, 445 - Barra do Ceará) Mais informações: fimifest.com

fimifest.com Gratuito



Seu Pereira

Retornando a Fortaleza um ano após a última apresentação na capital, Seu Pereira e Coletivo 401 apresentam neste sábado, 6, o show "Obsoleto". O grupo paraibano apresenta as canções do disco lançado em maio deste ano, além das canções dos álbuns "Seu Pereira e o Coletivo 401" (2012) e "Eu Não Sou Boa Influência Pra Você" (2017).

Quando: sábado, 6, às 19 horas

sábado, 6, às 19 horas Onde: Anfiteatro Sérgio Motta (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Anfiteatro Sérgio Motta (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: a partir de R$ 60

a partir de R$ 60 Vendas: Sympla



Festa Baguncinha

Neste sábado, 6, o Fuzuê Club recebe mais uma edição da Festa Baguncinha, evento que reúne DJs cearenses e promove a diversidade de sons e gêneros musicais em uma só noite. Dando destaque ao funk, o público pode aguardar diversas canções que vão animar a noite. O set será construído pelos DJs Heverton, Matheus Lorenzo, Pedro Alencar e Babita. Os ingressos estão à venda no site OutGo.

Quando: sábado, 6, a partir das 23 horas

sábado, 6, a partir das 23 horas Onde: Fuzuê Club (rua José Avelino, 349 - Centro)

Fuzuê Club (rua José Avelino, 349 - Centro) Quanto: a partir de R$ 25

a partir de R$ 25 Vendas: OutGo



Samba 90 Graus

Os amantes do pagode podem reviver os maiores clássicos do gênero em uma noite especial neste sábado, 6. Realizado no Centro de Eventos do Ceará, o "Samba 90 Graus" será um encontro entre aqueles que querem aproveitar a nostalgia e cantar com nomes de destaque do pagode. Na programação, Netinho de Paula (Negritude Jr.), Chrigor (Ex-Exaltasamba) e Márcio Art (Art Popular).