Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 5 de setembro (05/09)

Nesta sexta-feira, 5, acontece mais uma sessão da peça "Gato Preto". O espetáculo apresenta um personagem em processo de degeneração psíquica. Ele, bêbado e violento, entra em uma trama perigosa com seu gato. A figura alimenta o ódio e, depois de falhar na ocultação de um cadáver, é condenado à morte.
Guns N'Roses
Fãs do Guns N' Roses vão poder relembrar os sucessos da banda nesta sexta-feira, 5, com tributo no Vibe 085. O grupo Glory N' Roses interpreta clássicos com "Sweet Child O' Mine", "November Rain" e "Welcome to the Jungle".
Curta São Luiz
O projeto Curta São Luiz retoma programação nesta sexta-feira, 5, em parceria com o Sesc. Será apresentado o espetáculo "Teatro de Bonecas Surda e Ouvinte: Fiona e Taina". Na história, Fiona ensina língua de sinais para que Taina consiga se comunicar. Celebrando a cultura surda, no espetáculo o público poderá aprender sobre a comunidade e identidade, além de se aprofundarem nesse mundo lúdico que fala sobre amizade.
Discotecagem
As atividades do fim de semana na Estação das Artes começam na sexta-feira, 5, com o projeto Forrozão do Seu Célio, idealizado pelo DJ Nego Célio. A discotecagem, feita 100% em vinil, é dedicada ao forró, xote e baião. Em seguida, é a vez da banda Os Januários com repertório formado pelos clássicos de Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro. A programação promete reunir o melhor da música nacional e um público animado.
Música
Inaugurado em julho, o Boteco do Murici é uma das novas opções para os boêmios de Fortaleza. A casa, localizada no bairro Aldeota, tem a proposta de ser um ponto de encontro entre o tradicional e o moderno. Neste sábado, 5, a programação musical fica por conta da discotecagem do DJ Albano Seletor.