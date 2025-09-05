Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 5 de setembro

21/03 a 20/04
A tensão entre Lua e Vênus no setor social destaca o desafio de lidar com interesses opostos no meio coletivo e com atitudes egocêntricas. Direcione suas energias para fortalecer a união e a busca por objetivos comuns que beneficiem a todos.
21/04 a 20/05
Lua e Vênus no eixo família e trabalho ressaltam o conflito entre realização na carreira e no lar, mostrando a importância de valorizar suas habilidades e também o conforto emocional. Deixe de lado o idealismo e foque no que é viável no cotidiano.
21/05 a 20/06
A Lua no setor espiritual em tensão com Vênus na área comunicativa, favorece pensamentos vagos sobre anseios e frustrações que podem afetar o discurso e sua imagem social. Nem tudo precisa ser dito, preserve-se.
21/06 a 22/07
O desejo de bem-estar material ganha força agora, mas é preciso evitar o consumismo como válvula de escape para carências emocionais. Valorize a gestão prática e o cuidado com o lar, já que Lua e Vênus se alinham com Marte na área familiar.
23/07 a 22/08
A tensão entre Lua e Vênus entre seu signo e o setor dos relacionamentos pede equilíbrio entre o autocuidado e a atenção às parcerias, evitando que um se sobreponha ao outro. Não tema desagradar. Permita-se agir com autenticidade e preservar sua verdade.
23/08 a 22/09
As obrigações cotidianas pedem mais dedicação, opondo-se ao desejo de acolhimento e afeto, já que Lua e Vênus permanecem em tensão no campo prático e dos desafios. Procure conciliar as duas áreas, sem abrir espaço para reclamações.
23/09 a 22/10
As necessidades coletivas podem entrar em conflito com a tensão entre Lua e Vênus, ressaltando a relevância de evitar disputas por vaidade. Prefira interações mais íntimas. Demonstre uma atitude firme e incentive a união de pessoas em prol de objetivos comuns.
23/10 a 21/11
O equilíbrio entre a vida doméstica e os objetivos públicos se mostra essencial com a Lua e Vênus em tensão no eixo família e trabalho. Surge o dilema entre a busca por segurança e a vontade de seguir caminhos mais ousados. Reduza o ritmo e revise suas metas e estratégias.
22/11 a 21/12
A comunicação fica sujeita a sentimentos intensos que comprometem a harmonia no convívio e alimentam ressentimentos. Reforce laços fraternos e busque leveza, já que Lua e Vênus se alinham com Marte no setor das amizades.
22/12 a 20/01
Buscar conforto no consumo pode comprometer sua base financeira, pois Lua e Vênus se tensionam na área patrimonial, pedindo mais disciplina. Direcione sua energia para o trabalho e a gestão prática, investindo em soluções criativas no dia a dia.
21/01 a 18/02
Suas necessidades individuais podem contrastar com as demandas das parcerias neste momento de tensão entre Lua e Vênus. É o momento de praticar a inteligência emocional e buscar equilíbrio. Levar mais leveza ao convívio pode ser útil para reduzir atritos.
19/02 a 20/03
Lua e Vênus em tensão nos setores de crise e cotidiano indicando contraste entre seus ideais e a realidade, o que pode trazer frustração e tristeza. Assumir uma postura objetiva ajuda a direcionar sua atenção para soluções viáveis.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência mora com a família durante um longo período. Muitas vezes, depois do casamento, procura locais próximos, numa convivência quase diária com os familiares. Dotado de grande poder espiritual, amadurecimento e discernimento, é um grande amigo, com quem todos gostam de conviver. Possui inteligência analítica e procura respostas dentro dos conceitos religiosos, para tudo que se passa no mundo.
O SANTO
Agnes Gonxha Bojaxhiu nasceu numa família albanesa, em Skopje, no dia 26 de agosto de 1910. Desde pequena, foi ensinada a louvar ao Senhor e, aos 18 anos, escolheu ser missionária. Em 1928, entra para o Instituto da Bem-aventurada Virgem Maria, em Dublin, e recebe o nome de Maria Teresa. No ano seguinte, foi para a Índia, onde, por quase 20 anos, lecionou jovens ricos da região. Em 1946, funda as Missionárias da Caridade, veste o sári indiano e inicia a sua nova missão em Calcutá. Em poucos anos, a Congregação difundiu-se pelo mundo: foram abertas casas na África e na América Latina, mas também nos Países comunistas e até na União Soviética. Madre Teresa teve uma relação fraterna com o Papa João Paulo II. Madre Teresa faleceu no dia 5 de setembro de 1997 em Calcutá.