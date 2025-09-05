Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 5 de setembro

Áries 21/03 a 20/04 A tensão entre Lua e Vênus no setor social destaca o desafio de lidar com interesses opostos no meio coletivo e com atitudes egocêntricas. Direcione suas energias para fortalecer a união e a busca por objetivos comuns que beneficiem a todos.

Touro 21/04 a 20/05 Lua e Vênus no eixo família e trabalho ressaltam o conflito entre realização na carreira e no lar, mostrando a importância de valorizar suas habilidades e também o conforto emocional. Deixe de lado o idealismo e foque no que é viável no cotidiano.

Gêmeos 21/05 a 20/06 A Lua no setor espiritual em tensão com Vênus na área comunicativa, favorece pensamentos vagos sobre anseios e frustrações que podem afetar o discurso e sua imagem social. Nem tudo precisa ser dito, preserve-se.

Câncer 21/06 a 22/07 O desejo de bem-estar material ganha força agora, mas é preciso evitar o consumismo como válvula de escape para carências emocionais. Valorize a gestão prática e o cuidado com o lar, já que Lua e Vênus se alinham com Marte na área familiar.

Leão 23/07 a 22/08 A tensão entre Lua e Vênus entre seu signo e o setor dos relacionamentos pede equilíbrio entre o autocuidado e a atenção às parcerias, evitando que um se sobreponha ao outro. Não tema desagradar. Permita-se agir com autenticidade e preservar sua verdade.

Virgem 23/08 a 22/09 As obrigações cotidianas pedem mais dedicação, opondo-se ao desejo de acolhimento e afeto, já que Lua e Vênus permanecem em tensão no campo prático e dos desafios. Procure conciliar as duas áreas, sem abrir espaço para reclamações.

Libra 23/09 a 22/10 As necessidades coletivas podem entrar em conflito com a tensão entre Lua e Vênus, ressaltando a relevância de evitar disputas por vaidade. Prefira interações mais íntimas. Demonstre uma atitude firme e incentive a união de pessoas em prol de objetivos comuns.

Escorpião 23/10 a 21/11 O equilíbrio entre a vida doméstica e os objetivos públicos se mostra essencial com a Lua e Vênus em tensão no eixo família e trabalho. Surge o dilema entre a busca por segurança e a vontade de seguir caminhos mais ousados. Reduza o ritmo e revise suas metas e estratégias.

Sagitário 22/11 a 21/12 A comunicação fica sujeita a sentimentos intensos que comprometem a harmonia no convívio e alimentam ressentimentos. Reforce laços fraternos e busque leveza, já que Lua e Vênus se alinham com Marte no setor das amizades.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Buscar conforto no consumo pode comprometer sua base financeira, pois Lua e Vênus se tensionam na área patrimonial, pedindo mais disciplina. Direcione sua energia para o trabalho e a gestão prática, investindo em soluções criativas no dia a dia.

Aquário 21/01 a 18/02 Suas necessidades individuais podem contrastar com as demandas das parcerias neste momento de tensão entre Lua e Vênus. É o momento de praticar a inteligência emocional e buscar equilíbrio. Levar mais leveza ao convívio pode ser útil para reduzir atritos.