Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

A Caixa Cultural Fortaleza recebe a partir desta sexta-feira, 5, o espetáculo "Floresta dos Mistérios", que ficará em cartaz até o dia 21 de setembro. A peça infantil acompanha um grupo de crianças na missão de salvar a floresta. O evento terá intérprete de Libras e audiodescrição. As apresentações são gratuitas.
Tributo Pearl Jam
Neste sábado, 6, o Teatro RioMar Fortaleza é palco do tributo a um dos grandes nomes do rock. Realizada pela banda Black Circle, o espetáculo musical "Pearl Jam Symphonic" chega à capital apresentando clássicos com arranjos de orquestra regida por Dhouglas Umabel.
Festival de Teatro de Fortaleza
A 16ª edição do Festival de Teatro de Fortaleza abre oficialmente neste sábado, 6. Evento que celebra o teatro e busca promover a formação de plateia na capital cearense, o festival chega a 2025 com mais de 30 espetáculos. Na abertura, que acontece no Teatro São José a partir das 18 horas, o público poderá assistir à peça "O Sapato do Meu Tio", além do show do bloco Pra Quem Gosta é Bom.
Choro Bandolim
A Casa de Vovó Dedé recebe a programação do Festival Internacional de Música Instrumental do Ceará nesta quinta-feira, 4, com a apresentação do espetáculo "Choro de Bandolim". O evento gratuito terá participação do bandolinista Jorge Cardoso.
Seu Pereira
Retornando a Fortaleza um ano após a última apresentação na capital, Seu Pereira e Coletivo 401 apresentam neste sábado, 6, o show "Obsoleto". O grupo paraibano apresenta as canções do disco lançado em maio deste ano, além das canções dos álbuns "Seu Pereira e o Coletivo 401" (2012) e "Eu Não Sou Boa Influência Pra Você" (2017).
Festa Baguncinha
Neste sábado, 6, o Fuzuê Club recebe mais uma edição da Festa Baguncinha, evento que reúne DJs cearenses e promove a diversidade de sons e gêneros musicais em uma só noite. Dando destaque ao funk, o público pode aguardar diversas canções que vão animar a noite. O set será construído pelos DJs Heverton, Matheus Lorenzo, Pedro Alencar e Babita. Os ingressos estão à venda no site OutGo.
Samba 90 Graus
Os amantes do pagode podem reviver os maiores clássicos do gênero em uma noite especial neste sábado, 6. Realizado no Centro de Eventos do Ceará, o "Samba 90 Graus" será um encontro entre aqueles que querem aproveitar a nostalgia e cantar com nomes de destaque do pagode. Na programação, Netinho de Paula (Negritude Jr.), Chrigor (Ex-Exaltasamba) e Márcio Art (Art Popular).