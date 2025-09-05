Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 5 de setembro (05/09)

Foto: Camila de Almeida/divulgação Realizado pelo coletivo Trama de Gato, o solo "Gato Preto" fala sobre racismo a partir da representação de pessoas negras na mídia

Nesta sexta-feira, 5, acontece mais uma sessão da peça "Gato Preto". O espetáculo apresenta um personagem em processo de degeneração psíquica. Ele, bêbado e violento, entra em uma trama perigosa com seu gato. A figura alimenta o ódio e, depois de falhar na ocultação de um cadáver, é condenado à morte.

Quando: sexta-feira, 5 e 12, às 19h30min, no Teatro Dragão do Mar

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira); vendas no Sympla e na bilheteria





Guns N'Roses

Fãs do Guns N' Roses vão poder relembrar os sucessos da banda nesta sexta-feira, 5, com tributo no Vibe 085. O grupo Glory N' Roses interpreta clássicos com "Sweet Child O' Mine", "November Rain" e "Welcome to the Jungle".

Quando: sexta-feira, 5, às 21 horas

Vibe 085 (av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20; ingressos no Sympla





Curta São Luiz

O projeto Curta São Luiz retoma programação nesta sexta-feira, 5, em parceria com o Sesc. Será apresentado o espetáculo "Teatro de Bonecas Surda e Ouvinte: Fiona e Taina". Na história, Fiona ensina língua de sinais para que Taina consiga se comunicar. Celebrando a cultura surda, no espetáculo o público poderá aprender sobre a comunidade e identidade, além de se aprofundarem nesse mundo lúdico que fala sobre amizade.

Quando: sexta-feira, 5, às 12h30min

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Gratuito

Discotecagem

As atividades do fim de semana na Estação das Artes começam na sexta-feira, 5, com o projeto Forrozão do Seu Célio, idealizado pelo DJ Nego Célio. A discotecagem, feita 100% em vinil, é dedicada ao forró, xote e baião. Em seguida, é a vez da banda Os Januários com repertório formado pelos clássicos de Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro. A programação promete reunir o melhor da música nacional e um público animado.

Quando: sexta-feira, 5, a partir das 17h30min

sexta-feira, 5, a partir das 17h30min Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito





Música

Inaugurado em julho, o Boteco do Murici é uma das novas opções para os boêmios de Fortaleza. A casa, localizada no bairro Aldeota, tem a proposta de ser um ponto de encontro entre o tradicional e o moderno. Neste sábado, 5, a programação musical fica por conta da discotecagem do DJ Albano Seletor.